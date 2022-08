Crown Sterling benoemt Chief Marketing Officer

NEWPORT BEACH, Californië, 15 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Crown Sterling Limited LLC, leider op het gebied van de soevereiniteit van persoonsgegevens en leverancier van kwantumbestendige encryptie- en compressietechnologieën, heeft aangekondigd dat Jeremy Monroe is aangesteld als Chief Marketing Officer.

Dhr. Monroe sluit zich aan bij het team met meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van videospel- en virtual world-uitgeverijen, het creëren van content, voorspellende analyses, blockchain en internationaal advies op het hoogste niveau. Hij heeft een uitstekende staat van dienst als het gaat om het opbouwen van goed presterende teams en het verhogen van de omzet, terwijl hij samenwerkt met grote en kleine bedrijven op het gebied van marketing, strategie, bedrijfsontwikkeling, CRM, gemeenschapsontwikkeling en bedrijfsactiviteiten.

"We zijn zeer verheugd om een leidinggevende te hebben met zo'n indrukwekkende staat van dienst binnen de tech-industrie als onze Chief Marketing Officer", aldus oprichter en CEO van Crown Sterling, Robert Edward Grant.

"Ik voel me oprecht nederig om deel uit te maken van zo'n formidabel en gegrond team van wetenschappers, creatievelingen en technologen met een grootse visie om het leven van gewone mensen op zulke fundamentele en cruciale niveaus door middel van persoonlijke gegevenssoevereiniteit te veranderen. Ik ben vereerd om te helpen om dit team en zijn revolutionaire encryptie-, compressie- en kwantumbestendige producten en kaders op de markt te brengen, en om het huidige paradigma van de datamonopolies van Big Tech te veranderen. Gedecentraliseerde soevereiniteit van persoonsgegevens is een beschermd recht voor zijn schepper, en het is onze toekomst", aldus Dhr. Monroe.

Over Crown Sterling Limited LLC

Als een leider op het gebied van gegevenssoevereiniteit en kwantumbestendige versleuteling, is het Crown Sterlings missie om een tijdperk van ongereguleerde gegevensconsolidatie, monopolisering en het genereren van inkomsten door Big Tech te transformeren en individuen in staat te stellen hun gegevens op te eisen, te beschermen en te beheren.

Crown Sovereign (CSOV) utility token stelt gebruikers in staat om toegang te krijgen tot de nieuwe productsuite, waaronder quantum-resistente cryptografie en NFT 's, end-to-end versleutelde berichten en andere toekomstige data-compressietechnologieën. Met het CSOV-token en het ecosysteem kunnen gebruikers persoonsgegevens, waaronder geolocatie en surfgeschiedenis, versleutelen en die gegevens omzetten in NFT's met de mogelijkheid om ze op beurzen te gelde te maken. De Crown Sterling Chain is 's werelds eerste layer-1 blockchain die de quantum-resistente cryptografie van One-Time Pad implementeert en een zelf-soeverein ecosysteem ondersteunt. Het team lanceert ook een chain agnostic Layer-2 Security Oracle, met post-quantum-technologie voor web 3.0.

Nu data olie is gepasseerd als het meest waardevolle activum in de moderne wereld, kijkt Crown Sterling uit naar een nieuw paradigma van soevereiniteit van persoonsgegevens. Sluit u op Telegram aan bij de gemeenschap.

