Cui Li, Chief Development Officer van ZTE: een nieuw tijdperk omarmen met digitale serviceproviders

SHENZHEN, China, 27 oktober 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), een belangrijke internationale leverancier van telecommunicatie-, bedrijfs- en consumententechnologieoplossingen voor mobiel internet, heeft vandaag aangekondigd dat ZTE's Chief Development Officer, Cui Li, een toespraak heeft gehouden over 'Een nieuw tijdperk omarmen met digitale serviceproviders' op de ZTE Global Analyst Conference.

Met de toenemende vraag naar datadiensten, zijn veel openbare cloudproviders en telecomoperators al in vroege stadia druk bezig met grensoverschrijdende innovaties, in de verwachting de nieuwe kansen van een nieuwe ronde van digitale economie te pakken. ZTE is van mening dat het verder consolideren van de digitale basis in combinatie met de kenmerken van digitale diensten operators effectief zal helpen de transformatie van traditionele communicatieserviceproviders naar toekomstige digitale serviceproviders te realiseren, terwijl ook de digitale en intelligente transformatie van de samenleving wordt versneld.

"ZTE is van mening dat het verder consolideren van de digitale basis in combinatie met de kenmerken van digitale diensten operators effectief zal helpen de transformatie van traditionele communicatieserviceproviders naar toekomstige digitale serviceproviders te realiseren, terwijl ook de digitale en intelligente transformatie van de samenleving wordt versneld", aldus mevrouw Cui.

Digitale transformatie is een onvermijdelijke trend, bedrijven moeten initiatieven nemen

"Digitale transformatie is nu een onvermijdelijke trend. Het voortouw nemen in de digitale transformatie zal ons zeker digitale dividenden en concurrentievoordeel opleveren", benadrukt mevrouw Cui. "Het tijdperk van digitale diensten zal het begin zijn van een nieuwe ronde van concurrentie voor de incrementele markt."

Vanuit het perspectief van de macro-omgeving is de digitale economie ten eerste al een van de belangrijkste drijvende krachten geworden voor hoogwaardige economische groei. We moeten de trend volgen. Ten tweede dwingen de toenemende onzekerheden in de mondiale omgeving ondernemingen om hun vermogen om zich tegen risico's te wapenen, te vergroten. Ten derde zijn mensen zich meer bewust van het belang van milieubescherming en duurzame ontwikkeling, en digitale transformatie is voor grote landen de sleutel tot het bereiken van doelstellingen op het gebied van koolstofneutraliteit.

En vanuit het perspectief van de markt: aangezien traditionele communicatiediensten een omzetplafond hebben bereikt, wordt de markt voor digitale diensten die wordt gekenmerkt door cloud-netwerksynergie geleidelijk aan geopend.

Volgens de analyse van mevrouw Cui is in de eerste plaats in het tijdperk na de pandemie 'smart home' een nieuw scenario geworden dat werk, onderwijs en amusement integreert. De ontwikkeling van smart home-toepassingen, zoals 4K/8K-video's en VR/AR, zal de snelle groei van de markt stimuleren. Ten tweede draagt 'Intelligent Internet of Everything' (IIoE) bij aan de explosieve groei van verbonden terminals. De verwerking van massale gegevens stelt hogere eisen aan netwerkcapaciteit en alomtegenwoordige rekenkracht.

Ten derde, wat betreft kosteneffectieve geïntegreerde ICT-oplossingen: in plaats van zelf datacenters te bouwen, zijn zakelijke klanten meer bereid om zich tot digitale serviceproviders (DSP's) te wenden voor professionele geïntegreerde diensten tegen lagere kosten, zodat ze zich meer kunnen richten op bedrijfsverbetering. Ook zal het leveren van geïntegreerde diensten voor de digitale transformatie van traditionele industrieën nieuwe groeimogelijkheden voor operators opleveren.

