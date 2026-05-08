Le rapport Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® reconnaît Cyble comme un prétendant sérieux au titre de chef de file des technologies de renseignement sur les cybermenaces

CUPERTINO, Californie, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- La société Cyble a annoncé aujourd'hui avoir été désignée dans le rapport Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® comme une candidate potentielle au titre de leader des technologies de renseignement sur les cybermenaces. Alors que les cyberattaques deviennent de plus en plus sophistiquées et que les entreprises exigent des renseignements à la fois complets et immédiatement exploitables, Cyble propose des plateformes conçues nativement pour l'IA qui centralisent les renseignements sur les menaces, la protection contre les risques numériques et les opérations de sécurité en une seule couche axée sur la prise de décision.

Rapport Magic Quadrant de Gartner relatif aux technologies de renseignement sur les cybermenaces

« Les équipes chargées de la sécurité sont soumises à une pression constante pour réagir plus rapidement et avec plus de précision », a déclaré Beenu Arora, cofondateur et directeur général de Cyble. « Cette reconnaissance souligne selon nous l'importance que nous accordons à la fourniture d'informations qui permettent d'obtenir des résultats concrets, en éliminant les éléments parasites, en accélérant la réponse et en facilitant des prises de décision fiables à grande échelle. »

Des données fragmentées sur les menaces à des renseignements unifiés et exploitables

Cyble redéfinit la manière dont les organisations et les entreprises mettent en œuvre une veille sur les menaces grâce à un portefeuille intégré de solutions alimentées par l'IA. Au cœur de ce dispositif se trouve Cyble Vision, la plateforme phare de veille sur les menaces et de protection contre les risques numériques, mise au point par la société nativement pour l'IA, qui surveille en permanence le Web de surface, le Web profond et le Web clandestin pour y détecter des menaces telles que l'exposition des informations d'identification, les activités des logiciels de rançon, les campagnes lancées par des agents malveillants et l'exploitation des vulnérabilités, en les classant par ordre de priorité en fonction des risques réels.

Construite sur cette couche de renseignements, la plateforme Cyble Blaze AI améliore l'automatisation et l'analyse contextuelle pour proposer un raisonnement en temps réel sur le comportement de l'adversaire et le niveau d'exposition de la surface d'attaque. La plateforme Cyble TIP (plateforme de veille sur les menaces) permet aux organisations et aux entreprises de centraliser, d'enrichir les flux de renseignements et de les rendre opérationnels pour aider les équipes de sécurité à étendre leurs interventions, et ainsi à accélérer la détection des menaces et la réponse à y apporter.

En élargissant la protection aux terminaux, la plateforme Cyble Titan leur offre une sécurité de nouvelle génération, assortie d'une visibilité en temps réel et d'une détection proactive. Cyble Saratoga traduit le risque cybernétique en impact commercial pour donner aux dirigeants les moyens de cibler les investissements prioritaires et de renforcer la résilience.

Cyble couvre toute la surface d'attaque, des logiciels de rançon aux vulnérabilités, en passant par les risques pour la marque ou les cadres dirigeants et la responsabilité civile. Ses renseignements s'intègrent aux systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité ainsi qu'à l'orchestration, à l'automatisation et à la réponse de sécurité pour un triage plus rapide. Plébiscitées dans plus de 50 pays, les solutions de Cyble fournissent des renseignements à la vitesse des menaces.

Le rapport de Gartner peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://cyble.com/cyble-named-a-challenger-in-the-2026-gartner-magic-quadrant-for-cyberthreat-intelligence-technologies/

Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou évalués. Les publications de recherche de Gartner reflètent l'avis de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette étude.

Gartner, rapport Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® relatif aux technologies de renseignement sur les cybermenaces, Jonathan Nunez, Jaime Anderson, Carlos De Sola Caraballo, 4 mai 2026.

À propos de Cyble

Cyble est une société de cybersécurité créée nativement pour l'IA, qui fournit des renseignements unifiés sur les risques et une aide à la décision aux entreprises et aux organisations gouvernementales du monde entier. Ses plateformes combinent veille sur les menaces, protection contre les risques numériques et opérations de sécurité pour apporter une visibilité en temps réel et des informations exploitables. En s'appuyant sur l'analyse avancée, l'intelligence contextuelle et l'automatisation, Cyble met les organisations et les entreprises en capacité de gérer les risques de manière proactive et de renforcer leur posture de sécurité à grande échelle.

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