Neue Forschungsergebnisse auf der ASCO-Jahrestagung: Zirkulierende Tumorzellen helfen bei der Behandlung von metastasierendem Brustkrebs

In dieser Studie, der bisher größten gepoolten Analysestudie für CTCs, wurde festgestellt, dass die Anzahl der CTCs dazu verwendet werden kann, eine indolente Gruppe von MBC-Patienten zu identifizieren, die von einer konservativeren statt aggressiven Therapie profitieren würde. Dies könnte die Nebenwirkungen für die Patienten sowie die Kosten für die Kostenträger reduzieren.

Die CTC-Tests in der Studie wurden mit dem von der US-amerikanischen Behörde für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit FDA zugelassenen CELLSEARCH®-System durchgeführt. Sie werden auf der Jahrestagung 2018 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) vom 1. bis 5. Juni am McCormick Place in Chicago, Illinois, USA, vorgestellt und diskutiert.

„Unsere Studie ergab, dass bei 60 Prozent der MBC-Patienten die Krankheit möglicherweise nicht sofort aggressiv ist", so der Mitautor der Studie, Massimo Cristofanilli, M.D., F.A.C.P., Associate Director of Translational Research am Robert H. Lurie Cancer Center der Northwestern University. „Diese Analyse deutet darauf hin, dass CTC-Tests standardmäßige Bildgebungsstudien ergänzen und eine noch genauere und empfindlichere Methode für das Staging von Patienten mit fortgeschrittenem Brustkrebs bieten können."

„CTCs sind Krebszellen, die bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen im Blutkreislauf und dem Lymphsystem freigesetzt und dort verbreitet werden. Eine Flüssigkeitsbiopsie verwendet eine Blutprobe zum Nachweis zirkulierender Tumormarker (z. B. CTCs, ctDNA oder Exosomen) und stellt eine minimal-invasive Alternative zu einer Biopsie eines soliden Tumors dar – insbesondere wenn der Zugriff auf verdächtiges Krebsgewebe erschwert oder nicht möglich ist.

CELLSEARCH ist der erste und einzige klinisch validierte Bluttest, der von der FDA für den Nachweis und die Auszählung zirkulierender Tumorzellen (CTCs) zugelassen wurde, um Ärzten bei der Behandlung von Patienten mit metastasierendem Brust-, Prostata- und Darmkrebs* zu helfen. Der Test ist auch von der chinesischen FDA-Behörde für die Überwachung von Patientinnen mit metastasierendem Brustkrebs zugelassen.

„Es gibt bereits zahlreiche Daten, die belegen, dass der CTC-Test von CELLSEARCH klinisch nützliche Informationen liefert", erklärt Bob Roda, President und CEO von Menarini Silicon Biosystems Inc. „Diese jüngste Studie könnte tiefgreifende klinische und wirtschaftliche Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme haben."

Das CELLSEARCH-System ist die am intensivsten untersuchte CTC-Technologie. Die Forschungsergebnisse wurden in mehr als 450 von Experten begutachteten Publikationen veröffentlicht. Bisher haben klinische Daten aus 28 unabhängigen prospektiven Studien mit mehr als 4.700 Patienten den klinischen Wert von CELLSEARCH-CTC-Tests zur Vorhersage des progressionsfreien Überlebens und des Gesamtüberlebens vor und nach Therapiebeginn bestätigt.

Der CTC-Test von CELLSEARCH wird in einem Referenzlabor mit Hilfe des CELLSEARCH-Systems durchgeführt und bietet wertvolle Informationen, die Ärzten helfen, Entscheidungen für das Patientenmanagement zu treffen. CTC-Tests von CELLSEARCH können während einer bestimmten Therapie zur Überwachung des Status eines Patienten eingesetzt werden, und zeigen, ob seine Prognose günstig ist.

Weitere Informationen über das CELLSEARCH-System erhalten Teilnehmer der ASCO-Jahrestagung am Stand von Menarini Silicon Biosystems, #3107.

POSTERPRÄSENTATION: The impact of circulating tumor cells (CTCs) detection in metastatic breast cancer (MBC): Implications of „indolent" stage IV disease (Stage IV indolent ) (Die Auswirkungen des Nachweises von zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) bei metastasierendem Brustkrebs: Folgen der „indolenten" Erkrankung im Stadium IV) (Abstract #1019)

Hauptautor: Andrew A. Davis, M.D.; Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center, Northwestern University

Sitzungstitel: Breast Cancer – Metastatic (Brustkrebs – Metastatisch)

Datum: Samstag, 2. Juni 2018

Uhrzeit: 8:00 Uhr – 11:30 Uhr

Ort: Halle A

Poster Board #100

POSTERDISKUSSION: Applications of Liquid Biopsies in Metastatic Breast Cancer (Anwendungen von Flüssigkeitsbiopsien bei metastasierendem Brustkrebs)

Diskutantin: Minetta C. Liu, MD; Mayo Clinic

Diskussions-Abstracts: 1019, 1020, 1021

Track: Breast Cancer – Metastatic (Brustkrebs – Metastatisch)

Datum: Samstag, 2. Juni 2018

Uhrzeit: 13:51 Uhr – 14:03 Uhr

Ort: Halle D1

Informationen zu Menarini Silicon Biosystems

Menarini Silicon Biosystems, mit Sitz in Bologna, Italien, und Huntingdon Valley (PA), USA, entwickelt Technologien und Produkte, mit denen Forscher durch die Untersuchung einzelner Zellen ein besseres Verständnis der biologischen Komplexität von Krankheiten erhalten. Das Unternehmen produziert und vermarktet das DEPArray NxT, die einzige bildbasierte digitale Zellsortier- und Isolationsplattform, die es klinischen Forschern ermöglicht, molekulare Analysen an lebenden oder fixierten Zellen mit Einzelzellpräzision durchzuführen. Im Jahr 2017 erwarb Menarini Silicon Biosystems alle Vermögenswerte und relevanten Geschäfte im Zusammenhang mit dem CELLSEARCH® Circulating Tumor Cell (CTC)-System. Die Integration von CELLSEARCH und DEPArray bietet eine durchgängige Workflow-Lösung** für die Auszählung, Isolierung und molekulare Charakterisierung von CTCs aus einem einfachen Bluttest in der klinischen Forschung. Dies wird dazu beitragen, den klinischen Nutzen und die Korrelation von CTCs mit der Wirksamkeit spezifischer Therapien zu erhöhen. Menarini Silicon Biosystems ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Menarini Gruppe, einem multinationalen Pharma-, Biotech- und Diagnostikunternehmen mit Sitz in Florenz, Italien, das über 130 Jahre Erfahrung und über 17.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern verfügt.

*Weitere Informationen über den vollen Verwendungszweck und die Einschränkungen des CELLSEARCH-Systems finden Sie in der Gebrauchsanweisung unter http://documents.cellsearchctc.com/.

**Der beschriebene Workflow ist nur für Forschungszwecke gedacht. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren. Die Leistungsmerkmale, Sicherheit und Effektivität des Workflows sind nicht festgelegt und wurden von der FDA weder freigegeben noch genehmigt.

