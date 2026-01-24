Culture in Motion™登陆南加州，将The Apollo的传承与Kwanza Jones的活力能量带入社区

这项全国性的艺术与赋能巡回活动将于格莱美®周期间启动，深入南加州各地社区。

洛杉矶2026年1月24日 /美通社/ -- 由The Apollo和Kwanza Jones共同打造的全国性艺术与赋能巡回活动Culture In Motion™将于今年1月格莱美周期间在南加州正式启动。 它将The Apollo风格的文化节目、创意互动体验，以及SUPERCHARGED® by Kwanza Jones项目，直接带入本地区的各个社区。

Culture In Motion旨在深入社区，将当地空间转变为文化交流、创意表达与赋能的中心，彰显南加州作为全球最具影响力创意生态系统之一的地位。 参与的艺术家和创作者贡献时间与才华，服务于The Apollo的使命，同时强化巡回活动对文化守护与集体投入的重视。

The Apollo x Kwanza Jones联袂呈现Culture In Motion——图片由SUPERCHARGED® by Kwanza Jones提供
The Apollo x Kwanza Jones联袂呈现Culture In Motion——图片由SUPERCHARGED® by Kwanza Jones提供

南加州的活动将覆盖该地区多个社区，展现洛杉矶及周边城市多元的声音、历史与创意活力。 每项活动都根植于Culture in Motion的四大支柱——艺术普及、社区参与、赋能与传承，同时与各社区的精神紧密契合。

Community Build, Inc.总裁兼首席执行官Robert Sausedo表示：“Culture In Motion完美诠释了Kwanza Jones的SUPERCHARGED运动——通过投资提升文化、拓展人类潜能、升华人性，同时尊重并传承The Apollo等艺术机构及洛杉矶等社区的文化遗产与传统。通过深入社区，它将共同价值观转化为公民资产，从而强化创意经济。”

Culture In Motion将于格莱美®周启动，与艺术家、创作者及文化领袖齐聚南加州及周边社区的更广泛文化盛况相呼应。 巡回活动将这种集体能量转化为以社区为中心的非营利项目，旨在深入社区，让人们在传统舞台之外也能享受丰富的文化体验。

艺术家、Apollo董事会成员、Culture in Motion执行制片人Kwanza Jones以及Kwanza Jones & José E. Feliciano倡议联合创始人表示：“文化不会停滞不前——我们亦然。 Culture in Motion是艺术、赋能与社区的鲜活表达。 在洛杉矶的启动将The Apollo的精神延伸至剧院之外的街头巷尾，让创作者与社区携手推动文化前行。 它为整个巡回活动定下了基调，邀请人们积极参与，并在各种可能性中看到自己的身影。”

在南加州启动之前，Culture In Motion将于The Apollo成立92周年之际，在哈莱姆举行盛大的送行仪式。 这一里程碑标志着这家标志性机构正从实体空间演变为鲜活、流动的文化体验。

The Apollo总裁兼首席执行官Michelle Ebanks表示：“90多年来，The Apollo一直是文化、社区与无限可能交汇之地——它倡导社区参与，培养一代又一代艺术家，并成为社会与公民倡导的催化剂。 通过Culture In Motion，我们将这一传统拓展至新的社区，从南加州起步，并在迈入下一个世纪之际，为参与、创造与联结开辟新的道路。”

Culture In Motion得益于Kwanza Jones与José E. Feliciano倡议的慷慨支持。

如需了解更多关于南加州公共项目和社区参与机会的信息，请访问boostbus.com#CultureInMotion

关于The Apollo
The Apollo是美国的文化瑰宝。 The Apollo是一个扎根于哈莱姆社区、充满活力的非营利组织，吸引着来自纽约、全美乃至世界各地的人们。 自1934年以来，The Apollo一直致力于颂扬、创作并呈现以黑人艺术家及非洲裔群体声音为核心的艺术作品。 长期以来，The Apollo始终倡导社区参与，既是艺术创新与创造力的孵化器，也是社会与公民倡导的催化剂。 如今，The Apollo已成为致力于颂扬黑人文化与创造力的规模最大表演艺术机构。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

关于SUPERCHARGED® by Kwanza Jones
SUPERCHARGED by Kwanza Jones是由多领域艺术家、投资者和慈善家Kwanza Jones创立并领导的未来创意工作室与赋能平台。 凭借其标志性公式——能量 + 意图 + 影响力，SUPERCHARGED点燃激情，创造充满活力的音乐、创新媒体和变革性体验，以提升自信、凝聚社区，并激励有意义的行动。 每一个项目都承载着Kwanza高能视野的印记，同时为不断壮大的Kwanzaverse生态系统贡献力量。 SUPERCHARGED的使命简单却充满力量：提升文化、拓展人类潜能，并升华人类境界。 访问kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARG

媒体联系人：
The Apollo
Sydney Edwards
电子邮件：[email protected]
https://apollotheater.org/giving

Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative
Marion Henry
电子邮件：[email protected]

SUPERCHARGED

