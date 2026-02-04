Cuatro modelos de Mazda obtienen el premio Car and Driver Editors' Choice para 2026

Los modelos Mazda3, CX-30, CX-50 y MX-5 Miata son reconocidos como los mejores vehículos en sus segmentos

IRVINE, California, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuatro modelos de Mazda han sido incluidos en la lista Car and Driver Editors' Choice para 2026. El Mazda3 2026 es reconocido en el segmento de los autos compactos, el CX-30 en el segmento de los SUV subcompactos, el CX-50 en el segmento de los SUV compactos y el MX-5 Miata en el segmento de los autos deportivos asequibles.

Estos premios destacan el enfoque continuo de Mazda en ofrecer vehículos que combinan el placer de conducir, un diseño cuidado y la practicidad para los clientes. Cada modelo ofrece una combinación de capacidad, eficiencia y características que satisfacen las necesidades de su segmento.

"Los premios Editors' Choice están diseñados para ayudar a los compradores de automóviles abrumados, al proporcionarles una lista de los mejores automóviles del mercado", afirmó Tony Quiroga, editor en jefe de Car and Driver. "Todos los vehículos que obtienen el premio Editors' Choice deben ser candidatos a ser considerados".

Los ganadores del premio Editors' Choice se determinan mediante rigurosas pruebas instrumentadas, evaluaciones subjetivas del rendimiento, el grado en que cada vehículo cumple su misión prevista, la propuesta de valor, el placer de conducción y la clasificación del segmento frente a la competencia.

