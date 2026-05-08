May 08, 2026, 16:40 ET
- Cyble es reconocida como una empresa prometedora en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2026 para tecnologías de inteligencia sobre ciberamenazas
CUPERTINO, California, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Cyble anunció hoy que ha sido nombrada Challenger en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para Tecnologías de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas. A medida que los adversarios cibernéticos se vuelven más sofisticados y las empresas exigen inteligencia que sea a la vez integral y de acción inmediata, Cyble ofrece una plataforma nativa de IA que unifica la inteligencia sobre amenazas, la protección contra riesgos digitales y las operaciones de seguridad en una única capa centrada en la toma de decisiones.
«Los equipos de seguridad están bajo constante presión para responder con mayor rapidez y precisión», afirmó Beenu Arora, cofundador y consejero delegado de Cyble. «Creemos que este reconocimiento subraya nuestro enfoque en proporcionar inteligencia que genere resultados reales: filtrar la información irrelevante, acelerar la respuesta y permitir una toma de decisiones segura a gran escala».
De datos fragmentados sobre amenazas a inteligencia unificada y procesable
Cyble está redefiniendo la forma en que las organizaciones operacionalizan la inteligencia sobre amenazas mediante una cartera integrada de soluciones impulsadas por IA. En el centro se encuentra Cyble Vision, la plataforma insignia de la compañía para inteligencia sobre amenazas y protección contra riesgos digitales, que monitorea continuamente la web superficial, profunda y oscura para detectar amenazas como credenciales expuestas, actividad de ransomware, campañas de ciberdelincuentes y vulnerabilidades explotadas, priorizándolas según el riesgo real.
Desarrollada sobre esta capa de inteligencia, Cyble Blaze AI mejora la automatización y el análisis contextual, permitiendo el razonamiento en tiempo real sobre el comportamiento del adversario y la exposición de la superficie de ataque. Cyble TIP (Threat Intelligence Platform) permite a las organizaciones centralizar, enriquecer y operacionalizar los flujos de trabajo de inteligencia, lo que ayuda a los equipos de seguridad a escalar las operaciones y acelerar la detección y la respuesta.
Con protección extendida a los endpoints, Cyble Titan ofrece seguridad de endpoints de próxima generación con visibilidad en tiempo real y detección proactiva. Cyble Saratoga transforma el riesgo cibernético en impacto empresarial, ayudando a los líderes a priorizar las inversiones y fortalecer la resiliencia.
Cyble abarca toda la superficie de ataque, desde el ransomware y las vulnerabilidades hasta los riesgos para la marca, los ejecutivos y terceros. Su inteligencia se integra con SIEM y SOAR para una clasificación más rápida. Con presencia en más de 50 países, Cyble ofrece inteligencia a la velocidad de las amenazas.
Descargue el informe de Gartner en https://cyble.com/cyble-named-a-challenger-in-the-2026-gartner-magic-quadrant-for-cyberthreat-intelligence-technologies/
Gartner y Magic Quadrant son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales. Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio mencionado en sus publicaciones de investigación ni recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones o designaciones más altas. Las publicaciones de investigación de Gartner reflejan las opiniones de su organización de investigación y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación.
Gartner, Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para Tecnologías de Inteligencia sobre Amenazas Cibernéticas, Jonathan Nunez, Jaime Anderson, Carlos De Sola Caraballo, 4 de mayo de 2026.
Acerca de Cyble
Cyble es una empresa de ciberseguridad basada en IA que ofrece inteligencia de riesgos unificada y soporte para la toma de decisiones a empresas y organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Su plataforma combina inteligencia de amenazas, protección contra riesgos digitales y operaciones de seguridad para proporcionar visibilidad en tiempo real e información práctica. Mediante el uso de análisis avanzados, inteligencia contextual y automatización, Cyble permite a las organizaciones gestionar proactivamente el riesgo y fortalecer su postura de seguridad a gran escala.
Contacto para medios: [email protected] | +1 678 379 3241
