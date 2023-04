Cynosure, líder en tecnología y estética médica, designa a Nadav Tomer como director ejecutivo

El experimentado ejecutivo de tecnología médica impulsará la estrategia de crecimiento e innovación de Cynosure y fortalecerá la posición de la empresa como líder en tecnología de estética médica

WESTFORD, Massachusetts, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Cynosure, LLC ("Cynosure" o la "Empresa"), líder en sistemas y tecnologías de estética médica, anunció hoy que designó a Nadav Tomer, un exitoso ejecutivo de tecnología médica y exasesor operativo de fondos afiliados al inversor de Cynosure, Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R"), como director ejecutivo de Cynosure, que comenzará a desempeñar sus funciones a partir del 1 de mayo de 2023. Sucede a Todd Tillemans, quien dejará el cargo de director ejecutivo y trabajará en estrecha colaboración con el Sr. Tomer para garantizar una transición fluida.

"Nadav tiene una trayectoria increíblemente sólida de ejecución operativa en el ámbito de la tecnología médica, y nos complace darle la bienvenida a Cynosure como director ejecutivo", afirmó Sandi Peterson, presidenta de la junta directiva de Cynosure. "Nadav aporta décadas de experiencia ayudando a posicionar a empresas globales de tecnología médica para que logren un crecimiento sólido y rentable, al avanzar en la innovación, agilizar la comercialización global y trabajar con equipos de investigación y desarrollo para liberar todo su potencial. Esto será invaluable a medida que aprovechemos la fortaleza del talentoso equipo, la infraestructura global y la tecnología diferenciada de Cynosure para seguir reafirmando la ventaja competitiva de la empresa. Estoy segura de que Nadav es el líder correcto para guiar a Cynosure durante su próxima etapa".

"Me entusiasma unirme a Cynosure en un punto de inflexión tan importante para la industria de la estética médica", expresóTomer. "He estado siguiendo a Cynosure durante un tiempo, e increíblemente me impresionaron sus ofertas innovadoras, su propuesta de valor para sus clientes y su equipo de clase mundial. Cada una de estas fortalezas es fundamental para el éxito a largo plazo y ayudará a la empresa a reforzar el alcance y el desempeño de su plataforma global. Lo que es más importante, espero unirme a una empresa impulsada por una misión que está redefiniendo la manera en que la tecnología de estética médica puede empoderar a los pacientes que atiende para que se sientan lo mejor posible".

Peterson agregó: "En nombre de toda la junta, me gustaría agradecerle a Todd por su liderazgo durante los últimos tres años. Ha sido fundamental para construir la base sólida a partir de la cual Cynosure opera hoy, y estamos agradecidos por sus aportes. Le deseamos a Todd lo mejor en sus futuros esfuerzos".

Acerca de Nadav Tomer

Nadav Tomer aporta a Cynosure más de 22 años de experiencia de liderazgo altamente relevante, tras supervisar P&L globales y liderar iniciativas de crecimiento, transformación y recuperación para numerosas empresas globales de tecnología médica. Ha desempeñado cargos de liderazgo senior para diversas empresas globales de Johnson & Johnson, incluidas aquellas que se enfocan en áreas terapéuticas como cuidado de la diabetes, columna vertebral, cardiología, endovascular, ortopedia y electrofisiología. En su cargo más reciente con Johnson & Johnson, el Sr. Tomer se desempeñó como presidente global de la franquicia de DePuy Synthes Spine de USD 1.400 millones, una de las carteras de tratamientos de columna vertebral más completas del mundo, e impulsó iniciativas globales de estrategia, ejecución comercial, innovación y gestión de carteras y marcas que estabilizaron la empresa luego de pérdidas anteriores de participación en el mercado y la posicionaron en una trayectoria de crecimiento triplicando el valor del proceso.

Desde mayo de 2022, el Sr. Tomer se ha desempeñado como asesor operativo de fondos afiliados a CD&R, el principal inversionista de Cynosure, donde ha sido responsable de apoyar el abastecimiento de inversiones y asesorar a los negocios de atención médica de los fondos. También es socio operativo de Revival Healthcare Capital, una firma de inversión que se especializa en los sectores de dispositivos médicos y diagnóstico de la atención médica.

El Sr. Tomer actualmente forma parte de las juntas directivas de Augmedics y Vascular Graft Solutions. Es graduado del Advanced Management Program en la Escuela de Negocios de Harvard y tiene una licenciatura en medicina de la Universidad Ben-Gurión del Néguev, además de un M.B.A.en finanzas y nuevos emprendimientos de la Universidad de Bar-Ilan.

Acerca de Cynosure

Con más de 30 años de historia de innovación impulsada por la ciencia, Cynosure es un proveedor líder de sistemas de tratamiento estético médico que permite a dermatólogos, cirujanos plásticos, spas médicos y otros profesionales de la salud realizar procedimientos no invasivos y mínimamente invasivos. La amplia cartera de productos de la empresa abarca varias categorías importantes, entre las que se incluyen revitalización de la piel, contorno corporal y depilación. Cynosure vende sus productos a nivel mundial a través de una fuerza de ventas directa en los Estados Unidos, Canadá, Francia, Marruecos, Alemania, España, Reino Unido, Australia, China, Japón y Corea, y a través de distribuidores internacionales en aproximadamente 130 países. Para obtener información sobre la empresa o sus productos, visite el sitio web de Cynosure en www.cynosure.com.

