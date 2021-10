Current Energy and Renewables firma un nuevo acuerdo plurianual de suministro de energía con subsidiaria de Mitsubishi

De manera simultánea, Current Energy and Renewables cerró un financiamiento estratégico con un grupo de inversión muy sólido comprometido con su estrategia de crecimiento duradero, así como con el compromiso continuo de CER con el medioambiente, la sostenibilidad y la gobernanza (ESG).

"Completar nuestro acuerdo de suministro y servicios con BETM en medio de la pandemia global de la Covid-19 y durante estos tiempos económicos y políticos desafiantes fue un logro monumental para CER. La sinergia que encontramos con BETM y su cultura empresarial encajan a la perfección con el equipo de Current Energy and Renewables. Nuestra empresa ahora puede seguir creciendo y construyendo nuestra infraestructura en otros estados desregulados dentro de los Estados Unidos. Me entusiasma lo que el futuro trae para nuestros clientes, proveedores, socios del canal y empleados a medida que ingresamos a mercados nuevos e interesantes y crecemos en los mercados existentes", afirmó David Coburn, presidente ejecutivo de Current Energy and Renewables.

La nueva relación de Energy and Renewables con BETM crea estabilidad a largo plazo y la capacidad de ingresar a nuevos mercados y establecer nuevas relaciones de adquisición de energía al por mayor. La empresa espera que la nueva instalación mejore el crecimiento estratégico acelerado y el apoyo a nuevas oportunidades de adquisición.

"En respuesta a las solicitudes del mercado, la nueva instalación de BETM le permite a CER ofrecer costos de energía más bajos y garantizar márgenes de utilidad futuros para los clientes, a la vez que sigue estando impulsada por los clientes. CER está respondiendo a esta necesidad crítica del mercado a través de precios, productos energéticos y términos mejorados. CER ampliará activamente sus ya sólidas relaciones con las ABC en el mercado de Ohio a medida que se expande de manera agresiva a otros mercados", agregó John Varnell, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing de Current Energy and Renewables.

Acerca de Current Energy and Renewables

Fundada en 2017 y con sede en Scottsdale, Arizona, Current Energy and Renewables ofrece a empresas grandes y pequeñas, agencias gubernamentales y clientes residenciales electricidad a precios competitivos, soluciones de sostenibilidad y un excepcional servicio al cliente. El equipo de Current Energy and Renewables cuenta con más de 40 años de experiencia en la industria energética internacional y se enfoca en simplificar todos los componentes del suministro de energía. Para obtener más información, visite www.currentenergyrenewables.com.

Acerca de Boston Energy Trading and Marketing LLC

Boston Energy Trading and Marketing LLC (BETM), una subsidiaria de Mitsubishi Corporation, ofrece servicios de gestión y optimización de activos para propietarios de organizaciones de generación y almacenamiento de energía en Norteamérica, así como de energía al por mayor a los proveedores minoristas de electricidad y gas. Los operadores comerciales de BETM cubren mercados de energía competitivos, incluidos los mercados del noreste, medio oeste y oeste. Impulsado por un enfoque basado en los fundamentos, su equipo desarrolla y mantiene modelos de transmisión eléctrica, redes de gas y oferta/demanda para informar las perspectivas del mercado para las oportunidades comerciales. DGC adquirió a BETM de NRG Energy en agosto de 2018. Antes de 2014 BETM era conocida como Edison Mission Marketing & Trading. Mitsubishi Corporation ofrece apoyo crediticio de grado de inversión para las actividades comerciales de BETM. Para obtener más información, visite www.betm.com.

Acerca de Mitsubishi Corporation

Mitsubishi Corporation (MC) es una empresa comercial global integrada que desarrolla y opera negocios junto con sus oficinas y subsidiarias en aproximadamente 90 países y regiones de todo el mundo, así como una red global de alrededor de 1.700 empresas del grupo. MC cuenta con 10 grupos comerciales que operan en prácticamente todas las industrias: gas natural, materiales industriales, petróleo y químicos, recursos minerales, infraestructura industrial, automóviles y movilidad, industria alimentaria, industria de consumo, soluciones energéticas y desarrollo urbano. A través de estos 10 grupos comerciales, las actividades actuales de MC se han expandido mucho más allá de sus operaciones comerciales tradicionales para incluir el desarrollo de proyectos, la producción y las operaciones de fabricación, trabajando en colaboración con nuestros socios de confianza de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.mitsubishicorp.com

