CTEK lanza su nuevo cargador y mantenedor de batería portátil con tecnología Adaptive Boost

El CS FREE significa que ya no estarás atado a una toma de corriente, siendo portátil de verdad, por lo que puede mantener cargadas y mantenidas las baterías de 12 V de plomo-ácido y litio*, a pesar de que no disponga de acceso a la red eléctrica. Para disponer de una carga de mantenimiento con un plazo superior, se puede utilizar el adaptador de corriente que se suministra con el fin de cargarse desde la red eléctrica o se puede cargar gracias a la energía de un kit de panel solar o a una batería de servicio separada. Dispone de salidas USB-C y USB-A para cargar ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc., Se trata del banco de energía de 12V definitivo para tu vehículo .