Cubic investit dans LOPE et Jingding Electric pour créer une chaîne d'approvisionnement complète pour les chaudières à condensation à gaz et à prémélange

Vers une solution unique pour l'industrie du chauffage au gaz à haut rendement et à faibles émissions

WUHAN, Chine, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- Récemment, Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. (Cubic) a annoncé son investissement stratégique dans Zhongshan LOPE Thermal Technology Ltd. (LOPE) et Guangzhou Jingding Electric Technology Co., Ltd. (Jingding Electric) lors de la cérémonie de signature au centre de R&D de Cubic. Cubic acquerra une participation de 57,14 % dans LOPE et une participation de 51 % dans Jingding Electric par le biais d'un transfert de capital et d'une augmentation de capital. Cette décision stratégique marque une expansion significative du portefeuille de Cubic et un renforcement de la coopération au sein de l'industrie.

Cubic Invests in LOPE and Jingding Electric to Create a Comprehensive Supply Chain for Premixed Gas Condensing Boilers

Tirant parti de sa plateforme technologique de capteurs de gaz et de l'expérience technique et industrielle accumulée par son équipe de direction dans le domaine des sciences et des technologies de la combustion, Cubic a mis en place une solide équipe de R&D en 2022 et lancé le développement de technologies de combustion de gaz à faible émission de carbone, dans le but de construire un écosystème pour les chaudières à gaz résidentielles, commerciales et industrielles, doté de capteurs, d'actionneurs et de contrôleurs en tant que chaîne d'approvisionnement de base. Actuellement, Cubic a réalisé des percées dans la recherche et le développement de capteurs de gaz pour de nouveaux types de chaudières à gaz murales à condensation et à prémélange total, de ventilateurs à courant continu sans balais (BLDC) et de contrôleurs de combustion de gaz intelligents, ce qui lui a valu la reconnaissance d'experts du secteur. Simultanément, des installations expérimentales ont été mises en place pour des composants clés, notamment des vannes proportionnelles à gaz, des brûleurs à gaz et des échangeurs de chaleur pour des chaudières à gaz murales à condensation et à prémélange total. Cubic a entamé des négociations commerciales en vue d'une coopération avec les entreprises chinoises fournissant des composants de base.

Grâce à cet investissement stratégique, Cubic souhaite intégrer les ressources liées aux échangeurs de chaleur en acier inoxydable, aux brûleurs, aux vannes proportionnelles à gaz, aux ventilateurs BLDC, aux capteurs de gaz, aux contrôleurs intelligents de combustion du gaz et à d'autres composants utilisés dans les chaudières à gaz murales à condensation et à prémélange total, afin de mettre au point une solution de chaîne d'approvisionnement unique « capteur-actionneur-contrôleur » dans ce domaine.

M. Youhui Xiong, président de Cubic, attend beaucoup de cet investissement stratégique dans LOPE et Jingding Electric. Il pense que LOPE est devenue l'une des rares entreprises au monde capables de produire en masse des échangeurs de chaleur à condensation en acier inoxydable après 7 ans d'innovation, en tirant parti des ressources scientifiques et technologiques internationales. Jingding Electric, qui possède près de deux décennies d'expérience dans le domaine des vannes proportionnelles à gaz, est un important rédacteur de normes ou un membre participant de l'industrie chinoise des appareils à gaz. Cubic possède d'importants avantages technologiques et industriels en matière de capteurs de gaz, de comptage de gaz et de contrôleurs de gaz intelligents. En tirant parti d'importantes opportunités industrielles et du marché intérieur vaste et cohérent favorisé par les objectifs de réduction des émissions de carbone, leur collaboration tripartite et leur coopération approfondie devraient accélérer puissamment l'évolution du secteur chinois des chaudières à gaz murales à condensation et à prémélange total vers une image de marque haut de gamme.

À propos de Cubic

Cubic Sensor and Instrument Co., Ltd. est une société cotée à la Bourse de Shanghai (code boursier : 688665), spécialisée dans les capteurs de gaz et les analyseurs de gaz. À l'heure actuelle, Cubic a obtenu plus de 100 brevets et fabrique de nombreux produits destinés à divers domaines. En se consacrant depuis dix ans aux innovations techniques, à un contrôle strict de la qualité et à des stratégies commerciales globales, Cubic a obtenu la reconnaissance d'entreprises nationales et étrangères de premier plan dans différents domaines. Les produits Cubic ont été exportés dans plus de 80 pays et régions. En outre, Cubic s'efforce de devenir une marque internationale dans le domaine des capteurs et des instruments de mesure des gaz.

