Culture In Motion™抵达中西部，致敬塑造黑人文化卓越的社区

这项全国性艺术与赋能巡展由文化架构师Kwanza Jones创立并领导，抵达美国最伟大的文化区域之一，将SUPERCHARGED®赋能体验、创意互动与The Apollo的文化底蕴带入社区，同时致敬那些持续塑造美国文化的艺术家、机构与传统。

芝加哥2026年7月9日 /美通社/ -- 随着Culture In Motion™继续其全国旅程，这项由Kwanza Jones的SUPERCHARGED平台赋能、与The Apollo合作呈现的巡展，抵达了中西部——这片土地上的黑人创造力、艺术创新、创业精神和公民领导力传承至今，持续塑造着美国文化。 通过以社区为中心的体验，以及与当地艺术家和组织的合作，该巡展致敬那些延续这一传承的社区，同时为当代创作者提供被看见、被听见、建立联结、获得赋能的机会。

Culture In Motion穿越圣路易斯、印第安纳波利斯、芝加哥、底特律和克利夫兰，踏上一片文化沃土，音乐、叙事、表演、信仰、公共聚集空间与黑人在此长期交融，激励了一代又一代人。 整个地区遍布历史悠久的剧院、博物馆、教堂、城市地标和社区机构，它们持续守护和发扬着各类传统，使中西部成为美国文化领导力和创意影响力的重要中心。正因如此，这里成为致敬那些延续这一传承的社区的理想之地。

The Apollo x Kwanza Jones联袂呈现Culture In Motion，亮相贝内特学院百年庆典Centennial Belle Fest——图片由SUPERCHARGED® by Kwanza Jones提供

在整个中西部，Culture In Motion将与当地艺术家、文化组织、教堂和社区合作伙伴携手，共同创造植根于该地区独特文化身份的体验。 亮点包括Chicago's Gospel Best——一场由芝加哥各地教堂推荐的杰出福音艺术家组成的策划展演，以及以社区为中心的文化体验和合作，旨在致敬该地区已然蓬勃发展的创造力、传统和文化活力。

Culture In Motion创始人兼执行制作人、SUPERCHARGED创始人Kwanza Jones表示：“每个社区都拥有非凡的艺术家、叙事者和创意声音。 Culture In Motion就是要为其创造被看见、被传播并与更广阔文化传承相连接的机会，同时致敬启发并滋养这些声音的社区。”

作为巡展的定制移动文化中心，SUPERCHARGED® Boost Bus™（助力巴士）是本次中西部之旅的核心载体，将The Apollo的艺术魅力、叙事力量、创意灵感、赋能理念和社区参与直接带入街区，走到人们身边。 助力巴士穿越整个地区，为社区提供了相聚、联结和致敬那些持续塑造中西部的艺术家、传统和文化传承的机会，同时激励下一代创意声音。

Culture In Motion通过把SUPERCHARGED体验、创意互动和The Apollo节目直接带入各社区，将The Apollo近百年的传承延伸至哈莱姆之外——从而加强文化可及性，同时为艺术家与观众搭建全新桥梁，让双方借助共通的文化表达产生联结。

Culture In Motion得到了Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative的支持，该倡议致力于打造以可及性、规模化和社区影响力为根基的长期文化平台。

如需了解更多信息，请访问boostbus.com。 #CultureInMotion

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关于SUPERCHARGED® by Kwanza Jones

SUPERCHARGED by Kwanza Jones是由跨界艺术家、投资人和慈善家Kwanza Jones创立并领导的未来创意工作室与赋能平台。 秉承其标志性理念——能量+意图+影响力，SUPERCHARGED打造充满活力的音乐、创新媒体与变革性体验，提升自信、凝聚社区并激发有意义行动。 每一个项目都承载Kwanza高能愿景的印记，并为不断壮大的Kwanzaverse生态系统贡献力量。 SUPERCHARGED的使命简单却充满力量：提升文化、拓展人类潜能，并升华人类境界。 访问kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

关于The Apollo

The Apollo是美国的文化瑰宝。 The Apollo是一个扎根于哈莱姆社区、充满活力的非营利组织，吸引着来自纽约、全美乃至世界各地的人们。 自1934年以来，The Apollo一直致力于颂扬、创造并呈现以非裔艺术家与非洲侨民群体声音为核心的作品。 长期以来，The Apollo始终倡导社区参与，既是艺术创新与创造力的孵化器，也是社会与公民倡导的催化剂。 如今，The Apollo已成为全球致力于黑人文化与创造力的最大表演艺术机构。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

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