Cyble、G2の「ユーザーから愛される」バッジを獲得、2026年冬季レポートで18のカテゴリーで優勝

米カリフォルニア州クパチーノ, 2025年12月16日 /PRNewswire/ -- AIネイティブのサイバーセキュリティおよび脅威インテリジェンス分野のグローバルリーダーでるCybleは、G2 Winter 2026レポートにおいて評価され、名誉ある「ユーザーから愛される」バッジの獲得に加え、脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、アタックサーフェス管理の各分野で合計18のカテゴリー受賞を果たしたことを発表しました。

「ユーザーから愛される」バッジは、一貫して高い顧客評価と認証済みユーザーレビューを獲得しているベンダーのみに授与されるもので、顧客からの強い信頼と、実運用における製品の高い有効性を示すものです。Cybleは、平均4.0以上の星評価という必要なレビュー基準を上回り、地域や利用ケースを問わず継続的に高い顧客満足度を維持していることを示しました。

主要サイバーセキュリティ分野における強力なリーダーシップ

G2のWinter 2026ランキングにおけるCybleの実績は、以下の重要なセキュリティ分野にわたる同社の幅広さと専門性の深さを際立たせています:

脅威インテリジェンス：アジア太平洋地域およびインドにおいて、リージョナルリーダーや最も使いやすいなど、複数の評価を獲得

ダークウェブ監視：アジア太平洋地域およびインドにおけるカテゴリーおよび地域リーダーのポジションを獲得

ブランド・インテリジェンス：アジアおよびAPAC全域において、リーダーおよびリージョナルリーダーの評価を獲得

アタックサーフェス管理：エンタープライズ分野においてハイパフォーマーとして評価

Webセキュリティおよびシステムセキュリティ：両カテゴリーにおいてリーダーとしての評価を獲得

これらの評価はすべて認証済みユーザーからのフィードバックに基づくものであり、複雑化する脅威環境に対応する企業や政府機関にとって、Cybleが信頼できるパートナーであることを改めて裏付けています。

CybleのCEO兼共同創業者であるBeenu Arora氏は次のように述べています。「この評価は、実際の意思決定を後押しするインテリジェンスを提供できる企業として、Cybleにお客様が寄せてくださっている信頼の表れです。」「「ユーザーから愛される」バッジは、日々当社のプラットフォームを活用して脅威の特定、調査、そして大規模な緩和対応を行っている実務者の皆さまから直接寄せられた評価である点で、特に意義深いものです。」

実運用を見据えて設計されたAIネイティブ・プラットフォーム

Cybleの成長を加速させているのは、サイバーセキュリティにおけるAIファーストのアプローチです。同社の主力プラットフォームである Cyble Vision、Cyble Hawk、Blaze AI、Odin、Titan は、デジタル、サイバー、さらには物理的な脅威ベクトル全体にわたり、リアルタイムの脅威インテリジェンス、自動化された調査、そして継続的なリスク可視化を提供します。

Cybleは1日あたり50TBを超える脅威データを処理することで、セキュリティチームが単なるアラート対応にとどまらず、より迅速でインテリジェンス主導のアクションへと移行できるよう支援しています。

Cybleについて

AIファーストのサイバーセキュリティ企業として設立されたCybleは、世界中の企業および政府機関に向けて、リアルタイムの脅威インテリジェンス、デジタルリスク保護、予測型サイバー防御ソリューションを提供しています。Cybleは、フォーチュン500企業や公共部門機関から信頼を得ており、知能化・自律型サイバーセキュリティを通じて、デジタル社会をより安全なものにすることに取り組んでいます。

詳細については、www.cyble.com をご覧ください。

メディア関係問い合わせ先

メール：[email protected]



電話番号：+1 888 673 2067

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2470747/Cyble_Inc_New_Logo.jpg

SOURCE Cyble