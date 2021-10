Current Energy and Renewables assina novo contrato plurianual de fornecimento de energia com subsidiária da Mitsubishi

A Current Energy and Renewables fechou simultaneamente um financiamento estratégico com um grupo de investimento muito sólido, comprometido com nossa estratégia de crescimento duradouro, bem como com o compromisso contínuo da CER com o meio ambiente, o social e a governança (ESG).

"Concluir nosso contrato de fornecimento e prestação de serviços com a BETM no meio da pandemia global da Covid-19 e durante esse momento desafiador do ponto de vista econômico e político foi uma conquista monumental para a CER. A sinergia existente entre a BETM e sua cultura empreendedora tornou-a perfeita para a equipe da Current Energy and Renewables. Nossa empresa agora pode continuar a crescer e implementar nossa infraestrutura em outros estados não regulamentados nos EUA. Estou entusiasmado por aquilo que o futuro reserva para nossos clientes, fornecedores, parceiros de canal e funcionários ao ingressarmos em mercados novos e promissores ao mesmo tempo em que prosperamos nos mercados existentes", disse David Coburn, presidente executivo da Current Energy and Renewables.

O novo relacionamento da Current Energy and Renewables com a BETM garante estabilidade de longo prazo e capacidade de entrar em novos mercados, além de relacionamentos de compra de energia no atacado. A empresa espera que a nova instalação aprimore o crescimento estratégico acelerado e contribua para novas oportunidades de aquisição.

"Em resposta às solicitações do mercado, a nova instalação da BETM permite que a CER ofereça custos de energia mais baixos e garanta margens de lucro futuras para os clientes, ao mesmo tempo em que permanece orientada ao cliente. A CER está atendendo a essa necessidade crítica do mercado por meio de preços, produtos e termos de energia aprimorados. A CER expandirá ativamente seus já sólidos relacionamentos com os participantes existentes do mercado de Ohio, à medida que a empresa cresce agressivamente em outros mercados", acrescentou John Varnell, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Current Energy and Renewables.

Sobre a Current Energy and Renewables

Fundada em 2017 e com sede em Scottsdale, Arizona, a Current Energy and Renewables oferece a grandes e pequenas empresas, agências governamentais e clientes residenciais eletricidade a preços competitivos, soluções de sustentabilidade e atendimento ao cliente de alto nível. A equipe da Current Energy and Renewables conta com mais de 40 anos de experiência no setor internacional de energia e visa aperfeiçoar todos os componentes do fornecimento de energia. Para mais informações, acesse www.currentenergyrenewables.com.

Sobre a Boston Energy Trading and Marketing LLC

A Boston Energy Trading and Marketing LLC (BETM), uma subsidiária da Mitsubishi Corporation, oferece serviços de gestão de ativos e otimização para proprietários de geração e armazenamento de energia na América do Norte e energia no atacado para fornecedores de energia e gás no varejo. Os agentes comerciais da BETM atendem a mercados de energia competitivos, como os mercados do nordeste, meio-oeste e oeste. Orientada por uma abordagem baseada em fundamentos, a equipe desenvolve e mantém modelos de transmissão elétrica, rede de gás e de fornecimento/demanda para fundamentar as visões de mercado para oportunidades comerciais. Até 2014, a BETM era denominada Edison Mission Marketing & Trading e, em agosto de 2018, a DGC adquiriu a BETM da NRG Energy. A Mitsubishi Corporation oferece suporte de crédito de classe de investimento para as atividades comerciais da BETM. Para mais informações, acesse www.betm.com.

Sobre a Mitsubishi Corporation

A Mitsubishi Corporation (MC) é uma empresa global integrada que desenvolve e opera negócios com seus escritórios e subsidiárias em aproximadamente 90 países e regiões em todo o mundo, além de uma rede global de cerca de 1.700 empresas do grupo. A MC reúne dez grupos de negócios que operam em praticamente todos os setores: gás natural, materiais industriais, petróleo e produtos químicos, recursos minerais, infraestrutura industrial, automotivo e mobilidade, indústria de alimentos, indústria de consumo, solução de energia e desenvolvimento urbano. Por meio dos dez grupos de negócios, as atividades atuais da MC foram estendidas muito além de suas operações comerciais tradicionais para incluir o desenvolvimento de projetos, operações de produção e de manufatura, trabalhando em colaboração com nossos parceiros de confiança em todo o mundo. Para mais informações, acesse www.mitsubishicorp.com

David Coburn, (602) 315-1231, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653363/Current_Energy_and_Renewables_Current_Energy_and_Renewables_Sign.jpg

FONTE Current Energy and Renewables

Related Links

www.currentenergyrenewables.com



SOURCE Current Energy and Renewables