Crystal Lagoons osiąga kolejny sukces na Bliskim Wschodzie, zawierając umowę ramową o partnerstwie w Arabii Saudyjskiej z A'amal Group

MIAMI, 13 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons wchodzi do największego państwa na Bliskim Wschodzie - Arabii Saudyjskiej - zawierając zakrojoną na szeroką skalę umowę w zakresie realizacji inwestycji nieruchomościowych i hotelarskich oraz Public Access Lagoons™, zwanych również projektami PAL™. Plany realizacyjne przewidują wybudowanie kilku luksusowych kompleksów w miastach nadbrzeżnych i śródlądowych, takich jak Rijad, Dżedda, Dammam, Medina czy Khobar.

Międzynarodowa firma zajmująca się innowacjami - założona przez naukowca Fernando Fischmanna - nawiązała współpracę z A'amal Group, dużą spółką holdingową posiadającą udziały w podmiotach z branży inwestycyjnej, hotelarskiej, nieruchomościowej i energetycznej na terenie całego Bliskiego Wschodu, Azji i Afryki. Założyciel i dyrektor generalny spółki Yassin Al Suroor jest również założycielem i dyrektorem generalnym DANA investment, podmiotu specjalizującego się w gospodarce cyfrowej, a ponadto zasiada w zarządach kilku regionalnych i międzynarodowych spółek, jak również organizacji non-profit.

Nawiązując współpracę z A'amal Group, Crystal Lagoons umacnia swoją obecność na Bliskim Wschodzie, gdzie realizuje już projekty na terenie ZEA, Egiptu, Izraela, Palestyny i Omanu. Już teraz dwie największe na świecie krystalicznie czyste laguny znajdują się na Bliskim Wschodzie. Są to: District One w Dubaju (30 hektarów) i Citystars Sharm El Sheikh w Egipcie (12,8 hektarów).

„Z wielką przyjemnością ogłaszam zawarcie strategicznego sojuszu pomiędzy A'amal Group i Crystal Lagoons, który niesie ze sobą duży potencjał dla Arabii Saudyjskiej. Uważamy, że współpraca ta wpisuje się w naszą wizję przyszłości, a także mamy przekonanie, że wynikająca z niej synergia pozwoli stworzyć wyjątkowe obiekty na terenie całego kraju" - powiedział Yassin Al Suroor, prezes i dyrektor generalny A'amal Group.

Trzon inwestycji PAL™ stanowią rozległe, krystalicznie czyste laguny, w których można pływać i uprawiać sporty wodne w otoczeniu białych, piaszczystych plaż dostępnych bezpłatnie dla każdego. W kompleksach działają również sklepy, restauracje, sale weselne, hotele, obiekty koncertowe, tarasy, amfiteatry itp.

„Strategiczne partnerstwo, w ramach którego na terenie Arabii Saudyjskiej zrealizowanych ma zostać 10 tego typu projektów PAL™, stanowi kamień milowy, który potwierdza wyjątkowość i wartość dodaną naszej marki, pokazując jednocześnie, że koncepcja i technologia Crystal Lagoons® pozwala na stworzenie idyllicznych plaż w każdym miejscu na świecie, nawet na środku pustyni, tworzących wspaniałe możliwości rozwoju turystyki" - powiedział Alastair Sinclair, dyrektor regionalny Crystal Lagoons.

Crystal Lagoons odnotowała w 2022 r. rekordową ekspansję działalności w związku z realizacją projektów PAL™. Spółka weszła na ponad 15 nowych rynków i sfinalizowała zakrojone na szeroką skalę transakcje biznesowe w krajach takich jak Japonia, Australia, Indie, Izrael czy Palestyna.

Crystal Lagoons to spółka z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która opracowała technologię umożliwiającą tworzenie i utrzymywanie krystalicznie czystych lagun o nieograniczonych rozmiarach w każdym miejscu na świecie i bardzo niskim kosztem.

Podmiot posiada przeszło 2 tys. patentów w 190 państwach, a budowana przez niego zrównoważona infrastruktura zużywa do stu razy mniej środków chemicznych w porównaniu do tradycyjnych basenów oraz zaledwie 2% energii potrzebnej do ich funkcjonowania. Wydajność zużycia wody przy wykorzystaniu technologii Crystal Lagoons® została zweryfikowana przez towarzystwo Bureau Veritas, które ustaliło, że 1 ha/2,5 ac laguny zużywa 33 razy mniej wody niż pole golfowe i 40% mniej wody niż park tych samych rozmiarów. Infrastruktura i Crystal Lagoons® może korzystać obfitych zasobów wody morskiej, słodkiej i brachicznej, które nie są przeznaczana na inne cele.

A'amal Group to dynamiczna, transparentna i społecznie odpowiedzialna grupa podejmująca wzmożone starania w kierunku napędzania rozwoju regionalnej gospodarki i budowania przyszłości poprzez wykorzystanie ekologicznych, najnowocześniejszych technologii i nowoczesnych reguł zarządzania.

A'amal Group zależy na poprawie jakości życia ludzi, a cel ten realizuje poprzez zróżnicowane działania biznesowe polegające na zawieraniu sojuszy strategicznych z renomowanymi przedsiębiorstwami z całego świata, które mogą pochwalić się dużym dorobkiem.

