Crystal Lagoons pozwoli na plażowanie w Bukareszcie

MIAMI, 13 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma Crystal Lagoons właśnie otworzyła w stolicy Rumunii, Bukareszcie, inwestycję Lagoon Park Bukareszt w ramach przedsięwzięcia Public Access Lagoons®, zwanego także PAL®. Bilety wstępu zostały wyprzedane już tydzień wcześniej.

Głównym punktem nowego kompleksu jest duża krystaliczna laguna, w której można pływać i uprawiać sporty wodne, dostępna dla wszystkich po zakupie biletu. Lagunę otacza 11 000 m² białych piaszczystych plaż, restauracje, bary plażowe, tarasy, obiekty sportowe i rozrywkowe, hale wystawowe, tereny zielone i specjalne usługi, które stanowią uzupełnienie dla laguny i pokazują ideę PAL® w akcji.

Kompleks stanowi część megaprojektu Central District Lagoon City, który obejmuje także 5-gwiazdkowy hotel Radisson z 323 pokojami i 400 luksusowymi apartamentami na wynajem, 8 200 m² powierzchni biurowych klasy A, powierzchnie handlowe, restauracje, kina, podniebny bar i spa.

Inwestycja realizowana jest we współpracy z Forty Management, znaną i nagradzaną rumuńską firmą, wspólnie z którą innowacyjny podmiot międzynarodowy budował już we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Czechach, Polsce i na Węgrzech.

Nowy kompleks Crystal Lagoons przynosi idyllę plażowania do tego oddalonego od morza europejskiego miasta. W ramach modelu PAL®, spółka wprowadzi rewolucyjne zmiany na lepsze w jakości życia mieszkańców Bukaresztu, zapewniając im atrakcyjną rozrywkę i sprawiając, że ich miasto stanie się doskonałym celem wyjazdów wypoczynkowych.

„Na całym świecie, a szczególnie w Europie, projekty PAL® znane są ze swojego atrakcyjnego i rewolucyjnego podejścia do miejskich innowacji, które przynosi do miast kawałek oceanu. Jest to zjawisko porównywalne do tego, z którym mieliśmy do czynienia 200 lat temu w Anglii, gdy w Londynie powstawały pierwsze parki miejskie, pozwalające mieszkańcom miast poczuć się jak w lesie" – powiedział Jean Pierre Juanchich, dyrektor ds. działalności globalnej firmy Crystal Lagoons.

Oddziaływanie na środowisko technologii Crystal Lagoons® było kluczowym elementem wielu przedsięwzięć opracowanych we współpracy z Forty Management. Firma doceniła obniżenie o 40% śladu węglowego oferowanego przez projekty PAL®, które ograniczyły liczbę podróży do nadmorskich kurortów o około 50%, dając ludziom możliwość cieszenia się plażowaniem bliżej domu.

Crystal Lagoons obecnie posiada ponad 1000 projektów znajdujących się na różnych etapach realizacji i negocjacji w 60 krajach.

Crystal Lagoons to spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która stworzyła technologię budowy krystalicznych lagun bez ograniczeń wielkościowo-lokalizacyjnych przy bardzo niskich kosztach eksploatacji i utrzymania.

Firma posiada ponad 2,9 tys. patentów w 180 państwach, a jej zrównoważone obiekty zużywają do 100 razy mniej środków chemicznych i tylko 2% energii zużywanej przez tradycyjne baseny. Towarzystwo klasyfikacyjne Bureau Veritas potwierdziło, że technologia zapewnia wydajne zużycie wody. Jego badania wykazały, że laguna o powierzchni 1 ha zużywa 33 razy mniej wody niż pole golfowe i 40% mniej wody niż park tej samej wielkości. Obiekty Crystal Lagoons® mogą korzystać z bogatych zasobów nieużywanej do innych celów wody morskiej, słodkiej i brachicznej.

