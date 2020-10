Cryoport achète MVE Biological Solutions et CRYOPDP

Cryoport renforce sa position de fournisseur mondial de premier plan de solutions de température contrôlée pour les dispositifs de sciences de la vie, avec un chiffre d'affaires combiné de plus de 160 millions de dollars

Blackstone investit 275 millions de dollars

NASHVILLE, Tennessee, 2 octobre 2020 /PRNewswire/ Cryoport, Inc. (NASDAQ : CYRX) (« Cryoport » ou la « société »), le partenaire prééminent de l'industrie des sciences de la vie pour les solutions de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée, a annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé les acquisitions de MVE Biological Solutions (« MVE »), un leader mondial dans les produits manufacturés isolés sous vide et les systèmes et solutions de congélation cryogénique, et de CRYOPDP, un fournisseur mondial de premier plan de solutions logistiques innovantes à température contrôlée pour les marchés de la recherche clinique, de la pharmacie et de la thérapie cellulaire et génique.

En 2019, MVE a généré des revenus d'environ 84 millions de dollars et CRYOPDP a généré environ 47 millions de dollars de revenus. Avec la signature de ces acquisitions, le chiffre d'affaires annuel de Cryoport dépasse les 160 millions de dollars et les deux acquisitions devraient être immédiatement rentables.

Ces deux acquisitions stratégiques positionnent Cryoport de manière unique avec une plate-forme globale et complète soutenant le besoin croissant d'une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée à température contrôlée pour l'industrie des sciences de la vie. MVE et CRYOPDP ajoutent des capacités et des compétences importantes à Cryoport et élargissent considérablement la couverture du marché mondial de la thérapie cellulaire et génique pour ses clients. Cette nouvelle plate-forme de solutions de bout en bout renforce considérablement la position de Cryoport sur le marché.

Jerrell Shelton, PDG de Cryoport, a déclaré : « Selon les prévisions, le marché de la thérapie cellulaire et génique continuera à croître rapidement au cours de la prochaine décennie. Les acquisitions de MVE et de CRYOPDP positionne Cryoport de manière unique pour répondre à la demande croissante de solutions entièrement intégrées de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée dans ce marché mondial en pleine croissance. Les acquisitions devraient également étendre le marché accessible par Cryoport, fournir à nos clients un soutien de bout en bout élargi dans toute la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique et améliorer notre pipeline d'innovation. »

« Nous soutenons aujourd'hui plus de 500 des principales entreprises biopharmaceutiques et sommes en mesure de devenir le leader mondial des solutions avancées de chaînes d'approvisionnement à température contrôlée adaptées à l'industrie des sciences de la vie. Cryoport est une entreprise exceptionnelle qui met l'accent sur le service à la clientèle et qui apporte des solutions innovantes sur le marché. Notre personnel qualifié et expérimenté dans le monde entier utilise un savoir-faire industriel spécialisé et travaille en étroite collaboration avec nos clients du secteur des sciences de la vie pour mettre en œuvre les meilleures solutions possibles. »

« Nous sommes enthousiasmés par les perspectives d'avenir alors que nous travaillons énergiquement à remplir et à maintenir notre mission d'être le choix prééminent de l'industrie des sciences de la vie pour les solutions de chaîne d'approvisionnement à température contrôlée soutenant la vie et la santé sur terre. »

Investissement et financement de Blackstone

Parallèlement à l'acquisition de MVE, la société a réalisé le placement privé annoncé précédemment, à savoir l'émission de 25 millions de dollars d'actions ordinaires et de 250 millions de dollars d'actions privilégiées convertibles de série C à des fonds affiliés à The Blackstone Group Inc. (NYSE : BX) (« Blackstone »). Parallèlement à l'investissement de Blackstone dans Cryoport, Ram Jagannath, directeur général principal et responsable mondial des soins de santé pour la croissance et les opportunités stratégiques de Blackstone, a rejoint le conseil d'administration de Cryoport.

À propos de Cryoport, Inc.

Cryoport, Inc. (Nasdaq : CYRX) redéfinit le soutien de la chaîne d'approvisionnement à température contrôlée pour l'industrie des sciences de la vie en élargissant continuellement sa plate-forme de solutions, au service des marchés de la biopharmacie, de la médecine de la reproduction et de la santé animale. Grâce à sa famille de sociétés, Cryoport Systems, MVE, CRYOPDP et Cryogene, Cryoport fournit des solutions stratégiques qui répondront aux besoins croissants de ces marchés.

Notre mission est de soutenir la vie et la santé sur terre grâce à nos technologies de pointe, à notre réseau mondial de chaînes d'approvisionnement et à nos scientifiques, techniciens et équipes de professionnels dévoués. Cryoport est au service de ses clients dans le domaine de la recherche en sciences de la vie, des essais cliniques et de la commercialisation de produits. Nous soutenons la création et le maintien de la vie ainsi que les thérapies cellulaires et géniques avancées qui sauvent des vies dans plus de 100 pays du monde entier. Pour plus d'informations, visitez www.cryoport.com ou suivez @cryoport sur Twitter à www.twitter.com/cryoport pour des actualités en direct.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas purement historiques, y compris les déclarations concernant les intentions, les espoirs, les croyances, les attentes, les représentations, les projections, les plans ou les prévisions de Cryoport, Inc. pour l'avenir et sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, le bénéfice potentiel de l'acquisition par Cryoport de MVE et CRYOPDP et les activités, performances et résultats d'exploitation futurs estimés ou prévus après la transaction. Il est important de noter que les résultats réels de la société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner des différences importantes dans les résultats réels comprennent, sans s'y limiter, les retards et les coûts imprévus de l'intégration des activités de MVE et de CRYOPDP, les risques et incertitudes liés à l'effet de l'évolution de la conjoncture économique, les tendances des marchés des produits, les variations de la trésorerie de la société, les risques liés à l'acceptation du marché et les risques liés au développement technique. L'activité de la société pourrait être affectée par un certain nombre d'autres facteurs, y compris les risques énumérés dans les rapports de laSEC de la société, mais aussi et sans s'y limiter, le rapport 10-K de la société pour l'année se terminant le 31 décembre 2019 et les rapports trimestriels de la société 10-Q pour les trimestres se terminant le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020 déposés auprès de la SEC. La société met en garde les investisseurs contre une confiance excessive dans les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse. Cryoport, Inc. décline toute obligation et ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse.

