CTEK lance un nouveau chargeur et mainteneur de batterie portable équipé de la technologie Adaptive Boost

Le CS FREE signifie que vous n'êtes pas lié à une prise de courant, il est vraiment portable, vous pouvez donc garder vos batteries 12V au plomb et au lithium* chargées et entretenues, que vous ayez ou non accès au secteur. . Pour une charge d'entretien sur une longue période, vous pouvez utiliser soit l'adaptateur secteur fourni afin de charger à partir d'une prise de courant ou charger à partir d'un kit de panneaux solaires ou d'une batterie de service séparée. Et avec des sorties USB-C et USB-A pour charger les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, etc., votre chargeur se transforme en un powerbank dans votre véhicule!

Le CS FREE possède une batterie interne qui peut se recharger complètement en moins d'une heure grâce à l'entrée USB-C rapide de l'appareil. Lorsqu'il est complètement chargé, il peut conserver sa charge pendant un an, ce qui en fait un appareil idéal pour être rangé dans le véhicule être utilisé lorsque vous en avez besoin.

Stefan Magnusson, directeur des ventes Aftermarket de CTEK, a déclaré : « Nous sommes très heureux de lancer le CS FREE, le premier d'une nouvelle génération de chargeurs de batterie CTEK. Notre programme 'Voice of the Customer' a montré que les consommateurs souhaitaient être beaucoup plus libres de l'alimentation électrique et pouvoir se remettre rapidement d'une batterie déchargée. Le CS FREE répond à ces besoins, c'est un chargeur portable multifonctionnel qui vous libère, il suffit de le charger, de l'emporter avec vous et de l'utiliser partout. »

Conçu pour être utilisé sur les voitures, les motos, les véhicules de loisirs, les fourgonnettes et les bateaux, le CS FREE est facile à utiliser, il n'y a pas de mode à sélectionner, il suffit de se connecter et le CS FREE fera le reste. Si vous chargez une batterie à plat, un simple affichage LED vous indique quand votre batterie a assez de puissance pour démarrer votre véhicule et il y a également un compte à rebours qui vous indique combien de temps il reste avant que votre batterie soit complètement chargée.

Caractéristiques principales:

Compatible avec toutes les batteries de véhicules au plomb et au lithium de 12 V.

Adaptive Boost : une nouvelle technologie révolutionnaire développée par CTEK. Le CS FREE étudie avec soin la meilleure façon de donner à toute batterie 12V au plomb ou au lithium la capacité nécessaire à la charge de la batterie de votre véhicule. Le CS FREE permet de faire démarrer votre véhicule avec une batterie à plat en 15 minutes sans avoir besoin de le brancher sur une prise de courant. Un simple Indicateur LED vous indique quand votre batterie a suffisamment de puissance pour faire démarrer votre véhicule. Contrairement à la plupart des boosters ou démarreurs rapides, le CS FREE est sensible à l'état de la batterie et ne lui donne que la charge nécessaire pour vous permettre de démarrer – il est donc totalement sûr pour l'électronique du véhicule.

Chargez n'importe où : CTEK a également lancé quelques accessoires pratiques pour permettre une charge d'entretien de 5A via un panneau solaire ou une batterie de service de 12V.

Pinces de câble de charge USB-C : fixez les pinces de charge USB-C à une batterie de service séparée de 12V, pour la charge et l'entretien de la batterie, sans avoir besoin de la brancher à une prise électrique.



Kit de panneau solaire : le panneau solaire CTEK s'associe parfaitement avec le CS FREE, vous pouvez donc charger votre batterie via un panneau solaire et l'utiliser où que vous soyez. Pliable, transportable et connecté en quelques secondes, ce kit de panneaux solaires intelligent et réactif fournit une énergie solaire fiable à chaque fois que vous en aurez besoin.

Options de stockage : rangez et transportez le CS FREE à l'aide d'un sac de stockage robuste et résistant ou fixez le CS FREE au mur à l'aide du support mural CS – tous deux disponibles à l'achat séparément.

Chargez vos appareils : Sorties USB-C et USB-A pour charger les ordinateurs portables, les smartphones, les tablettes, les montres et les appareils photo, même lorsque le CS FREE n'est pas connecté à une prise de courant.

Nouveau look : nouveau design ergonomique et élégant, avec une coquesolide et durable.

Le CS FREE est garanti 2 ans

Stefan Magnusson poursuit : « Le CS FREE est un nouveau produit révolutionnaire qui offre une flexibilité ultime pour charger rapidement et en toute sécurité la batterie de votre véhicule. Les habitudes de conduite de nombreuses personnes ayant changé de manière si radicale (les voitures sont conduites moins fréquemment et dans de nombreux cas sur des trajets plus courts) que les batteries de nos véhicules travaillent plus dur que jamais, ce qui nous expose à un risque accru de batterie à plat. La plupart d'entre nous n'avons pas la possibilité de brancher un chargeur de batterie au secteur – soit parce que nous vivons dans un immeuble communautaire ou parce que nous stockons un véhicule saisonnier dans un entrepôt, un box ou une allée. Le CS FREE vous donne non seulement la liberté de charger n'importe où, mais il vous donne aussi la tranquillité d'esprit de ne pas être laissé en rade avec une batterie à plat. »

Le CS FREE est maintenant disponible dans les magasins à travers l'Europe et sera lancé en Australie (T2 2021) et en Amérique du Nord (T3 2021) plus tard cette année.

* Lithium 12V (LiFePO4)

