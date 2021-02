Sergej Zinin se stal globálním viceprezidentem firmy Customertimes pro vertikály a obchodní poradenství

„Firma Customertimes je špičkovým technickým zdrojem pro řešení složitých případů," říká pan Zinin. „Hodláme se i nadále posouvat vpřed a posilovat naše vztahy s globální zákaznickou základnou, abychom jim pomohli řešit podnikatelské problémy jako jsou růst tržeb, snížení nákladů, řízení rizik, apod."

„Naše firma působí na 9 trzích v 63 zemích světa, má více než 1200 zaměstnanců a je známá tím, že každý den řešíme neřešitelné problémy. Je načase, abychom využili naše zkušenosti z různých průmyslových oborů, zavedli nové inovace v oblasti ISV a nabídli zákazníkům ještě přesněji zacílená obchodní řešení."

„Jsme rádi, že máme Sergeje v našem týmu," říká Roman Khudyakov, technický ředitel firmy Customertimes. „Jeho jedinečná strategická vize, v kombinaci se znalostmi v oblasti poradenství z něj dělají ideálního kandidáta na tuto pozici. Ve svém předchozím působišti ve firmě Salesforce udělal skvělou práci a my se těšíme, že své úžasné znalosti bude uplatňovat i v práci pro naše klienty."

I pan Zinin se těší na spolupráci s týmem skvělých odborníků ve firmě Customertimes.

„Většina poradců říká organizacím co by měly udělat, ale jen velmi málo z nich dokáže vysvětlit „co" a „proč" by se mělo udělat a hlavně poradit „jak" to udělat," říká. „Těším se na to, že budu moci přispět k vytvoření jedinečného přístupu k poradenským službám, který našim klientům umožní získat odpovědi na důležité otázky tak, aby rychleji dosáhly splnění svých cílů."

Další zdroje informací

Spojte se s firmou Customertimes prostřednictvím sítě LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/customertimes/

Spojte se s firmou Customertimes na Twitteru: https://twitter.com/customertimes

O společnosti Customertimes

Firma Customertimes Corp. je globální poradenská společnost, která zákazníkům zpřístupňuje špičkové IT technologie. Úspěšně jsme dokončili již více než 4000 projektů a máme více než 1000 špičkových odborníků, kteří navrhují řešení, jež zákazníkům umožňují změnit své podnikání a maximálně využít svých investic do technologií. Firma Customertimes Corp. si rychle získala skvělou pověst v oblasti pracovního a obchodního poradenství ve východní Evropě a v současné době sídlí ve městě New York City a má regionální pobočky v Londýně, Paříži, Torontu, Kyjevě, Minsku, Rize a v Moskvě. Více informací najdete na webové stránce www.customertimes.com.

Kontakt pro média:

Val Tika

Customertimes

563.212.2951

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440695/Sergey_Press_Release.jpg

Related Links

http://customertimes.com



SOURCE Customertimes