Culture In Motion™ 登陸美國中西部，頌揚塑造黑人文化卓越成就的社群

由文化建構者 Kwanza Jones 創辦及領導的全國藝術與賦能巡迴活動，登陸美國其中一個偉大的文化地區，將 SUPERCHARGED® 賦能體驗、創意參與和阿波羅劇院 (The Apollo) 的傳承帶進社群，同時頌揚持續塑造美國文化的藝術家、機構和傳統。

芝加哥2026年7月9日 /美通社/ -- 隨着 Culture In Motion™ 繼續展開全國旅程，這項由 Kwanza Jones 的 SUPERCHARGED 平台提供動力、並與阿波羅劇院合作實現的巡迴活動，現已登陸美國中西部。這個地區在黑人創造力、藝術創新、企業家精神和公民領導力方面的傳承，持續塑造美國文化。 透過以社群為中心的體驗，以及與本地藝術家和組織合作，該巡迴活動頌揚將這份傳承延續下去的社群，同時為當今的創意人才創造機會，讓他們被看見、被聽到、建立連繫並獲得賦能。

橫跨聖路易、印第安納波利斯、芝加哥、底特律和克里夫蘭，Culture In Motion 緊隨這一片文化景觀的足跡。在這裡，音樂、故事敘述、表演藝術、宗教信仰、公共聚會空間以及非裔美國人歷史長期交織重疊，不斷啟發著代代世人。 在整個地區，歷史悠久的劇院、博物館、教會、市政地標和社區機構，繼續保存並弘揚各項傳統，使美國中西部成為美國文化領導和創意影響力的其中一個重要中心，也令這裏順理成章地成為頌揚延續這份傳承的社群。

阿波羅劇院與 Kwanza Jones 攜手呈獻 Culture In Motion 登陸 Bennett College’s Centennial Belle Fest - 圖片由 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones 提供

Culture In Motion 將在美國中西部各地與本地藝術家、文化組織、教會和社區夥伴合作，共同創造植根於該地區獨特文化身份的體驗。 重點活動包括 Chicago's Gospel Best（芝加哥最佳福音音樂），這是一場精心策劃的展演，匯聚由芝加哥各教會推薦的傑出福音音樂藝術家；此外，還有以社群為中心的文化體驗和合作項目，頌揚區內早已蓬勃發展的創意、傳統和文化活力。

Culture In Motion 創辦人兼執行製作人、SUPERCHARGED 創辦人 Kwanza Jones 表示：「每個社群都擁有非凡的藝術家、敘事者和創意聲音。 Culture In Motion 的核心，就是為這些聲音創造機會，讓它們得到頌揚、擴大影響力，並與更廣闊的文化傳承建立連繫，同時向啟發並支撐它們的社群致敬。」

SUPERCHARGED® Boost Bus™ 是該巡迴活動度身訂製的流動文化樞紐，亦是美國中西部之旅的核心，將阿波羅劇院與藝術、敘事、創意、賦能和社區參與直接帶進各個社區，在人們身處之地與他們相遇。 Boost Bus 在區內各地巡遊期間，為社群創造機會聚首一堂、建立連繫，並頌揚持續塑造美國中西部的藝術家、傳統和文化傳承，同時啟發新一代創意聲音。

Culture In Motion 將阿波羅劇院將近百年的文化傳承延伸至哈林區 (Harlem) 以外；透過將 SUPERCHARGED 能量體驗、創意互動及阿波羅特色節目直接帶進各大社區，不僅擴大了文化接觸的機會，也為藝術家與觀眾創造新契機，讓雙方透過共享的文化表達建立深層連結。

Culture In Motion 由 Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative 提供支援，該倡議致力推動建基於普及接觸、規模效應及社區影響力的長遠文化平台。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 boostbus.com。 #CultureInMotion

關於 SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones 是由跨領域藝術家、投資者及慈善家 Kwanza Jones 創辦及領導的前瞻創意工作室兼賦能平台。 在其標誌性的「能量＋意念＋影響力」理念推動下，SUPERCHARGED 創作出充滿動感的音樂、創新的媒體內容及具轉化力的體驗，旨在提升自信、凝聚社群，並啟發具意義的行動。 每一個項目皆承載著 Kwanza 充滿張力的願景，並為日益擴展的 Kwanzaverse 生態系統注入動力。 其使命簡明而充滿動能：提升文化價值、拓展人類潛能，並促進整體人類福祉。 請瀏覽 kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

關於阿波羅劇院

阿波羅劇院是美國文化瑰寶。 該機構為一個充滿活力的非牟利組織，扎根哈林社區，連結來自紐約各地、全國以至全球人士。 自 1934 年以來，阿波羅劇院一直致力呈現與創作以非洲僑民社群中黑人藝術家及其聲音為核心的藝術作品。 阿波羅劇院長期致力推動社區參與，既是藝術創新與創意發展的培育平台，亦是促進社會與公民倡議的重要催化力量。 時至今日，阿波羅劇院是最具規模的表演藝術機構之一，專注於推動黑人文化與創意發展。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

傳媒聯絡人：

阿波羅劇院

Sydney Edwards

電郵：[email protected]

https://apollotheater.org/giving

SUPERCHARGED

Marion Henry

電郵：[email protected]

SUPERCHARGED