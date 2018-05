Les cellules tumorales circulantes vont permettre de stadifier le cancer du sein métastatique, d'après une nouvelle recherche qui sera présentée à la réunion annuelle de l'ASCO

Dans cette étude, la plus importante étude d'analyse groupée des CTC à ce jour, les chercheurs ont déterminé que la numération des CTC pouvait être utilisée pour identifier un groupe indolent de patientes atteintes d'un CSM qui bénéficieraient d'un traitement plus conservateur qu'agressif, réduisant potentiellement les effets secondaires pour les patientes et les coûts pour les payeurs.

Les tests CTC de l'étude ont été réalisés en utilisant le système CELLSEARCH® homologué par la US Food & Drug Administration (FDA) et seront présentés et discutés dans le cadre de la réunion annuelle 2018 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), du 1er au 5 juin à McCormick Place, Chicago, dans l'Illinois.

« Notre étude a déterminé que la maladie pourrait ne pas être immédiatement agressive pour 60 % des patientes atteintes d'un CSM », a déclaré le co-auteur de l'étude, Massimo Cristofanilli, M.D., F.A.C.P., directeur adjoint de recherche translationnelle au Robert H. Lurie Cancer Center de Northwestern University. « Cette analyse suggère que les tests CTC peuvent compléter les études d'imagerie standard et fournir une méthode encore plus précise et plus sensible pour stadifier les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé. »

Les CTC sont des cellules cancéreuses qui sont libérées et disséminées dans la circulation sanguine et dans le système lymphatique par des cancers avancés. Une biopsie liquide utilise un échantillon de sang pour détecter les marqueurs tumoraux circulants (c.-à-d. CTC, ADNtc ou exosomes) et constitue une alternative mini-invasive à une biopsie tumorale solide — notamment quand un tissu cancéreux soupçonné n'est pas accessible.

CELLSEARCH est le premier et unique test sanguin validé sur le plan clinique à avoir été homologué par la FDA pour la détection et le dénombrement des cellules tumorales circulantes (CTC) pour aider les médecins à gérer les patients atteints d'un cancer métastatique du sein, de la prostate et colorectal*. L'utilisation de ce test est également approuvée par l'Administration des produits alimentaires et des médicaments de Chine pour le suivi de patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique.

« Il existe déjà une quantité importante de données démontrant que le test CTC CELLSEARCH fournit des informations utiles sur le plan clinique », a confié pour sa part Bob Roda, président-directeur général de Menarini Silicon Biosystems Inc. « Cette dernière étude pourrait avoir un impact clinique et économique profond sur les systèmes de soins de santé. »

Le système CELLSEARCH est la technologie CTC la plus largement étudiée et la recherche est publiée dans plus de 450 publications à évaluation collégiale. À ce jour, les données cliniques de 28 études prospectives indépendantes engageant plus de 4700 patients ont validé la valeur clinique des tests CTC CELLSEARCH pour prédire la survie sans progression et la survie globale à la fois avant et après l'initiation du traitement.

Le test CTC CELLSEARCH, qui fournit de précieuses informations qui aident les médecins à prendre une décision dans la prise charge de leurs patients, est effectué dans un laboratoire de référence en utilisant le système CELLSEARCH. Les tests CTC CELLSEARCH peuvent être utilisés tout au long d'un traitement donné pour surveiller le statut d'un patient en indiquant si son pronostic est favorable.

Pour en savoir plus sur le système CELLSEARCH, les participants à la réunion annuelle de l'ASCO sont invités à visiter Menarini Silicon Biosystems au Stand #3107.

PRÉSENTATION D'AFFICHE : L'impact de la détection des cellules tumorales circulantes (CTC) dans le cancer du sein métastatique (CSM) : Implications de la maladie « indolente » de stade IV (indolente de stade IV) (Résumé #1019)

Auteur principal : Andrew A. Davis, M.D. ; Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center, Northwestern University

Session intitulée : Cancer du sein - Métastatique

Date : Samedi 2 juin 2018

Heure : 8 h 00 – 11 h 30

Lieu : Hall A

Tableau d'affiche #100

DISCUSSION D'AFFICHE: Applications des biopsies liquides dans le cancer du sein métastatique

Intervenant : Minetta C. Liu, MD ; Mayo Clinic

Résumés de discussion : 1019, 1020, 1021

Parcours : Cancer du sein - Métastatique

Date : Samedi 2 juin 2018

Heure : 13 h 51 à 14 h 03 pm

Lieu : Hall D1

À propos de Menarini Silicon Biosystems

Menarini-Silicon Biosystems, une société basée à Bologne, en Italie, et à Huntingdon Valley (Pensylvanie), États-Unis, développe des technologies et des produits qui aident les chercheurs à comprendre la complexité biologique de la maladie par l'étude de cellules individuelles. La société fabrique et commercialise DEPArray Nxt, la seule plateforme numérique de tri et de séparation cellulaire par imagerie permettant aux chercheurs cliniques de réaliser des analyses moléculaires sur des cellules vivantes ou inactivées avec la précision d'une cellule unique. En 2017, Menarini Silicon Biosystems a acquis tous les actifs et l'activité connexe du système de cellules tumorales circulantes (CTC) CELLSEARCH®. L'intégration de CELLSEARCH et de DEPArray fournit une solution de flux de travail de bout en bout pour le dénombrement, l'isolement et la caractérisation moléculaire des CTC à partir d'un simple test sanguin dans le cadre d'une recherche clinique. Ce système permettra d'augmenter l'utilité clinique et la corrélation entre les CTC et l'efficacité de thérapies spécifiques. Menarini Silicon Biosystems est une filiale à part entière du Groupe Menarini, une multinationale pharmaceutique, biotechnologie et de diagnostic basée à Florence, en Italie, forte de plus de 130 années d'expérience et comptant plus de 17 000 employés dans plus de 100 pays.

*Pour plus d'informations sur l'utilisation envisagée complète et les limitations du système CELLSEARCH, veuillez consulter le Mode d'emploi sur http://documents.cellsearchctc.com/.

**Le flux de travail décrit est réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques. Les caractéristiques de performance, la sécurité et l'efficacité du flux de travail n'ont pas été établies et ne sont pas homologuées ni approuvées par la FDA.

Contact : Liz Dowling, (415) 388-2794

Dowling & Dennis PR

Liz@dowlingdennis.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/698141/Menarini_Silicon_Biosystems_Circulating_Tumor_Cell.jpg

SOURCE Menarini Silicon Biosystems