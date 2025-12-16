Cyble obtient le badge G2 « Les utilisateurs nous aiment » et 18 victoires de catégorie dans les rapports Winter 2026

CUPERTINO, Calif., 16 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Cyble, leader mondial de la cybersécurité et du renseignement sur les menaces natives de l'IA, a annoncé aujourd'hui sa reconnaissance dans les rapports G2 Winter 2026, obtenant le prestigieux badge « Les utilisateurs nous aiment », ainsi que 18 victoires de catégorie dans les domaines du renseignement sur les menaces, de la protection contre les risques numériques et de la gestion de la surface d'attaque.

Le badge « Les utilisateurs nous aiment » est décerné exclusivement aux vendeurs dont les niveaux de satisfaction des clients sont toujours élevés et dont les avis ont été vérifiés, ce qui témoigne de la confiance des clients et de l'impact réel des produits. Cyble a dépassé le seuil d'évaluation requis avec plus de 4,0 étoiles en moyenne, reflétant la satisfaction soutenue des clients dans toutes les régions et situations.

Un leadership fort dans les principales catégories du secteur de la cybersécurité

La performance de Cyble dans le classement G2 Winter 2026 met en évidence sa profondeur et son ampleur dans les domaines essentiels de la sécurité :

Renseignements sur les menaces : plusieurs distinctions, dont celles de leader régional et de produit le plus facile à utiliser, ont été décernées en Asie-Pacifique et en Inde.

Surveillance du Dark Web : positions de leadership régional et catégoriel dans la région Asie-Pacifique et en Inde

Renseignement sur la marque : distinctions Leader et Leader régional pour l'Asie et l'APAC

Gestion de la surface d'attaque : reconnaissance « Entreprise performante » dans le segment Entreprise

Sécurité Web et sécurité des systèmes : positions de leader dans les deux catégories

Ces reconnaissances reposent entièrement sur les commentaires vérifiés des clients, ce qui renforce la position de Cyble en tant que partenaire de confiance pour les entreprises et les organisations gouvernementales qui gèrent des paysages de menaces complexes.

« Cette reconnaissance reflète la confiance que nos clients accordent à Cyble pour leur donner des informations leur permettant de prendre des décisions », a déclaré Beenu Arora, PDG et cofondateur de Cyble. « Le badge « Les utilisateurs nous aiment » est d'autant plus significatif qu'il émane directement de praticiens qui s'appuient quotidiennement sur nos plateformes pour identifier, enquêter et atténuer les menaces à grande échelle ».

Plateformes natives d'IA conçues pour la sécurité dans le monde réel

La dynamique croissante de Cyble est le reflet de son approche en matière de la cybersécurité axée sur l'IA. Ses plateformes phares (Cyble Vision, Cyble Hawk, Blaze AI, Odin et Titan) donnent des renseignements sur les menaces en temps réel, des enquêtes automatisées et une visibilité continue des risques à travers les vecteurs de menaces numériques, cybernétiques et physiques.

En traitant plus de 50 To de données sur les menaces par jour, Cyble permet aux équipes de sécurité de dépasser les alertes et de prendre plus rapidement des mesures axées sur le renseignement.

À propos de Cyble

A l'origine entreprise de cybersécurité axée sur l'IA, Cyble donne des renseignements sur les menaces en temps réel, assure une protection contre les risques numériques et propose des solutions de cyberdéfense prédictives aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. Bénéficiant de la confiance des entreprises du classement Fortune 500 et des organismes du secteur public, Cyble s'engage à rendre le monde numérique plus sûr grâce à une cybersécurité intelligente et autonome.

Pour plus d'informations, consultez le site www.cyble.com

Contact médias

E-mail : [email protected]

Téléphone : +1 888 673 2067

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2470747/Cyble_Inc_New_Logo.jpg