CSG Vorsitzender: Qualität der Stromversorgung in Chinas Greater Bay Area erreicht weltweites Spitzenniveau

GUANGZHOU, China, 5. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von Xinhuanet North America: Meng Zhenping, Chairman von China Southern Power Grid (CSG) Co., Ltd, sagte bei der Veröffentlichungsfeier und dem damit verbundenen Seminar des 5. World Media Summit Think Tank-Reports am 4. Dezember, dass die Qualität der Stromversorgung in der Greater Bay Area das weltweit fortschrittlichste Niveau erreicht und die Entwicklung der Region vorangetrieben habe, mit 19 gebauten Strom-Highways und einer kumulativen Stromübertragung von mehr als drei Billionen kWh.

Meng Zhenping, Chairman of China Southern Power Grid Co.,Ltd, delivered a speech at the think tank report release ceremony & seminar on December 3, 2023. Photo courtesy of the event organizer China Southern Power Grid Shenzhen Power Supply Bureau uses large multi-functional drones to inspect important lines

Unter dem Motto „Stärkung des globalen Vertrauens und Förderung der Medienentwicklung" fand die Eröffnungszeremonie und die Plenarsitzung des 5. World Media Summit am 3. Dezember in Nansha, Guangzhou, in der südchinesischen Provinz Guangdong, statt. Mehr als 450 Vertreter aus 197 Mainstream-Medien, Think Tanks, Regierungsbehörden, Botschaften und Konsulaten in China sowie von Organisationen der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen aus 101 Ländern und Regionen der Welt nahmen an dem Gipfel teil.

Meng Zhenping hielt eine Rede auf der Zeremonie und dem Seminar zur Veröffentlichung des Think Tank-Berichts. Er erklärte, dass China Southern Power Grid seiner Rolle als Plattform für große Stromnetze und als Kernzentrum im Energiesystem voll gerecht werde, die optimale Zuteilung von Ressourcen in einem größeren Bereich und mit höherer Effizienz realisiere, Großstrom und einen hohen Anteil an neuem Energiezugang unterstütze, ein diversifiziertes Energieversorgungssystem bilde, das Wind, Wasser, Feuer, Kernenergie und andere Versorgungsquellen umfasst und eines der komplexesten, technologisch fortschrittlichsten Stromnetze der Welt mit dem höchsten Anteil an sauberem Strom aufbaue und einen langfristig sicheren und stabilen Betrieb realisiere. CSG hat außerdem einen langfristig sicheren und stabilen Betrieb erreicht.

Mit einem Stromversorgungsgebiet von einer Million Quadratkilometern für eine Bevölkerung von 272 Millionen Menschen erreichte der Stromverbrauch im vergangenen Jahr 1,47 Billionen kWh. Derzeit beträgt die durchschnittliche jährliche Stromausfallzeit in neun Städten in der Provinz Guangdong weniger als eine Stunde, die installierte Kapazität an sauberer Energie in der Greater Bay Area übersteigt 72 Millionen Kilowatt, was 67,8 % der installierten Gesamtkapazität ausmacht.

„CSG hat die wissenschaftliche und technologische Innovation gestärkt", sagte Meng und fügte hinzu, dass die CSG weiterhin das digitale Stromnetz und die Digitalisierung vorantreiben werde, um den Aufbau eines neuartigen Stromsystems und eines neuartigen Energiesystems zu fördern, und dass das Muster der sauberen Stromversorgung im Wesentlichen Gestalt angenommen habe.

