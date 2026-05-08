Cyble wird als Challenger im Gartner® Magic Quadrant™ für Cyberthreat Intelligence-Technologien 2026 anerkannt

CUPERTINO, Kalifornien, 8. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Cyble gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant™ für Cyberthreat Intelligence-Technologien 2026 als Challenger eingestuft wurde. Da Cyber-Angreifer immer raffinierter werden und Unternehmen umfassende und sofort umsetzbare Informationen benötigen, liefert Cyble eine KI-native Plattform, die Bedrohungsinformationen, Schutz vor digitalen Risiken und Sicherheitsabläufe in einer einzigen, entscheidungsorientierten Ebene vereint.

Gartner Magic Quadrant für Cyber Threat Intelligence-Technologien

„Sicherheitsteams stehen unter dem ständigen Druck, schneller und genauer zu reagieren", so Beenu Arora, Mitbegründer und CEO von Cyble. „Wir sind davon überzeugt, dass diese Anerkennung unseren Fokus auf die Bereitstellung von Informationen unterstreicht, die zu echten Ergebnissen führen, indem sie das Rauschen beseitigen, die Reaktion beschleunigen und eine sichere Entscheidungsfindung in großem Umfang ermöglichen."

Von fragmentierten Bedrohungsdaten zu einheitlichen, verwertbaren Informationen

Durch ein integriertes Portfolio von KI-gestützten Lösungen revolutioniert Cyble die Art und Weise, wie Unternehmen Bedrohungsinformationen einsetzen. Das Herzstück ist Cyble Vision, das Flaggschiff des Unternehmens für KI-basierte Bedrohungserkennung und den Schutz vor digitalen Risiken, das das Surface, Deep und Dark Web kontinuierlich überwacht, um Bedrohungen wie freiliegende Zugangsdaten, Ransomware-Aktivitäten, Kampagnen von Bedrohungsakteuren und ausgenutzte Schwachstellen zu erkennen - und sie auf der Grundlage des realen Risikos zu priorisieren.

Auf dieser Intelligenzschicht aufbauend, verbessert Cyble Blaze AI die Automatisierung und die kontextbezogene Analyse und ermöglicht so Echtzeit-Schlussfolgerungen über das Verhalten von Angreifern und die Angriffsfläche. Cyble TIP (Threat Intelligence Platform) ermöglicht Unternehmen die Zentralisierung, Anreicherung und Operationalisierung von Intelligence-Workflows und hilft Sicherheitsteams bei der Skalierung von Operationen und der Beschleunigung von Erkennung und Reaktion.

Mit erweitertem Schutz für Endpunkte bietet Cyble Titan Endpunktsicherheit der nächsten Generation mit Echtzeittransparenz und proaktiver Erkennung. Cyble Saratoga übersetzt Cyber-Risiken in geschäftliche Auswirkungen und unterstützt Führungskräfte bei der Priorisierung von Investitionen und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit.

Cyble deckt die gesamte Angriffsfläche ab - von Ransomware und Schwachstellen bis hin zu Risiken für Marken, Führungskräfte und Dritte. Seine Intelligenz lässt sich mit SIEM und SOAR integrieren, um eine schnellere Triage zu ermöglichen. Cyble genießt in mehr als 50 Ländern Vertrauen und liefert Informationen in der Geschwindigkeit von Bedrohungen.

Laden Sie den Gartner-Bericht unter https://cyble.com/cyble-named-a-challenger-in-the-2026-gartner-magic-quadrant-for-cyberthreat-intelligence-technologies/ herunter.

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder Bezeichnungen auszuwählen. Gartners Forschungsveröffentlichungen geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenfeststellungen auszulegen. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab.

Gartner, 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Cyber Threat Intelligence Technologies, Jonathan Nunez, Jaime Anderson, Carlos De Sola Caraballo, 4. Mai 2026.

Informationen zu Cyble

Cyble ist ein auf KI basierendes Cybersicherheitsunternehmen, das Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit einheitliche Risikoinformationen und Entscheidungshilfen bietet. Die Plattform kombiniert Threat Intelligence, Schutz vor digitalen Risiken und Sicherheitsoperationen, um Echtzeittransparenz und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Durch den Einsatz von fortschrittlichen Analysen, kontextbezogener Intelligenz und Automatisierung ermöglicht Cyble Unternehmen ein proaktives Risikomanagement und die Stärkung ihrer Sicherheitslage in großem Umfang.

Medienkontakt: [email protected] | +1 678 379 3241

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