Cui Li, Chief Development Officer di ZTE: accogliere una nuova era con i fornitori di servizi digitali

SHENZHEN, Cina, 1 novembre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato oggi che il proprio Chief Development Officer, Cui Li, ha tenuto un intervento sul tema "Accogliere una nuova era con i fornitori di servizi digitali" a margine della ZTE Global Analyst Conference.

Di fronte a una crescente domanda di servizi relativi ai dati, molti fornitori di cloud pubblici e operatori di telecomunicazioni si stanno adoperando fortemente per innovazioni transfrontaliere, nell'intento di cogliere le nuove opportunità nelle fasi iniziali di un nuovo ciclo di crescita dell'economia digitale. ZTE ritiene che, coniugando un ulteriore consolidamento delle basi digitali con le caratteristiche dei servizi digitali, gli operatori potranno efficacemente trasformarsi da fornitori di servizi di comunicazione tradizionali a futuri fornitori di servizi digitali, accelerando al contempo la trasformazione digitale e intelligente della società.

"ZTE si aspetta di consolidare le basi digitali con capacità di rete potenziate, capacità digitali ampliate e trasformazione digitale dei settori, aiutando in tal modo gli operatori a realizzare la trasformazione digitale, accogliere meglio l'era digitale e conservare il proprio vantaggio nella concorrenza futura, creando valore e conquistando insieme il futuro", ha dichiarato Cui.

La trasformazione digitale è una tendenza inevitabile e le aziende devono prendere l'iniziativa

"La trasformazione digitale è ora una tendenza inevitabile. Assumere il ruolo di leader nella trasformazione digitale ci garantirà sicuramente dividendi digitali e vantaggi competitivi", ha sottolineato Cui. "L'era dei servizi digitali segnerà l'inizio di una nuova fase di competizione per il mercato incrementale".

Dal punto di vista macroeconomico, in primo luogo, l'economia digitale è già diventata una delle principali forze trainanti per una crescita economica di alta qualità e dobbiamo seguire la tendenza. In secondo luogo, le crescenti incertezze nel panorama globale stanno costringendo le imprese a migliorare le proprie capacità di protezione contro i rischi. In terzo luogo, le persone sono più consapevoli dell'importanza della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, e la trasformazione digitale è la chiave per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica nei Paesi principali.

Inoltre, dal punto di vista del mercato, dato che i servizi di comunicazione tradizionali hanno raggiunto il limite massimo in termini di ricavi, assistiamo a una graduale apertura verso il mercato dei servizi digitali caratterizzato da sinergie cloud-rete.

Secondo l'analisi di Cui, in primo luogo, nell'era post-pandemia, quello della "smart home" è diventato un nuovo scenario che integra lavoro, istruzione e intrattenimento. Lo sviluppo di applicazioni per la casa intelligente, come video 4K/8K e realtà virtuale o aumentata, favorirà la rapida crescita del mercato. In secondo luogo, l'Internet intelligente di tutto (IIoE) contribuisce a una crescita esplosiva dei terminali connessi. L'elaborazione di grandi quantità di dati richiede requisiti più elevati in fatto di capacità di rete e potenza di calcolo onnipresente.

In terzo luogo, per quanto riguarda le soluzioni TIC integrate e convenienti, invece di costruire data center autonomamente, i clienti enterprise sono più disposti a rivolgersi a fornitori di servizi digitali (DSP) per servizi integrati professionali a costi inferiori, in modo da potersi concentrare maggiormente sul miglioramento del proprio business. Inoltre, la fornitura di servizi integrati per la trasformazione digitale dei settori tradizionali offrirà nuove opportunità di crescita agli operatori.

Dato l'ampio margine di crescita del mercato dei servizi digitali, Cui ritiene che la trasformazione degli operatori tradizionali da fornitori di servizi di comunicazione a fornitori di servizi digitali sia necessaria per migliorare la loro competitività.

Dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, le nuove tecnologie emergenti e le tecnologie digitali in evoluzione negli ultimi anni hanno posto una solida base per i servizi digitali, quali accesso alla rete dual-gigabit basato su 5G e reti ottiche gigabit, calcolo distribuito basato sulla sinergia cloud-edge-terminale, applicazioni cloud native, digital twin e AI, e architettura Zero Trust per la sicurezza informatica e dei dati.

Tra le tante tecnologie, come possono gli operatori fare una scelta e applicarla in modo efficace? Cui Li ritiene che il fattore decisivo sia "il valore che una tecnologia può creare" e suggerisce di seguire tre principi. Il primo principio è quello della creazione di valore per i clienti, che prevede di concentrarsi su integrazione tecnologica, disaccoppiamento di capacità, apertura all'ecologia e sicurezza fondamentale. Il secondo si riferisce all'implementazione lungimirante, che significa affrontare la rapida evoluzione della tecnologia e ottenere vantaggi competitivi nelle tecnologie chiave del futuro. Il terzo è lo sviluppo differenziale, che consiste nello sfruttare appieno i vantaggi dell'attività principale e rinunciare agli svantaggi, in modo da svolgere un ruolo chiave nell'ecosistema del valore in futuro.

L'integrazione di reti, cloud e settori aiuta gli operatori a rimanere in vantaggio in un'ottica di concorrenza futura

Dopo aver analizzato il contesto macroeconomico, il mercato e il trend della tecnologia, Cui ha dichiarato: "Gli operatori dovrebbero iniziare la trasformazione da CSP a DSP fin da adesso. Grazie ai benefici esistenti, gli operatori possono costruire una solida base digitale che integri reti, cloud e settori, mantenendo così una posizione di vantaggio nella competizione del futuro".