Met de grote ruimte voor marktgroei van digitale diensten, is mevrouw Cui van mening dat de transformatie van traditionele operators van communicatieserviceproviders naar digitale serviceproviders een noodzakelijke optie is om hun concurrentievermogen te vergroten.

Vanuit het perspectief van technologische ontwikkeling hebben de opkomende nieuwe technologieën en evoluerende digitale technologieën in de afgelopen jaren een solide basis gelegd voor digitale diensten, bijvoorbeeld dual-gigabit netwerktoegang op basis van 5G en gigabit optische netwerken, gedistribueerde computergebruik op basis van cloud-edge-terminalsynergie, cloud-native, digital twin en AI-applicaties, en Zero Trust Architecture voor gegevensbeveiliging en cyberbeveiliging.

Hoe moeten operators tussen zoveel technologieën keuzes maken en deze effectief toepassen? Cui Li gelooft dat de beslissende factor "de waarde die een technologie kan creëren" is. Ze stelt voor om drie principes te volgen. Het eerste principe betekent waardecreatie voor klanten, waarmee wordt aangegeven dat ze zich moeten richten op technologie-integratie, ontkoppeling van capaciteiten, ecologische openheid en fundamentele beveiliging. Het tweede verwijst naar Toekomstgerichte implementatie, wat betekent de snelle technologische evolutie verwelkomen en concurrentievoordeel behalen in toekomstige sleuteltechnologieën. Het derde is Differentiële ontwikkeling, wat inhoudt volledig gebruik maken van de voordelen in de voornaamste activiteit en zich onthouden van dingen die niet mogen, om zo een sleutelrol te spelen in het waarde-ecosysteem in de toekomst.

Integreren van netwerken , clouds en industrieën helpt operators voorop te blijven in toekomstige competities

Na analyse van de macro-omgeving, de markt en de technologische trend, concludeerde mevrouw Cui: "Operators zouden nu moeten beginnen te transformeren van CSP's naar DSP's. Met hun bestaande voordelen kunnen operators een solide digitale basis bouwen die netwerken, clouds en industrieën integreert. Daarmee kunnen voorlopers zijn in toekomstige competities."

Netwerken vormen de basis voor het 'Internet of Everything', terwijl de gedistribueerde cloud altijd en overal rekenkracht kan bieden. Door de big data-technologie te combineren met netwerken en de gedistribueerde cloud, kunnen we gegevensverzameling en -integratie bereiken. Bovendien kunnen we hoogdimensionale perceptie en intelligente besluitvorming realiseren door middel van AI-technologie. Met betrekking tot industrieën is het essentieel om klantgerichte digitale diensten te leveren die zijn afgestemd op verschillende branches. Met andere woorden, om aan de eisen van verschillende klanten te voldoen, moeten we de onderliggende mogelijkheden van netwerken en clouds flexibel integreren om kosteneffectieve, gebruiksvriendelijke digitale diensten te leveren. Dat maakt het verschil.

"Met synergie tussen netwerk, cloud en industrie kunnen operators de digitale transformatie van verticals en de ToC-, ToH- en ToB-business effectief aansturen, en zo een leidende positie innemen in het digitale tijdperk", benadrukte mevr. Cui.

Uitbreiden netwerkmogelijkheden. We blijven de nadruk leggen op de verbetering van netwerkmogelijkheden, met name om bronnen te verkennen en kosten te verlagen. Concreet moeten we zoeken naar continue innovaties en doorbraken in ultieme ervaring en efficiëntie.

Ultieme ervaring richt zich op 'het verkennen van bronnen'. Om succesvol te zijn in de markt, is het essentieel om klanten gloednieuwe ervaringen te bieden. Individuele consumenten verwachten bijvoorbeeld volledige netwerkdekking met hoge snelheid terwijl thuisgebruikers op zoek zijn naar een betere ervaring op basis van weergave op meerdere schermen, intelligente applicaties en meeslepende interacties, en industriële klanten een grote uplinkbandbreedte nodig hebben, URLLC-toepassingen, evenals hard slicing met kleine korrelgrootte.

