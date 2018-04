CTEK prend d'assaut le marché des véhicules électriques

CTEK, un leader mondial en matière d'entretien et de maintenance des batteries de véhicules, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Chargestorm AB, un concepteur suédois, leader sur le marché des produits et des systèmes de recharge des véhicules électriques.

En tant que leader mondial des solutions de gestion de batteries, l'arrivée dans le secteur des véhicules électriques permettra à CTEK de renforcer ses fondations et de devenir un acteur majeur de ce marché dynamique et porteur.

Cette décision intervient au moment où les constructeurs automobiles se préparent à investir des sommes record à la recherche et au développement de l'e-mobilité. La demande des consommateurs pour des véhicules plus respectueux de l'environnement augmente, tandis que se réduisent les frais d'achat et d'entretien des véhicules électriques.

Jon Lind, le directeur général de CTEK, a déclaré : « L'acquisition des activités relatives à la recharge des véhicules électriques de Chargestorm AB nous permettra d'étendre davantage nos activités et nous aidera à investir un nouveau marché florissant. »

« Nos nouveaux collègues de Chargestorm ajouteront leur expertise à nos activités, nous permettant de concevoir les solutions de recharge de véhicules électriques les plus avancées ; nous voulons tirer parti de leurs résultats sur les marchés énergétiques et des équipements, ici en Scandinavie. Nous disposons de compétences avérées et de relations solides avec les constructeurs automobiles, qui nous permettent d'orienter le développement, la fabrication et la distribution de produits et de systèmes pour véhicules électriques à l'échelle mondiale », a-t-il ajouté.

Tomas Wolf, le président de Chargestorm, a déclaré : « On pourrait dire qu'étant donné que la Scandinavie est l'un des plus grands marchés de véhicules électriques au monde, il est logique que deux sociétés scandinaves s'unissent pour donner une portée mondiale aux produits destinés aux véhicules électriques. Combiner les technologies de pointe de Chargestorm et l'expertise mondialement reconnue de CTEK en matière de recharge de batteries, signifie que nous avons accru nos ressources pour continuer de repousser les limites de la recherche et du développement en vue de commercialiser des produits nouveaux, intéressants et innovants. »

Jon Lind a révélé : « Il existe de nombreuses synergies entre les deux sociétés ; nous partageons les mêmes valeurs fondamentales reposant sur la qualité, la sécurité, la facilité d'emploi et la maximisation du rendement des batteries. Nous avons hâte de développer des relations solides avec les clients de Chargestorm et de présenter cette passionnante technologie à nos clients actuels. »

Chargestorm est le plus grand prestataire scandinave de solutions de recharge pour véhicules électriques et son acquisition par CTEK offrira à ses produits un rayonnement international.

À PROPOS DE CTEK

CTEK est un leader mondial en matière d'entretien et de maintenance des batteries de véhicules.

CTEK est un éminent spécialiste mondial en termes de technologies, de chargeurs et d'entretien des batteries, reconnu pour être le premier à commercialiser de nouveaux produits.

Créé en 1997, CTEK vend aujourd'hui plus d'un million de chargeurs chaque année, dans plus de 70 pays.

Les chargeurs de batterie CTEK reposent sur une technologie brevetée, veillant à ce que les chargeurs conditionnent, chargent et entretiennent tous les types de batteries plomb-acide et lithium (LiFePO4) de façon rapide, simple et sûre.

CTEK fournit des chargeurs aux constructeurs les plus réputés au monde, dont Audi, Bentley, BMW, Corvette, Ferrari, Jaguar, Maserati, McLaren, Mercedes, Porsche et Rolls-Royce.

À PROPOS DE CHARGESTORM

Chargestorm est un concepteur et un fabricant suédois de produits et de systèmes pour la recharge des véhicules électriques, primé à de nombreuses reprises.

Créée en 2009, Chargestorm AB est une société privée en plein essor. Elle dispose de clients provenant de différents secteurs d'activité, dont des organismes publics locaux, des sociétés énergétiques, des associations de locataires-propriétaires, des particuliers et des propriétaires fonciers.

À ce jour, Chargestorm a déjà produit 22 000 bornes de rechargement privées et commerciales, le nombre moyen de sessions de recharge étant de 4 000 par jour. Cela se traduit par une distance d'environ 600 000 kilomètres sans combustibles fossiles chaque semaine.

