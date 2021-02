Customertimes zatrudnia Sergeya Zinina w charakterze globalnego wiceprezesa VP ds. rynku pionowego i konsultingu biznesowego

„Customertimes oferuje świetne możliwości techniczne w zakresie rozwiązywania złożonych zadań praktycznych - powiedział Zinin. - W najbliższym czasie zajmiemy się oceną naszych relacji z klientami z całego świata, skupiając się na rozwiązywaniu problemów biznesowych, takich jak m.in. wzrost przychodów, zmniejszenie kosztów czy ograniczanie ryzyka".

„Dysponując ponad 1200 pracownikami na 9 rynkach w 63 krajach, jesteśmy znani z realizacji niemożliwych zadań każdego dnia. Nadszedł czas na wykorzystanie tej wiedzy branżowej, połączenie jej z naszym rozległym doświadczeniem praktycznym i innowacjami w dziedzinie niezależnych dostawców oprogramowania (ISV) i dostarczenie bardziej precyzyjnych rozwiązań biznesowych".

„Bardzo się cieszymy z dołączenia Sergeya do naszego zespołu - powiedział Roman Khudyakov, dyrektor techniczny w Customertimes. - Dzięki wyjątkowemu połączeniu strategicznej wizji i wiedzy konsultingowej jest on idealnym kandydatem na to stanowisko. Świetnie się spisał podczas pracy w Salesforce i mamy nadzieję wykorzystać jego rozległą wiedzę w działaniach na rzecz naszych klientów".

Zinin cieszy się z perspektywy dołączenia do rosnącego grona ekspertów wchodzących w skład zespołu Customertimes.

„Wielu doradców mówi przedsiębiorstwom, co powinni zrobić, ale bardzo mała część tych rad bazuje na praktycznej wiedzy, która pozwala zamienić >>co<< i >>dlaczego<< w >>jak<< - stwierdził. - Bardzo się cieszę, że będę mógł przyczynić się do tworzenia wyjątkowego podejścia do szukania odpowiedzi na te istotne pytania w celu szybszej realizacji swoich założeń przez naszych klientów".

Customertimes Corp. to globalna firma konsultingowa, której działalność skupia się na ułatwianiu klientom korzystania z technologii informatycznych. Mając na swoim koncie przeszło 4 tys. zrealizowanych projektów i ponad tysiąc wysoko wykwalifikowanych ekspertów, firma tworzy rozwiązania pomagające klientom przejść transformację biznesową i osiągnąć maksymalny zwrot ze swoich inwestycji technologicznych. Customertimes Corp. jest jednym z pierwszych podmiotów zajmujących się konsultingiem i wdrażaniem rozwiązań Salesforce w Europie Wschodniej. Firma aktualnie ma siedzibę w Nowym Jorku, a jej oddziały znajdują się w Londynie, Paryżu, Toronto, Kijowie, Mińsku, Rydze i Moskwie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:www.customertimes.com.