Het belangrijkste is dat klanten bereid zijn te betalen voor deze gloednieuwe ervaringen die hen meer waarde opleveren.

Wat de ultieme efficiëntie betreft, is kostenvermindering de sleutel. We streven naar continue doorbraken op het gebied van spectrale, operationele en energie-efficiëntie, om de kosten te verlagen en de algehele efficiëntie te verbeteren.

De volgende stap is het uitbreiden van digitale mogelijkheden. Het wordt aanbevolen dat operators zich richten op optimale resource-efficiëntie en edge-gestuurde applicaties om de uitbreiding van digitale mogelijkheden in het nieuwe tijdperk te bevorderen.

Zoals we kunnen vaststellen, bevorderen ondernemingen de digitalisering van de productie om de efficiëntie te verbeteren. Om te voldoen aan eisen zoals ultralage latency en gegevensbeveiliging, wordt aan de edge een grote hoeveelheid gegevens verwerkt. Daarom wordt de edge een terrein met felle concurrentie voor innovatie.

Van "Center Cloud" tot "Distributed Cloud", eerst moeten telecomoperators hun bestaande voordelen benutten om een goedkope opstart en flexibele implementatie aan de edge te bereiken. Ze hebben bijvoorbeeld sterke infrastructuurnetwerken, enorme gedistribueerde sites en het datacenter, en bieden klanten flexibele en op maat gemaakte lokale digitale services en onderhoudsservices. Vervolgens wordt gesuggereerd dat operators hun voordelen op het gebied van ICT en hardware-softwareconvergentie ten volle benutten voor edge-gedreven middenplatformreconstructie, om een hogere resource-efficiëntie te garanderen en sterkere ondersteuning te bieden voor snelle innovaties aan de edge.

Met "Edge-gedreven middenplatformreconstructie" is het mogelijk om fijnmazigere componenten horizontaal te gebruiken en een dunnere PaaS-laag te bouwen om verticale ontkoppeling van de technische servicelaag en de algemene servicelaag mogelijk te maken. Een dergelijke architectuur maakt dubbele circulaties mogelijk. Door zeer efficiënte hardware- en softwarecoördinatie bieden de technische servicelaag en de IaaS-laag effectieve ondersteuning voor de bovenste applicatielaag.

Deze architectuur garandeert ook een optimale resource-efficiëntie, die kan worden bereikt door de synergie tussen de algemene servicelaag en de applicatielaag. Met zijn low-code-architectuur maakt de algemene servicelaag de wendbare ontwikkeling van de bovenste applicatielaag mogelijk. Tegelijkertijd kunnen de openbare logica en algoritmen die zijn verzameld uit de applicatielaag worden gebruikt om de conflicten tussen maatwerk en schaal op te lossen, waardoor de duurzame ontwikkeling van operators wordt vergemakkelijkt.

Met verbeterde netwerkmogelijkheden en uitgebreide digitale mogelijkheden, zijn de omstandigheden rijp voor digitale transformatie van industrieën. Het belangrijkste is om waardegericht en scenariogestuurd te blijven bij het afstemmen van digitale services op verticale industrieën.

Het is een doel om onderliggende netwerk- en cloudmogelijkheden te ontwikkelen door algemene kerntechnologieën. Op basis hiervan kunnen dergelijke mogelijkheden flexibel worden geïntegreerd voor verschillende industrieën, ondernemingen, scenario's en toepassingen, en nog belangrijker, voor toepassingsinnovatie en incubatie.

Aan het einde van haar toespraak concludeert mevrouw Cui: "Nu de toekomst nadert, zijn er kansen en uitdagingen in het digitale tijdperk. ZTE zet zich in voor de integratie van netwerken, clouds en industrieën om zijn positie in de industrie te versterken en de digitale transformatie van operators te vergemakkelijken, en zo het digitale tijdperk te omarmen en win-win-succes te behalen met alle partners."

Mediacontactpersoon:

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tel: +86 755 26775189

e- mail: [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation