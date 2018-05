CTC ayudará con el cáncer de mama metastático, investigación nueva destacada en la reunión anual de ASCO

En este estudio, el mayor estudio de análisis de datos CTC combinados hasta la fecha, los investigadores determinaron que el recuento de CTC se podía utilizar para identificar grupos indolentes de pacientes con cáncer de mama metastático que podrían beneficiarse de terapias más conservadoras en lugar de terapias más agresivas, lo que podría reducir potencialmente los efectos adversos de los pacientes y el coste para los contribuyentes.

Las pruebas de CTC del estudio se realizaron usando el sistema CELLSEARCH® System, aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) de EE.UU., y se mostrarán en la reunión anual de 2018 de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), que se celebrará del 1 al 5 de junio en McCormick Place en Chicago, III.

"En nuestro estudio descubrimos que existe un 60 por ciento de pacientes con cáncer de mama metastático para quienes la enfermedad no es agresiva de manera inmediata", comentó el coautor del estudio Massimo Cristofanilli, doctor en medicina, miembro del American College of Physicians, director asociado de Investigación traslacional en el Robert H. Lurie Cancer Center, Northwestern University. "Este análisis sugiere que las pruebas de CTC pueden ser un complemento para los estudios estándar de imagen y proporcionar un método más exacto y sensible para determinar la etapa en pacientes con cáncer de mama avanzado".

CTC son células cancerosas que liberan y distribuyen cánceres avanzados en el torrente sanguíneo y el sistema linfático. Una biopsia líquida utiliza una muestra de sangre para detectar marcadores de tumores circulantes (es decir, CTC, ctDNA o exosomas) y proporciona una alternativa poco invasiva a las biopsias de tumores sólidos, en especial cuando el tejido con sospecha de cáncer no es accesible.

CELLSEARCH es el primer y único análisis de sangre validado clínicamente por la FDA que detecta y cuenta las células tumorales circulantes (CTC) para ayudar a los médicos a gestionar a los pacientes con cáncer de mama, próstata y colorrectal metastáticos*. La Administración de Alimentos y Fármacos de China también ha aprobado el uso de esta prueba para la supervisión de pacientes con cáncer de mama metastático.

"Ya tenemos una cantidad de datos sustancial para demostrar que la prueba de CTC de CELLSEARCH proporciona información clínica útil ", comentó Bob Roda, presidente y director ejecutivo de Menarini Silicon Biosystems Inc. "Este último estudio podría tener un impacto significativo en las clínicas y económico en los sistemas de asistencia sanitaria".

El sistema CELLSEARCH es la tecnología de CTC que se ha estudiado más exhaustivamente, con investigaciones en más de 450 publicaciones con evaluación de pares. Hasta el momento, datos clínicos de 20 estudios prospectivos e independientes implicando a más de 4700 pacientes han validado el valor clínico de la prueba de CTC de CELLSEARCH para predecir la supervivencia libre de progresión y supervivencia general tanto antes como después del inicio de la terapia.

La prueba CTC de CELLSEARCH, que proporciona información valiosa a los médicos para tomar decisiones de gestión del paciente, se realiza en un laboratorio de referencia usando el sistema CELLSEARCH. La prueba CTC de CELLSEARCH se puede utilizar en la duración de una terapia específica para supervisar el estado del paciente mostrando si su prognosis es favorable.

Para averiguar más cosas acerca del CELLSEARCH System, los asistentes de la reunión anual de ASCO pueden visitar Menarini Silicon Biosystems en la caseta N.º 3107.

PRESENTACIÓN DEL PÓSTER: The impact of circulating tumor cells (CTCs) detection in metastatic breast cancer (MBC): Implications of "indolent" stage IV disease (Stage IV indolent ) (Resumen N.º 1019)

Autor principal: Andrew A. Davis, doctor en medicina; Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center, Northwestern University

Título de la sesión: Cáncer de mama - metastático

Fecha: Sábado 2 de junio de 2018

Hora: 8:00 am – 11:30 am

Ubicación: Hall A

Tablón de pósteres N.º 100

DISCUSIÓN DEL PÓSTER: Applications of Liquid Biopsies in Metastatic Breast Cancer

Orador: Minetta C. Liu, doctora en medicina; Mayo Clinic

Charlas sobre los resúmenes: 1019 1020 1021

Curso: Cáncer de mama - metastático

Fecha: Sábado 2 de junio de 2018

Hora: 13:51 pm – 14:03 pm

Ubicación: Hall D1

Acerca de Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems, ubicada en Bolonia, Italia, y Huntingdon Valley (Pensilvania), EE.UU. desarrolla tecnologías y productos para ayudar a los investigadores a entender la complejidad biológica de enfermedades estudiando una célula. La compañía fabrica y comercializa el DEPArray NxT, la única plataforma basada en imágenes de separación y aislamiento de células que permite a los investigadores clínicos realizar análisis moleculares en células vivas y fijas con la precisión de una célula. En 2017, Menarini Silicon Biosystems compró todos los bienes y negocio relevante relacionado con el sistema CELLSEARCH® para células tumorales circulantes (CTC). La integración de CELLSEARCH y DEPArray proporciona una solución de flujo de trabajo extremo a extremo** para el recuento, el aislamiento y la caracterización molecular de CTC desde un sencillo análisis de sangre en el entorno clínico de investigación. Esto ayudará a impulsar la utilidad clínica y la correlación de CTC con la eficacia de terapias específicas. Menarini Silicon Biosystems es una filia total del Menarini Group, una compañía multinacional farmacéutica, de biotecnología y diagnóstico con sede central en Florencia, Italia, con un legado de más de 130 años y más de 1700 empleados en más de 100 países.

*Para obtener más información sobre uso previsto y las limitaciones del sistema CELLSEARCH, consulte las Instrucciones de uso en http://documents.cellsearchctc.com/.

**El flujo de trabajo descrito es solo para fines de investigación. No se usa para diagnóstico. No se han establecidos las funciones de rendimiento, seguridad y eficacia del flujo de trabajo y no han sido aprobados por la FDA.

Contacto: Liz Dowling, (415) 388-2794

Relaciones públicas de Dowling & Dennis

Liz@dowlingdennis.net

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/698141/Menarini_Silicon_Biosystems_Circulating_Tumor_Cell.jpg

SOURCE Menarini Silicon Biosystems