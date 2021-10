Current Energy and Renewables signe un nouvel accord pluriannuel de fourniture d'énergie avec une filiale de Mitsubishi

« La conclusion de notre accord d'approvisionnement et de services avec BETM en plein milieu de la pandémie mondiale de Covid-19 et en ces temps économiques et politiques difficiles a été une réalisation monumentale pour CER. La synergie que nous avons rencontrée avec BETM et sa culture d'entreprise ont fait de ce contrat une solution parfaite pour l'équipe de Current Energy and Renewables. Notre société peut maintenant continuer à se développer et à construire son infrastructure dans d'autres États déréglementés des États-Unis. Je suis impatient de voir ce que l'avenir réserve à nos clients, fournisseurs, partenaires de distribution et employés, alors que nous pénétrons de nouveaux marchés passionnants et que nous nous développons sur les marchés existants », déclare David Coburn, Président exécutif de Current Energy and Renewables.

La nouvelle relation de Current Energy and Renewables avec BETM crée une stabilité à long terme et la possibilité de pénétrer de nouveaux marchés et de nouer des relations d'approvisionnement en énergie de gros. La société s'attend à ce que la nouvelle installation favorise une croissance stratégique accélérée et le soutien de nouvelles opportunités d'acquisition.

« En réponse aux demandes du marché, la nouvelle installation du BETM permet à CER de fournir des coûts énergétiques plus bas et d'assurer des marges bénéficiaires futures pour les clients tout en restant orienté vers le client. CER répond à ce besoin critique du marché en améliorant les prix, les produits énergétiques et les conditions. CER développera activement ses relations déjà solides avec les ABC sur le marché de l'Ohio tout en s'étendant agressivement à d'autres marchés », a ajouté John Varnell, Vice-président principal des ventes et du marketing pour Current Energy and Renewables.

À propos de Current Energy and Renewables

Créée en 2017 et basée à Scottsdale, en Arizona, Current Energy and Renewables fournit aux grandes et petites entreprises, aux agences gouvernementales et aux clients résidentiels de l'électricité à prix compétitif, des solutions de durabilité et un service client exceptionnel. L'équipe de Current Energy and Renewables peut se targuer de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur international de l'énergie et se concentre sur la rationalisation de toutes les composantes de l'approvisionnement énergétique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.currentenergyrenewables.com.

À propos de Boston Energy Trading and Marketing LLC

Boston Energy Trading and Marketing LLC (BETM), une filiale de Mitsubishi Corporation, fournit des services de gestion d'actifs et d'optimisation aux propriétaires de production et de stockage d'énergie en Amérique du Nord, et de l'énergie de gros aux fournisseurs d'électricité et de gaz. Les négociants de BETM couvrent les marchés compétitifs de l'énergie, y compris les marchés du Nord-Est, du Midwest et de l'Ouest. Grâce à une approche basée sur les fondamentaux, son équipe développe et maintient des modèles de transport d'électricité, de réseau de gaz et d'offre/de demande pour informer les marchés des opportunités de trading. DGC a acquis BETM auprès de NRG Energy en août 2018, et avant 2014, BETM était connue sous le nom d'Edison Mission Marketing & Trading. Mitsubishi Corporation fournit un soutien de crédit de qualité investissement pour les activités commerciales de BETM. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.betm.com..

À propos de Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation (MC) est une entreprise commerciale intégrée mondiale qui développe et exploite des entreprises avec ses bureaux et filiales dans environ 90 pays et régions du monde, ainsi qu'un réseau mondial d'environ 1 700 sociétés du groupe. MC compte 10 groupes d'activités qui opèrent dans pratiquement tous les secteurs : Gaz naturel, matériaux industriels, pétrole et produits chimiques, ressources minérales, infrastructure industrielle, automobile et mobilité, industrie alimentaire, industrie de consommation, solutions énergétiques et développement urbain. Grâce à ces 10 groupes d'activités, les activités actuelles de MC se sont étendues bien au-delà de ses opérations commerciales traditionnelles pour inclure le développement de projets, la production et les opérations de fabrication, en collaboration avec nos partenaires de confiance dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tatacommunications.com

David Coburn, (602) 315-1231, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653363/Current_Energy_and_Renewables_Current_Energy_and_Renewables_Sign.jpg

www.currentenergyrenewables.com



