Crystal Lagoons expande o sucesso no Oriente Médio com a grande parceria da Arábia Saudita com a A'amal Group.

MIAMI, 13 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons entra no maior país do Oriente Médio, Arábia Saudita, com um novo mega acordo para desenvolver imóveis, hospitalidade e projetos de Public Access Lagoons™, também chamados de PAL™. O plano de desenvolvimento consiste em vários complexos de luxo, que estarão localizados em cidades costeiras e internas, como Riade, Gidá, Dammam, Medina e Khobar.

A empresa multinacional de inovação, fundada pelo cientista Fernando Fischmann, fez parceria com a A'amal Group, uma grande holding com interesses no desenvolvimento de investimentos, hospitalidade, imóveis e energia em todo o Oriente Médio, Ásia e África. O fundador e CEO da empresa, Yassin Al Suroor, também é fundador e CEO da DANA investment, especializada na economia digital. Ele é membro do conselho de várias empresas regionais e internacionais, bem como organizações globais sem fins lucrativos.

Com a nova parceria com a A'amal Group, a Crystal Lagoons consolida sua presença no Oriente Médio, onde já possui projetos contínuos nos Emirados Árabes Unidos, Egito, Israel, Palestina e Omã. Na verdade, as duas maiores lagoas cristalinas do mundo estão localizadas no Oriente Médio: o Distrito 1,em Dubai (30 hectares), e o Citystars Sharm El Sheikh, no Egito (12,8 hectares).

"Tenho o prazer de anunciar esta aliança estratégica entre a A'amal Group e a Crystal Lagoons e o potencial que ela reserva para a Arábia Saudita. Acreditamos que esta parceria vai ao encontro da nossa visão de futuro, e estamos confiantes que trabalhar em sinergia levará ao desenvolvimento de destinos únicos em todo o país." disse Yassin Al Suroor, Presidente e CEO do A'amal Group.

No centro desses empreendimentos PAL™ estão grandes lagoas cristalinas adequadas para natação e esportes aquáticos, cercadas por praias de areia branca, abertas ao público mediante taxa. Os complexos contam ainda com áreas comerciais, restaurantes, casamentos, hotéis, salas de espetáculos, terraços, anfiteatros, etc.

"Fechar uma parceria estratégica como esta para 10 projetos PAL™ na Arábia Saudita é um marco que valida nossa singularidade e valor agregado como marca. Também mostra que o conceito e a tecnologia Crystal Lagoons® podem levar praias idílicas para qualquer lugar do mundo, até mesmo no meio do deserto, e criar oportunidades turísticas únicas", disse Alastair Sinclair, diretor regional da Crystal Lagoons.

A Crystal Lagoons viu uma expansão global recorde em 2022 com seus projetos PAL™. A empresa entrou em mais de 15 novos mercados e fechou mega negócios em países como Japão, Austrália, Índia, Israel e Palestina, entre outros.

Sobre a Crystal Lagoons

A Crystal Lagoons é uma empresa sediada nos Estados Unidos que desenvolveu uma tecnologia que permite a construção e manutenção de lagoas cristalinas de tamanhos ilimitados, a custos muito baixos, em qualquer lugar.

Com mais de 2.000 patentes em 190 países, suas amenidades sustentáveis usam até 100 vezes menos produtos químicos e apenas 2% da energia necessária para piscinas convencionais. O Bureau Veritas verificou o uso eficiente da água da tecnologia, concluindo que uma lagoa 1-Ha/2.5-ac utiliza 33 vezes menos água do que um campo de golfe e 40% menos água do que um parque do mesmo tamanho. As amenidades Crystal Lagoons ® podem usar água marinha, fresca e salobra, que é abundante e não tem outro uso.

Sobre a A'amal Group

O A'amal Group é um grupo dinâmico, transparente e socialmente responsável que está comprometido em dar um gás para impulsionar a economia regional e construir o futuro por meio de tecnologias ecológicas, de última geração e princípios modernos de gestão.

O A'amal Group se esforça para melhorar vidas por meio de suas várias atividades comerciais, estabelecendo alianças estratégicas por meio de empresas internacionais de renome com excelente histórico.

FONTE Crystal Lagoons

