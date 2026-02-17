Cualquier persona que haya estado detenida en la cárcel del condado de Monterey entre el 27 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2025 puede tener derecho a recibir dinero de un acuerdo de conciliación.

FILADELFIA, Pensilvania, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La siguiente declaración ha sido emitida por Kroll Settlement Administration en relación con Hernandez v. County of Monterey, Caso Nro. 13-cv-02354-BLF

(N.D. Cal.).

Hernandez v. County of Monterey es una demanda colectiva sobre las condiciones en la cárcel del condado de Monterey (la "Cárcel"). En septiembre de 2023, el Tribunal declaró al proveedor de atención médica de la Cárcel, California Forensic Medical Group, Inc. ("CFMG"), en desacato por violar las órdenes judiciales relativas a la atención médica, mental y odontológica.

CFMG ha acordado pagar $2.470.000 a las personas que estuvieron detenidas en la Cárcel entre el 27 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2025 (el "Período del Acuerdo") para compensar por sus violaciones de las órdenes judiciales relacionadas con los estándares mínimos de atención en la Cárcel. Este acuerdo se refiere exclusivamente a la responsabilidad de CFMG por desacato por violar las órdenes judiciales. El acuerdo no indemniza a las personas por sus afecciones médicas personales y no afecta a ningún reclamo individual que usted pueda tener sobre problemas de salud o lesiones que haya sufrido en la Cárcel. Los gastos administrativos se pagarán con cargo al monto del acuerdo.

Si estuvo detenido en la Cárcel entre el 27 de mayo de 2016 y el 31 de diciembre de 2025, puede presentar un reclamo en línea en www.MontereyJailSettlement.com. Para recibir dinero, debe presentar un reclamo a más tardar el 20 de abril de 2026. Si estuvo detenido durante ese período y se encuentra detenido en la actualidad, puede solicitar que el dinero se envíe a una dirección fuera de la Cárcel.

Se estima que la suma mínima que recibirá cada persona puede ascender a $110, según la cantidad de reclamos válidos que se presenten. Esta suma mínima será el pago total si estuvo detenido durante 10 días o menos durante el Período del Acuerdo. Si estuvo detenido durante más de 10 días, recibirá un pago adicional en función de la cantidad de días que haya estado detenido.

El importe exacto que reciba cada persona podrá modificarse mediante una nueva resolución del Tribunal una vez que se conozca el número de reclamos válidos.

Para obtener más información, visite www.MontereyJailSettlement.com o llame al 833-319-5926.

