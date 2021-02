Spoločnosť Customertimes víta Sergeya Zinina ako globálneho viceprezidenta pre vertikály a obchodné poradenstvo

„Firma Customertimes je špičkovým technickým zdrojom pre riešenie zložitých prípadov," hovorí pán Zinin. „Chceme sa aj naďalej posúvať vpred a posilňovať naše vzťahy s globálnou zákazníckou základňou, aby sme im pomohli riešiť podnikateľské problémy, ako je rast tržieb, zníženie nákladov, riadenie rizík, a podobne."

„Naša firma pôsobí na 9 trhoch v 63 krajinách sveta, má viac ako 1 200 zamestnancov a je známa tým, že každý deň rieši neriešiteľné problémy. Je načase, aby sme využili naše skúsenosti z rôznych priemyselných odborov, zaviedli nové inovácie v oblasti ISV a ponúkli zákazníkom ešte presnejšie zacielené obchodné riešenia."

„Sme radi, že máme Sergeja v našom tíme," hovorí Roman Khudyakov, technický riaditeľ firmy Customertimes. „Jeho jedinečná strategická vízia, v kombinácii so znalosťami v oblasti poradenstva z neho robia ideálneho kandidáta na túto pozíciu. Vo svojom predchádzajúcom pôsobisku vo firme Salesforce urobil skvelú prácu a my sa tešíme, že svoje úžasné vedomosti bude uplatňovať aj v práci pre našich klientov."

Pán Zinin sa teší na spoluprácu s tímom skvelých odborníkov vo firme Customertimes.

„Väčšina poradcov hovorí organizáciám, čo by mali urobiť, ale len veľmi málo z nich dokáže vysvetliť 'čo' a 'prečo' by sa malo urobiť a hlavne poradiť 'ako' to urobiť," hovorí. „Teším sa na to, že budem môcť prispieť k vytvoreniu jedinečného prístupu k poradenským službám, ktorý našim klientom umožní získať odpovede na dôležité otázky tak, aby rýchlejšie dosiahli splnenie svojich cieľov."

O spoločnosti Customertimes

Firma Customertimes Corp. je globálna poradenská spoločnosť, ktorá zákazníkom sprístupňuje špičkové IT technológie. Úspešne sme dokončili už viac ako 4 000 projektov a máme viac ako 1 000 špičkových odborníkov, ktorí navrhujú riešenia, ktoré zákazníkom umožňujú zmeniť svoje podnikanie a maximálne využiť svoje investície do technológií. Firma Customertimes Corp. si rýchlo získala skvelú povesť v oblasti pracovného a obchodného poradenstva vo východnej Európe a v súčasnosti sídli v meste New York City a má regionálne pobočky v Londýne, Paríži, Toronte, Kyjeve, Minsku, Rige a v Moskve. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.customertimes.com.

