Cyber-Insurtech BOXX kooperiert mit Zurich Insurance Group in der Schweiz , um ein bahnbrechendes persönliches Cyber-Produkt einzuführen

TORONTO, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das preisgekrönte globale Insurtech BOXX Insurance Inc. , das Cyber-Versicherung und Sicherheit kombiniert, hat die Einführung einer innovativen Cyber-Risiko-Lösung in Zusammenarbeit mit der Zurich Insurance Group in der Schweiz angekündigt, die digitalen Schutz für Einzelpersonen und Familien bietet.

Die Zurich Versicherung in der Schweiz hat die Notwendigkeit eines umfassenden Schutzes vor digitalen Bedrohungen erkannt. Zurich Insurance hat sich mit dem Technologiepartner BOXX Insurance zusammengetan, um zu entwickeln, eine benutzerfreundliche Lösung, die Einzelpersonen und Familien helfen soll, potenzielle Betrügereien und digitale Bedrohungen besser vorherzusehen und zu verhindern.

Die App wurde von Zurich Insurance in der Schweiz entworfen und von BOXX in enger Zusammenarbeit mit Zurich entwickelt. Sie ist einfach zu bedienen und stellt die digitale Sicherheit der Nutzer in den Mittelpunkt. Die App ist jetzt auch in der Schweiz verfügbar und bietet Unterstützung auf Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch.

"Wir haben diese App entwickelt, um Einzelpersonen und Familien das zu geben, was sie wollen - eine App, die den Nutzern ein wichtiges Bündel von Tools an die Hand gibt, einschließlich des Zugangs zu Experten im Falle eines Cyber-Notfalls", erklärt Vishal Kundi, Geschäftsführer und Gründer von BOXX Insurance. "Smartphones sind die am schnellsten verkauften Gadgets der Geschichte. Sie haben jeden Aspekt des täglichen Lebens durchdrungen. Ein durchschnittlicher Mensch greift bis zu 100 Mal am Tag zum Telefon. Wenn wir also die Welt der Menschen digital sicherer machen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass ihr Telefon und ihre Nutzung besser geschützt sind", so Kundi weiter.

"Eine umfassende Untersuchung der Zurich Versicherung in der Schweiz hat gezeigt, dass sich viele der Online-Gefahren nicht bewusst sind und dass rund ein Viertel bereits Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Ausserdem sind die Kunden mit dem Angebot an Cyber-Produkten schlichtweg überfordert", sagt René Harlacher, Chief Underwriting Officer von Zurich Insurance in der Schweiz. "Wir bei Zurich haben es uns zur Aufgabe gemacht, über den reinen Schutz hinauszugehen und unseren Kunden Instrumente anzubieten, die sie beim Aufbau von Widerstandsfähigkeit und bei der Umsetzung von Präventivmassnahmen gegen Cyberrisiken unterstützen. Aufgrund dieser Tatsachen erweitern wir unser Cyber-Angebot für Privatpersonen, damit wir sie vor, während und nach einem möglichen Cyber-Angriff unterstützen können. Genau hier setzt unser gemeinsames Angebot mit BOXX Insurance an, um unsere Kunden zusätzlich zu unterstützen", fügt er hinzu.

Die neu lancierte Lösung der Zurich Versicherung in der Schweiz konzentriert sich auf die Bereitstellung von wichtigen Dienstleistungen zur Vorbeugung von digitalen Bedrohungen in Kombination mit Notfallhilfe und -unterstützung im Falle eines Notfalls. Zu den wichtigsten Merkmalen, die von Zurich an Endkunden geliefert werden, gehören:

Identitätsschutz : Erkennt, wenn in der App erfasste persönliche Daten im Dark Web auftauchen, und benachrichtigt die Nutzer, indem es ihnen Hilfe und Ratschläge gibt, um die Gefahr eines Identitätsdiebstahls zu verringern.

: Erkennt, wenn in der App erfasste persönliche Daten im Dark Web auftauchen, und benachrichtigt die Nutzer, indem es ihnen Hilfe und Ratschläge gibt, um die Gefahr eines Identitätsdiebstahls zu verringern. Sicheres VPN : Durch die Schaffung einer sicheren und verschlüsselten Internetverbindung schützt das VPN die Daten vor potenziellen Bedrohungen wie Hacking, Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffen.

: Durch die Schaffung einer sicheren und verschlüsselten Internetverbindung schützt das VPN die Daten vor potenziellen Bedrohungen wie Hacking, Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffen. Sicheres WiFi : Scannt WiFi-Netzwerke auf Bedrohungen und hilft, Sicherheitsprobleme proaktiv zu erkennen.

: Scannt WiFi-Netzwerke auf Bedrohungen und hilft, Sicherheitsprobleme proaktiv zu erkennen. Sicher Surfen : Warnt vor schädlichen Websites und Links zum Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten.

: Warnt vor schädlichen Websites und Links zum Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten. Geräteschutz : Überprüft und verbessert die Sicherheitseinstellungen von Geräten. Geräte mit dem Android-Betriebssystem sind zusätzlich gegen Viren und Malware geschützt.

: Überprüft und verbessert die Sicherheitseinstellungen von Geräten. Geräte mit dem Android-Betriebssystem sind zusätzlich gegen Viren und Malware geschützt. Passwort-Manager : Erstellt und verwaltet sichere Passwörter und hilft bei deren Verwendung.

: Erstellt und verwaltet sichere Passwörter und hilft bei deren Verwendung. Edutainment : Aufschlussreiche Inhalte, die auf unterhaltsame Weise das Bewusstsein für persönliche Cybersicherheit schärfen.

: Aufschlussreiche Inhalte, die auf unterhaltsame Weise das Bewusstsein für persönliche Cybersicherheit schärfen. Unterstützung und Hilfe in Notfällen: Hilfe und Unterstützung von Cybersicherheitsexperten, die in Cyber-Notfällen und bei vielen anderen IT-Problemen helfen.

Das neue Angebot ist hier erhältlich: https://www.zurich.ch/en/private-customers/living-events/cyberprotection/insurance-prevention

"Kunden, die sich zu Hause und unterwegs vor den Gefahren des Internets schützen wollen, haben jetzt die Möglichkeit, ihre Geräte und Daten zu schützen und im Notfall auf unverzichtbare Hilfe zuzugreifen - und das alles mit einer einzigen, einfach zu bedienenden App", so Kundi weiter.

Zurich arbeitet seit 2021 mit BOXX zusammen und beteiligte sich an den Finanzierungsrunden Serie A und Serie B von BOXX. Als Portfolio-Unternehmen von Zurich Global Ventures ist BOXX stolz darauf, nun die laufende Zusammenarbeit mit Zurich zu erweitern, um Schweizer Kunden zu ermöglichen, digital sicherer zu sein.

