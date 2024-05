L'entreprise de cyberassurance BOXX s'associe à Zurich Insurance Group en Suisse pour lancer un produit de cyberassurance personnelle révolutionnaire

TORONTO, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- L'entreprise primée global Insurtech BOXX Insurance Inc., qui combine cyberassurance et sécurité, a annoncé le lancement d'une solution de pointe en matière de cyberrisque en collaboration avec Zurich Insurance Group en Suisse, pour fournir une protection numérique aux particuliers et aux familles.

Reconnaissant le besoin critique d'une protection complète contre les menaces numériques, Zurich Insurance en Suisse s'est associé à son partenaire technologie BOXX Insurance pour mettre au point une solution conviviale conçue pour aider les particuliers et les familles à mieux prévoir et prévenir les escroqueries et les menaces numériques potentielles.

Conçue pour être simple, l'expérience personnalisée de l'application place la sécurité numérique des utilisateurs au premier plan, avec une interface facile à utiliser conçue par Zurich Insurance en Suisse et développée par BOXX en étroite collaboration avec Zurich. L'application est désormais disponible en Suisse et offre un soutien en anglais, en allemand, en français et en italien.

« Nous l'avons créé pour offrir aux particuliers et aux familles ce qu'ils veulent : une application qui fournit un ensemble essentiel d'outils à portée de main des utilisateurs, y compris l'accès à des experts en cas d'urgence cybernétique, a expliqué Vishal Kundi, directeur général et fondateur de BOXX Insurance. Les smartphones sont devenus les gadgets les plus vendus de l'histoire. Ils ont pénétré tous les aspects de la vie quotidienne. Une personne prend en moyenne son téléphone jusqu'à 100 fois par jour, donc si nous voulons un monde numériquement plus sûr, nous devons nous assurer que les téléphones et leur utilisation sont mieux sécurisés », a ajouté M. Kundi.

« Une étude approfondie menée par Zurich Insurance en Suisse a montré que de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des dangers qui les menacent en ligne et qu'environ un quart d'entre elles ont déjà été victimes d'une cyberattaque. En outre, les clients sont tout simplement dépassés par la gamme de produits cybernétiques, déclare René Harlacher, directeur de la souscription de Zurich Insurance en Suisse. Chez Zurich, notre mission est d'aller au-delà de la simple protection et d'offrir à nos clients des outils pour les aider à renforcer leur résilience et à mettre en œuvre des mesures préventives contre les cyberrisques. C'est la raison pour laquelle nous élargissons notre offre cybernétique pour les particuliers afin de pouvoir les soutenir avant, pendant et après une éventuelle cyberattaque. C'est précisément là que notre offre conjointe avec BOXX Insurance intervient, afin d'apporter un soutien supplémentaire à nos clients », a-t-il ajouté.

La nouvelle solution de Zurich Insurance en Suisse se concentre sur la fourniture de services essentiels pour aider à prévenir les menaces numériques, ainsi sur l'assistance et le soutien en cas d'urgence. Les principales caractéristiques livrées aux clients finaux par Zurich sont les suivantes :

Protection de l'identité : Identifie si les données personnelles saisies dans l'application se retrouvent sur le dark web et avertit les utilisateurs, en leur fournissant de l'aide et des conseils pour réduire les risques d'usurpation d'identité.

: Identifie si les données personnelles saisies dans l'application se retrouvent sur le dark web et avertit les utilisateurs, en leur fournissant de l'aide et des conseils pour réduire les risques d'usurpation d'identité. VPN sécurisé : En créant une connexion Internet sécurisée et cryptée, le VPN protège les données contre les menaces potentielles telles que le piratage, l'usurpation d'identité et les attaques de phishing.

: En créant une connexion Internet sécurisée et cryptée, le VPN protège les données contre les menaces potentielles telles que le piratage, l'usurpation d'identité et les attaques de phishing. Wi-Fi sécurisé : Analyse les réseaux Wi-Fi pour repérer les menaces et aide à détecter de manière proactive les problèmes de sécurité.

: Analyse les réseaux Wi-Fi pour repérer les menaces et aide à détecter de manière proactive les problèmes de sécurité. Navigation sécurisée : Met en garde contre les sites web et les liens nuisibles pour protéger la vie privée et les données personnelles.

: Met en garde contre les sites web et les liens nuisibles pour protéger la vie privée et les données personnelles. Protection des appareils : Vérifie et améliore les paramètres de sécurité des appareils. Les appareils équipés du système d'exploitation Android sont également protégés contre les virus et les logiciels malveillants.

: Vérifie et améliore les paramètres de sécurité des appareils. Les appareils équipés du système d'exploitation Android sont également protégés contre les virus et les logiciels malveillants. Gestionnaire de mots de passe : Crée et gère des mots de passe robustes et facilite leur utilisation.

: Crée et gère des mots de passe robustes et facilite leur utilisation. Ludopédagogie : Contenu éducatif divertissant pour sensibiliser à la cybersécurité personnelle.

: Contenu éducatif divertissant pour sensibiliser à la cybersécurité personnelle. Soutien et assistance d'urgence : Aide et assistance d'experts en cybersécurité en cas d'urgences cybernétiques et pour de nombreux autres problèmes informatiques.

La nouvelle offre est disponible ici : https://www.zurich.ch/en/private-customers/living-events/cyberprotection/insurance-prevention

« En plus de la protection contre les dangers de la connexion à la maison et en déplacement, les clients ont désormais les moyens de sécuriser leurs appareils et leurs données et d'accéder à une aide indispensable en cas d'urgence, le tout dans une application facile à utiliser », a ajouté M. Kundi.

Zurich travaille avec BOXX depuis 2021 et a participé aux cycles de financement de série A et de série B de BOXX. En tant que société du portefeuille de Zurich Global Ventures, BOXX est fière d'approfondir sa collaboration continue avec Zurich pour permettre aux clients suisses d'être plus en confiance dans le monde numérique.

À propos de BOXX Insurance

BOXX Insurance Inc. aide les entreprises, les particuliers et les familles à s'assurer et à se défendre contre les cybermenaces. Société privée dont le siège est au Canada, BOXX possède des bureaux internationaux à Toronto, à Miami, à Zurich, à Dubaï et à Mumbai.

BOXX Insurance est un fournisseur mondial primé de cyberassurance et de cyberprotection. Nous sommes une entreprise qui sort des sentiers battus. C'est voulu. Nous sommes déterminés à permettre à tous d'évoluer avec confiance dans le monde numérique, à créer des changements réels et positifs pour nos clients et nos partenaires, et à bâtir un héritage durable, à partir de ce que nous créons, à l'intérieur de la BOXX.

Chaque jour, nous améliorons la santé numérique des entreprises, des familles et des particuliers du monde entier qui comptent sur les solutions et les services de BOXX pour anticiper, prévenir et les assurer contre les cybermenaces.

Contact pour les médias : Sarah Madden, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2416572/BOXX_Insurance_Cyber_insurtech_BOXX_partners_with_Zurich_Insuran.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2416573/BOXX_Insurance_Cyber_insurtech_BOXX_partners_with_Zurich_Insuran.jpg