Cubic investiert in LOPE und Jingding Electric, um eine umfassende Lieferkette für vorgemischte Gas-Brennwertkessel zu schaffen

Auf dem Weg zu einer Komplettlösung für die hocheffiziente, emissionsarme Gasheizungsindustrie

WUHAN, China, 13. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Vor kurzem gab Cubic Sensor and Instrument Co. Ltd. (Cubic) seine strategische Investition in Zhongshan LOPE Thermal Technology Ltd. (LOPE) und Guangzhou Jingding Electric Technology Co., Ltd. (Jingding Electric) bei der Unterzeichnungszeremonie im Cubic F&E-Zentrum bekannt. Cubic wird einen Anteil von 57,14 % an LOPE und einen Anteil von 51 % an Jingding Electric durch eine Kombination aus Kapitalübertragung und Kapitalerhöhung erwerben. Dieser strategische Schritt markiert eine bedeutende Erweiterung des Cubic-Portfolios und eine vertiefte Zusammenarbeit innerhalb der Branche.

Auf der Grundlage seiner Gassensortechnologieplattform und der technischen und industriellen Erfahrung seines Managementteams auf dem Gebiet der Verbrennungswissenschaft und -technologie hat Cubic im Jahr 2022 ein starkes F&E-Team gegründet und die Entwicklung kohlenstoffarmer Gasverbrennungstechnologien eingeleitet, mit dem Ziel, ein Ökosystem für gasbefeuerte Heizkessel für Privathaushalte, Gewerbe und Industrie mit Sensoren, Aktoren und Reglern als Kernlieferkette aufzubauen. Gegenwärtig hat Cubic einen Durchbruch in der Forschung und Entwicklung von Gassensoren für neue Typen von Gas-Vollkondensations-Wandkesseln, bürstenlosen Gleichstromgebläsen (Brushless Direct Current, BLDC) und intelligenten Gasverbrennungsreglern erzielt und sich damit die Anerkennung von Experten in der Branche verdient. Gleichzeitig wurden Versuchsanlagen für Schlüsselkomponenten wie Gasproportionalventile, Gasbrenner und Wärmetauscher für voll vorgemischte Gas-Brennwert-Wandheizkessel eingerichtet. Cubic hat Geschäftsverhandlungen über eine Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen für die Lieferung von Kernkomponenten aufgenommen.

Durch die strategische Investition zielt Cubic darauf ab, Ressourcen im Zusammenhang mit Edelstahl-Wärmetauschern, Brennern, Gasproportionalventilen, BLDC-Ventilatoren, Gassensoren, intelligenten Gasverbrennungsreglern und anderen Komponenten zu integrieren, die in voll vorgemischten Brennwert-Gas-Wandkesseln zum Einsatz kommen, und eine „Sensor-Aktor-Regler"-Lieferkettenlösung aus einer Hand in diesem Bereich zu schaffen.

Dr. Youhui Xiong, Vorsitzender von Cubic, hat hohe Erwartungen an diese strategische Investition in LOPE und Jingding Electric. Er ist der Meinung, dass LOPE nach 7 Jahren Innovation eines der wenigen Unternehmen weltweit ist, das in der Lage ist, Kondensationswärmetauscher aus rostfreiem Stahl in Serie zu produzieren und dabei die internationalen wissenschaftlichen und technologischen Ressourcen zu nutzen. Jingding Electric verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung auf dem Gebiet der Gasproportionalventile und ist ein wichtiges Mitglied in der chinesischen Gasgeräteindustrie, das Normen verfasst oder daran mitwirkt. Cubic verfügt über signifikante technologische und industrielle Vorteile in den Bereichen Gassensoren, Gasdosierung und intelligente Gasregler. Durch die Nutzung der bedeutenden industriellen Möglichkeiten und des ausgedehnten, zusammenhängenden Inlandsmarkts, der durch die Ziele der „geringen Kohlenstoffemissionen" gefördert wird, werden ihre dreigliedrige Zusammenarbeit und ihre enge Kooperation die Entwicklung des chinesischen Sektors für wandmontierte Gaskessel mit vorgemischter Brennwerttechnik in Richtung Premium-Marke stark beschleunigen.

Informationen zu Cubic

Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. ist ein börsennotiertes Unternehmen an der Shanghaier Börse (Aktiencode:688665), das sich auf Gassensoren und Gasanalysatoren spezialisiert hat. Derzeit hat Cubic über 100 Patente erhalten und stellt eine Vielzahl von Produkten für verschiedene Bereiche her. Mit jahrzehntelangem Engagement für technische Innovationen, strengen Qualitätskontrollen und globalen Geschäftsstrategien hat Cubic die Anerkennung führender in- und ausländischer Unternehmen in verschiedenen Bereichen erlangt. Cubic-Produkte wurden in über 80 Länder und Regionen exportiert. Darüber hinaus verfolgt Cubic das Ziel, die internationale Marke im Bereich der Gassensoren und -instrumente zu werden.