Le reti sono la base per l'Internet di tutto, mentre il cloud distribuito può fornire potenza di calcolo in qualsiasi momento e ovunque. Combinando la tecnologia dei big data con le reti e il cloud distribuito, possiamo raccogliere e integrare i dati. Inoltre, possiamo realizzare una percezione ad alta dimensione e un processo decisionale intelligente attraverso la tecnologia AI. Per quanto riguarda i settori, la chiave è fornire servizi digitali orientati al cliente su misura per i vari settori. In altre parole, per soddisfare le esigenze dei diversi clienti, dovremmo integrare in modo flessibile le capacità di reti e cloud di base, al fine di fornire servizi digitali convenienti e di facile utilizzo. Questo fa la differenza.

"Grazie alla sinergia tra rete, cloud e settori, gli operatori possono guidare efficacemente la trasformazione digitale dei settori verticali e le attività di tipo B2C, B2H e B2B, assumendo così una posizione di leadership nell'era digitale", ha sottolineato Cui.

Migliori capacità di rete. Continuiamo a porre l'accento sul miglioramento delle capacità di rete, segnatamente per esplorare le risorse e ridurre i costi. In particolare, dovremmo cercare innovazioni e scoperte continue per la massima esperienza ed efficienza.

L'esperienza si concentra ormai sull'"esplorazione delle risorse". Per avere successo nel mercato, è essenziale offrire ai clienti esperienze totalmente nuove. Ad esempio, mentre i consumatori singoli si aspettano una copertura di rete completa con velocità elevata e gli utenti domestici cercano un'esperienza migliore su display multi-schermo, applicazioni intelligenti e interazioni immersive, i clienti industriali richiedono un'ampia larghezza di banda in uplink, applicazioni URLLC e hard slicing a bassa granularità.

Soprattutto, i clienti sono disposti a pagare per tali esperienze nuove che offrono loro un valore maggiore.

Per quanto riguarda la massima efficienza, la chiave è la riduzione dei costi. Ci impegniamo a compiere costanti progressi in termini di efficienza spettrale, operativa e di potenza, per ridurre i costi e migliorare l'efficienza complessiva.

A ciò va aggiunta l'espansione delle capacità digitali. Si suggerisce agli operatori di concentrarsi su un'efficienza ottimale delle risorse e applicazioni edge-driven per promuovere l'espansione delle capacità digitali nella nuova era.

Come sappiamo, le aziende stanno progredendo nella digitalizzazione della produzione per migliorare l'efficienza. Per soddisfare requisiti quali latenza ultrabassa e sicurezza dei dati, una grande quantità di dati sarà elaborata a livello di edge. Pertanto, l'edge diventerà un campo con una forte concorrenza per l'innovazione.

Da "cloud centralizzato" a "cloud distribuito": in primo luogo, gli operatori di telecomunicazioni dovrebbero sfruttare i vantaggi di cui dispongono già per avvio a basso costo e implementazione agile a livello edge. Ad esempio, dispongono di solide reti infrastrutturali, siti distribuiti di grandi dimensioni e data center, e forniscono ai clienti servizi digitali locali e servizi di manutenzione agili e su misura. In seguito, è stato suggerito che gli operatori sfruttino appieno i loro vantaggi in fatto di TIC e convergenza hardware-software per ricostruire una piattaforma intermedia edge-driven, al fine di garantire una migliore efficienza delle risorse e fornire maggiore supporto alle rapide innovazioni a livello edge.

Per "ricostruire una piattaforma intermedia edge-driven" si intende l'impiego trasversale di componenti dalla granularità più fine e la creazione di uno strato PaaS più sottile per consentire il disaccoppiamento verticale del livello di servizio tecnico e del livello di servizio generale. Un'architettura di questo tipo consente una doppia circolazione. Grazie a un coordinamento hardware e software altamente efficiente, il livello di servizio tecnico e il livello IaaS forniscono un supporto efficace per il livello di applicazione superiore.

Questa architettura garantisce inoltre un'efficienza delle risorse ottimale, che può essere ottenuta attraverso la sinergia tra il livello di servizio generale e il livello di applicazione. In particolare, con la sua architettura low-code, il livello di servizio generale consente lo sviluppo agile del livello di applicazione superiore. Allo stesso tempo, la logica pubblica e gli algoritmi accumulati dal livello di applicazione possono essere utilizzati per risolvere i conflitti tra personalizzazione e scala, facilitando in tal modo lo sviluppo sostenibile degli operatori.

Con capacità di rete e digitali ampliate, ormai esistono tutti gli elementi per una trasformazione digitale dei settori. L'aspetto più importante, quando si personalizzano i servizi digitali per i settori verticali, è rimanere orientati al valore e basarsi sullo scenario.

Si tratta di un obiettivo per lo sviluppo di capacità di rete e cloud di base attraverso le tecnologie generali essenziali. Su questa base, tali capacità possono essere integrate in maniera flessibile per vari settori, imprese, scenari e applicazioni, e soprattutto per l'innovazione e l'incubazione delle applicazioni.

Al termine del suo discorso, Cui ha concluso che, "con il futuro ormai alle porte, l'era digitale porta con sé opportunità e sfide. ZTE si impegna a integrare reti, cloud e settori per consolidare la propria posizione nel settore e facilitare la trasformazione digitale degli operatori, accogliendo così l'era digitale e raggiungendo il successo con tutti i partner".

Contatto per i media:

Alessio De Sio

ZTE Italia

Tel: +39 366 682 4010

Email: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation