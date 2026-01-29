Mazda MX-5 Miata 2026: precios y paquetes

MX-5 Miata sigue ofreciendo su reconocida experiencia de conducción descapotable y depurada

IRVINE, California, 29 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Mazda North American Operations (MNAO) anunció los precios del Mazda MX-5 Miata 2026, que mantiene su larga tradición como un concepto puro de conducción fluida y disfrutable. Su excelencia en equilibrio, su estructura ligera y la relación potencia/peso notable contribuyen a la popularidad del MX-5 Miata entre los conductores.

Desde su estreno en 2016, el MX-5 Miata de cuarta generación ha cosechado los beneficios de la filosofía japonesa Kaizen, la que ha llevado a nuestros ingenieros a perfeccionar continuamente este vehículo deportivo con miras a ofrecer una experiencia plena de conducción. Para el modelo del año 2026, el MX-5 Miata recibe actualizaciones específicas centradas en el refinamiento del interior, a la vez que conserva la dinámica y el carácter atractivos que definen al descapotable de Mazda.

Todos los modelos MX-5 Miata siguen estando equipados con un motor Skyactiv-G de cuatro cilindros y 2.0 litros que genera 181 caballos de fuerza a 7,000 rpm y 151 lb-pie de par a 4,000 rpm, con un límite de revoluciones de 7,500 rpm. La transmisión manual estándar de seis velocidades sigue siendo el elemento central de la experiencia de conducción del MX-5 Miata. Los modelos Sport y Club se ofrecen exclusivamente con una transmisión manual, mientras que los modelos Grand Touring están disponibles con transmisión manual o transmisión automática de seis velocidades con palancas de cambio en el volante.

MX-5 MIATA SPORT

El MX-5 Miata Sport, el punto de inicio para disfrutar al máximo de la conducción de un descapotable, está disponible con techo de tela suave negra, e incluye una gran variedad de características estándar, además de las características clave que antes mencionamos. Todos los modelos MX-5 Miata poseen una pantalla de infoentretenimiento de 8.8 pulgadas, con funcionalidad táctil para uso de Apple CarPlay o Android Auto, e incorporación de Alexa integrada, de manera que los conductores puedan concentrarse en lo más importante: conducir.

Asimismo, la seguridad es una prioridad en este descapotable de dos asientos, por lo que incorpora airbags dobles delanteros, airbags para impacto lateral y barras de refuerzo para impacto lateral en las puertas, además de las numerosas características de seguridad i-Activsense. Entre ellas, se incluyen el control de ángulo muerto con alerta de tráfico cruzado trasero, el sistema inteligente de asistencia de frenado, el aviso de salida de carril, el aviso de atención al conductor, el aviso de salida del vehículo y la reducción de colisiones secundarias.

En el interior, muchos de los puntos de contacto están revestidos de cuero. Esto incluye el volante de tres radios forrado en cuero, que se inclina y se extiende; la palanca de cambios y el freno de mano, ambos revestidos en cuero. Esto se combina con asientos de butaca de tela, sistema de audio de seis altavoces con radio AM/FM y HD, entradas USB-C dobles, acceso avanzado sin llave de Mazda, climatizador, dos portavasos extraíbles, una consola de almacenamiento central-trasera bloqueable, reposabrazos acolchados en las puertas, puertas eléctricas, ventanas eléctricas con función de cierre de un toque y barra de asientos con acabado en negro para completar el ambiente interior.

Las características exteriores estándar incluyen llantas de aleación de aluminio color negro metálico de 16 pulgadas, tubo de escape de doble punta, faros delanteros LED, luces traseras y luces diurnas, espejos de puertas color negro brillante y cubierta de luz de freno de montaje alto, limpiaparabrisas delanteros intermitentes variables y luneta trasera de cristal con antivaho.

MX-5 MIATA CLUB

El MX-5 Miata Club satisface aún más las expectativas de los conductores entusiastas gracias a la dinámica mejorada de este descapotable. Este modelo presume su naturaleza deportiva con amortiguadores Bilstein, refuerzo de la torre de amortiguación delantera, potenciador de sonido de inducción y un embrague cónico asimétrico tipo LSD.

Los modelos MX-5 Club además incorporan el modo DSC-Track, que forma parte del programa de Control dinámico de estabilidad del MX-5. El DSC-Track ajusta el umbral del sistema DSC en un punto entre completamente habilitado o completamente inhabilitado.

Para potenciar esta dinámica tan atractiva, el Club añade elementos de diseño deportivo, como un desviador de aire delantero y lip espóiler trasero de color negro brillante. A diferencia del modelo Sport, el Club viene con llantas de 17 pulgadas de color negro metálico, una antena de aleta de tiburón montada en la tapa del maletero, cubierta de luz de freno de montaje alto del color de la carrocería, material de vinilo-cuero en todo el interior, asientos de tela con calefacción y detalle de gamuza, así como una barra trasera de asientos con acabado color negro tipo piano.

Todos los modelos Club cuentan con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, asientos con calefacción y tapicería de tela con inserciones de gamuza. Además de incluir todas las características estándar del Sport, este modelo incorpora la radio satelital SiriusXM con una suscripción de prueba de tres meses y un sistema de audio premium de nueve altavoces Bose que incluye un subwoofer y altavoces en los reposacabezas de los asientos del conductor y los pasajeros.

