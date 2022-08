Crown Sterling nomeia diretor de marketing

NEWPORT BEACH, Califórnia, 15 de agosto de 2022 /PRNewswire/-- A Crown Sterling Limited LLC, líder em soberania de dados pessoais e fornecedora de tecnologias de criptografia e compressão resistentes à computação quântica, anunciou que Jeremy Monroe foi nomeado diretor de marketing.

O Sr. Monroe se junta à equipe com mais de 25 anos de experiência diversificada em videogame e publicações mundiais virtuais, criação de conteúdo, análises preditivas, blockchain e consultoria internacional de alto nível. Ele tem um histórico excepcional de construção de equipes de alto desempenho e receita crescente, ao mesmo tempo em que trabalha com grandes e pequenas empresas em marketing, estratégia, desenvolvimento de negócios, CRM, desenvolvimento comunitário e operações.

"Estamos muito satisfeitos em ter um executivo com um sólido histórico de sucesso no setor de tecnologia se juntando ao nosso quadro como nosso diretor de marketing", disse Robert Edward Grant, fundador e CEO da Crown Sterling.

"Estou verdadeiramente honrado por me associar a uma equipe tão formidável e fundamentada de cientistas, criativos e tecnólogos com uma grande visão de mudar a vida dos seres humanos cotidianos em níveis tão fundamentais e essenciais por meio da soberania de dados pessoais. Tenho a honra de ajudar a levar esta equipe e sua revolucionária criptografia, compressão e produtos e estruturas resistentes à computação quântica para o mercado, mudando o atual paradigma dos monopólios de dados pela Big Tech. A soberania de dados pessoais descentralizados é um direito protegido para seu criador e é nosso futuro", compartilhou o Sr. Monroe.

Sobre a Crown Sterling Limited LLC

Como líder em soberania de dados e criptografia resistente à comptação quântica, a missão da Crown Sterling é transformar uma era de consolidação, monopolização e monetização de dados não regulamentados pela Big Tech e capacitar os indivíduos a reivindicar, proteger e controlar seus dados.

O token utilitário Crown Sovereign (CSOV) permite que os usuários acessem o novo pacote de produtos, incluindo criptografia resistente à computação quântica e NFTs, mensagens criptografadas de ponta a ponta e outras tecnologias de compressão de dados futuros. Com o token e o ecossistema CSOV, os usuários podem criptografar dados pessoais, incluindo geolocalização e histórico de navegação, e converter esses dados em NFTs com a opção de monetizá-los em exchanges. A Crown Sterling Chain é a primeira blockchain de camada 1 do mundo a implementar a criptografia resistente à computação quântica do One-Time Pad e capacitar um ecossistema autossoberano. A equipe também lançará um oráculo de segurança agnóstico em camada 2 da cadeia, oferecendo tecnologia pós-quântica para a web 3.0.

Como os dados ultrapassaram o petróleo como o ativo mais valioso do mundo, a Crown Sterling espera iniciar um novo paradigma de soberania de dados pessoais. Junte-se à Comunidade no Telegram.

