Selon le président de CSG : La qualité de l'alimentation électrique dans la région de la Grande Baie en Chine atteint le niveau le plus élevé au monde

GUANGZHOU, Chine, 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Un reportage de Xinhuanet Amérique du Nord : Meng Zhenping, président de China Southern Power Grid (CSG) Co., Ltd, a déclaré lors de la 5e cérémonie et séminaire de publication du rapport du groupe de réflexion du World Media Summit le 4 décembre que la qualité de l'alimentation électrique dans la région de la Grande Baie avait atteint le niveau le plus élevé au monde et avait favorisé le développement de la région, avec la construction de 19 voies énergétiques et plus de trois milliards de kWh d'électricité transportée.

Meng Zhenping, Chairman of China Southern Power Grid Co.,Ltd, delivered a speech at the think tank report release ceremony & seminar on December 3, 2023. Photo courtesy of the event organizer China Southern Power Grid Shenzhen Power Supply Bureau uses large multi-functional drones to inspect important lines

Avec pour thème « Stimuler la confiance mondiale et promouvoir le développement des médias », le 5e World Media Summit a tenu sa cérémonie d'ouverture et sa session plénière le 3 décembre dans le district de Nansha, à Guangzhou, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Plus de 450 représentants de 197 grands médias, groupes de réflexion, agences gouvernementales, ambassades et consulats en Chine, ainsi que des agences des Nations Unies et des organisations internationales de 101 pays et régions du monde ont participé au sommet.

Meng Zhenping a prononcé un discours lors de la cérémonie et du séminaire de publication du rapport du groupe de réflexion. Il a commencé par dire que China Southern Power Grid jouait pleinement son rôle de plateforme pour les grands réseaux électriques et de centre névralgique du système énergétique, que la société était parvenue à une allocation optimale des ressources dans un éventail plus large et avec une plus grande efficacité, qu'elle soutenait l'énergie à grande échelle et une proportion élevée d'accès aux nouvelles énergies, qu'elle formait un système d'approvisionnement énergétique diversifié couvrant l'éolien, l'hydraulique, le feu, le nucléaire et d'autres sources d'approvisionnement, qu'elle construisait l'un des réseaux électriques les plus complexes et les plus technologiquement avancés au monde, avec le proportion la plus élevée d'énergie propre et qu'elle était parvenue à une exploitation sûre et stable à long terme. CSG est également parvenue à une exploitation sûre et stable à long terme.

Avec une zone d'approvisionnement en électricité d'un million de kilomètres carrés pour une population de 272 millions d'habitants, la consommation d'énergie a atteint 1 470 milliards de kilowattheures l'année dernière. À l'heure actuelle, la durée moyenne annuelle des coupures de courant dans neuf villes de la province du Guangdong est inférieure à une heure et la capacité d'énergie propre installée dans la région de la Grande Baie dépasse les 72 millions de kilowatts, ce qui représente 67,8 % de la capacité totale installée.

« CSG a renforcé l'innovation scientifique et technologique », a déclaré Meng, ajoutant que CSG continuera à mettre en avant le réseau numérique et la numérisation afin de promouvoir la construction d'un nouveau type de système d'alimentation et d'un nouveau type de système énergétique, et que le modèle d'approvisionnement en énergie propre avait essentiellement pris forme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2291843/IMG_6838.jpg