PAQUETE MX-5 MIATA CLUB CON BREMBO BBS RECARO

Todos los aficionados a la conducción valorarán los elementos adicionales del paquete MX-5 Miata Club con el paquete opcional Brembo BBS Recaro. Este paquete incluye frenos delanteros Brembo con pinzas delanteras y traseras pintadas en rojo, llantas forjadas de color gunmetal oscuro de 17 pulgadas y asientos deportivos Recaro con calefacción. Otras características de diseño en este paquete incluyen un kit aerodinámico con extensiones de estribo lateral y faldón de parachoques trasero de color negro brillante.

Para el modelo del año 2026, el paquete Brembo BBS Recaro añade acabados interiores en Alcantara negro con costuras en contraste gris claro y detalles interiores en negro, incluido un bisel inferior en negro piano, así como detalles en negro en el dial de control de la calefacción y la corona de arranque del motor.

El paquete Brembo BBS Recaro está disponible en modelos MX-5 Miata Club con techo recubierto en tela y viene de manera estándar en los modelos MX-5 Miata RF Club. El RF (techo retráctil aerodinámico) permite abrir o cerrar el techo en aproximadamente 13 segundos con solo pulsar un botón, lo que otorga al MX-5 Miata RF tanto las cualidades de un cupé deportivo como las de un elegante convertible.

MX-5 MIATA GRAND TOURING

El MX-5 Miata Grand Touring ofrece todas las valiosas características de rendimiento y dinamismo del MX-5 Miata Club, pero incorpora aún más comodidades sin perder la identidad auténtica y ligera que distingue al MX-5 Miata. El MX-5 Miata Grand Touring está disponible con techo de tela de color negro o RF del color de la carrocería. Otras características de seguridad incluyen un sistema de iluminación frontal adaptativa, control de luces altas y reconocimiento de señales de tránsito. Los modelos Grand Touring con transmisión automática opcional además cuentan con el Control de crucero por radar con alerta de distancia y velocidad de Mazda.

Los modelos Grand Touring sustituyen los elementos exteriores en negro brillante del Club por rines de aleación de aluminio en negro con acabado mecanizado, espejos laterales en puertas del color de la carrocería con calefacción y espejo de la puerta del conductor con atenuación automática, embellecedores en los listones de umbral de las puertas, limpiaparabrisas con sensor de lluvia y faros delanteros con encendido y apagado automáticos. Las características interiores incluyen aire acondicionado automático, espejo retrovisor sin marco con atenuación automática y HomeLink, asientos con calefacción y tapicería de cuero, y el sistema de navegación Mazda.

Los modelos MX-5 Miata Grand Touring equipados con la transmisión manual de seis velocidades también cuentan con el mismo equipamiento de alto rendimiento que los modelos Club, incluidos amortiguadores Bilstein, refuerzo de la torre de amortiguación delantera, potenciador de sonido de inducción, modo DSC-Track y un diferencial de deslizamiento limitado asimétrico.

Con su diseño ligero, su rendimiento equilibrado y sus minuciosas mejoras, el Mazda MX-5 Miata 2026 sigue ofreciendo una experiencia de conducción pura y emocionante. Para conocer más detalles sobre el Mazda MX-5 Miata, visite MazdaUSA.com.

El PRECIO DE VENTA INICIAL SUGERIDO POR EL FABRICANTE (MSRP, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA EL MAZDA MX-5 MIATA 2026 ES EL SIGUIENTE1:

Paquete Techo recubierto en tela Techo retráctil aerodinámico MX-5 Miata Sport 6MT $30,430 N/A MX-5 Miata Club 6MT $33,930 $41,900 • Paquete Brembo/BBS/Recaro $5,050 INC. MX-5 Miata Grand Touring 6MT $35,730 $38,450 MX-5 Miata Grand Touring 6AT $36,650 $39,420 • Cuero napa de color tostado (exclusivamente en modelos Touring) $300 $300

COLORES DE PINTURA PREMIUM:

Aero Gray Metallic $595 Snowflake White Pearl Mica $595 Soul Red Crystal Metallic $595 Machine Gray Metallic $595

Acerca de Mazda North American Operations

Mazda, orgullosamente fundada en Hiroshima, Japón, posee una historia de artesanía sofisticada e innovación, con el propósito de enriquecer la "vida en movimiento" para aquellos a quienes presta servicio. Al poner a las personas en el centro de todo lo que hace, Mazda aspira a crear experiencias inspiradoras con nuestros vehículos y con nuestro personal. Mazda North American Operations tiene su sede en Irvine, California y supervisa ventas, comercialización, repuestos y soporte de servicio al cliente de los vehículos Mazda en Estados Unidos, Canadá, México y Colombia por medio de aproximadamente 795 concesionarios. Mazda Canada Inc. en Richmond Hill, Ontario, gestiona las operaciones en Canadá; Mazda Motor de México en la Ciudad de México, gestiona las operaciones en México; y Mazda de Colombia en Bogotá, Colombia, gestiona las operaciones en Colombia. Para obtener más información sobre los vehículos Mazda, incluidas fotografías y material en video, visite el centro de medios en línea de Mazda en news.mazdausa.com.

1 El precio de venta inicial sugerido por el fabricante no incluye $1,235 por destino y manejo ($1,280 en Alaska), impuestos, título o cargos adicionales. Los concesionarios fijan los precios de venta reales.

