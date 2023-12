Presidente da CSG: Qualidade do fornecimento de energia na área da Grande Baía da China atinge nível de liderança mundial

GUANGZHOU, China, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Um relatório da Xinhuanet América do Norte: Meng Zhenping, presidente da China Southern Power Grid (CSG) Co.,Ltd, disse na cerimônia e seminário de lançamento do relatório do think tank da 5ª Cúpula Mundial de Mídia, em 4 de dezembro, que a qualidade do fornecimento de energia na área da Grande Baía atingiu um nível avançadíssimo e impulsionou o desenvolvimento da área, com 19 rodovias de energia construídas e transmissão de energia acumulada de mais de três trilhões de kWh.

Meng Zhenping, presidente da China Southern Power Grid Co., Ltd, discursou na cerimônia e seminário de lançamento do relatório do think tank em 3 de dezembro de 2023. Foto cortesia do organizador do evento (PRNewsfoto/Xinhuanet North America) A China Southern Power Grid Shenzhen Power Supply Bureau usa grandes drones multifuncionais para inspecionar linhas importantes (PRNewsfoto/Xinhuanet North America)

Com o tema "Impulsionando a confiança global e promovendo o desenvolvimento da mídia", a 5ª Cúpula Mundial de Mídia realizou sua cerimônia de abertura e sessão plenária em 3 de dezembro, em Nansha, Guangzhou, na província de Guangdong, sul da China. Mais de 450 representantes de 197 mídias principais, think tanks, agências governamentais, embaixadas e consulados na China, bem como agências das Nações Unidas e organizações internacionais de 101 países e regiões ao redor do mundo participaram da cúpula.

Meng Zhenping proferiu um discurso na Cerimônia de Lançamento do Relatório do Think Tank e no Seminário. Ele apresentou que a China Southern Power Grid desempenha plenamente seu papel como uma plataforma para grandes redes elétricas e como um núcleo central no sistema de energia, realiza a alocação otimizada de recursos em uma variedade mais ampla e com maior eficiência, apoia o acesso em larga escala à energia e uma alta proporção de novas energias, forma um sistema diversificado de fornecimento de energia abrangendo fontes como vento, água, fogo, nuclear e outras, e constrói uma das redes elétricas mais complexas e tecnologicamente avançadas do mundo com a mais alta porcentagem de energia limpa, garantindo uma operação segura e estável a longo prazo. A CSG também alcançou uma operação segura e estável de longo prazo.

Com um milhão de quilômetros quadrados de área de fornecimento de energia para atender a uma população de 272 milhões de pessoas, o consumo de energia atingiu 1,47 trilhão de kWh no ano passado. Atualmente, o tempo médio anual de falta de energia em nove cidades da província de Guangdong é inferior a uma hora, a capacidade instalada de energia limpa na área da Grande Baía excede 72 milhões de quilowatts, representando 67,8% da capacidade total instalada.

"A CSG fortaleceu a inovação científica e tecnológica", disse Meng, acrescentando que a CSG continuará promovendo a rede digital e a digitalização para promover a construção de um novo tipo de sistema de energia e um novo tipo de sistema de energia, e o padrão de fornecimento de energia limpa basicamente se concretizou.

FONTE Xinhuanet North America