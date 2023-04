Líder em estética médica e tecnologia Cynosure nomeia Nadav Tomer como seu diretor executivo

Executivo experiente de tecnologia médica promoverá a estratégia de crescimento e inovação da Cynosure e fortalecerá a posição da empresa como líder em tecnologia de estética médica

WESTFORD, Massachusetts, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Cynosure, LLC ("Cynosure" ou a "Empresa"), líder em sistemas e tecnologias de estética médica, anunciou hoje que nomeou Nadav Tomer, um executivo de tecnologia médica talentoso e ex-consultor operacional de fundos afiliado à investidora da Cynosure, Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R"), como seu diretor executivo a partir de 1º de maio de 2023. Ele sucede Todd Tillemans, que deixará o cargo de diretor executivo e trabalhará em estreita colaboração com o Sr. Tomer para garantir uma transição tranquila.

"Nadav tem um histórico incrivelmente sólido de execução operacional no campo da tecnologia médica e estamos entusiasmados em recebê-lo na Cynosure como CEO", disse Sandi Peterson, presidente do conselho administrativo da Cynosure. "Nadav traz consigo décadas de experiência ajudando a posicionar empresas globais de tecnologia médica para um crescimento forte e rentável ao promover a inovação, acelerar a comercialização global e trabalhar com equipes de pesquisa e desenvolvimento para liberar todo o seu potencial. Isso será inestimável à medida que alavancamos a força da talentosa equipe da Cynosure, da infraestrutura global e da tecnologia diferenciada para continuar reforçando a vantagem competitiva da empresa. Estou confiante de que Nadav é o líder certo para conduzir a Cynosure em seu próximo capítulo".

"Estou entusiasmado para ingressar na Cynosure em um ponto de inflexão tão importante para a indústria de estética médica", disse Tomer. "Tenho acompanhado a Cynosure há algum tempo e fiquei incrivelmente impressionado com suas ofertas inovadoras, sua proposta de valor para seus clientes e sua equipe de alto nível. Cada um desses pontos fortes é fundamental para o sucesso de longo prazo e ajudará a empresa a reforçar o alcance e desempenho de sua plataforma global. Mais importante ainda, estou ansioso para ingressar em uma empresa orientada por uma missão que está redefinindo como a tecnologia de estética médica pode capacitar os pacientes que ela atende a se sentirem melhor".

Peterson continuou: "Em nome de todo o conselho administrativo, gostaria de agradecer ao Todd por sua liderança nos últimos três anos. Ele tem sido parte integrante da construção da sólida base a partir da qual a Cynosure está operando hoje e somos gratos por suas contribuições. Desejamos a Todd o melhor em seus empreendimentos futuros".

Sobre Nadav Tomer

Nadav Tomer traz para a Cynosure mais de 22 anos de experiência de liderança altamente relevante, tendo supervisionado L&Ps globais e liderado iniciativas de crescimento, transformação e recuperação para vários negócios globais de tecnologia médica. Ele ocupou cargos de liderança sênior em diversos negócios globais da Johnson & Johnson, incluindo aqueles focados em áreas terapêuticas como tratamento de diabetes, espinha dorsal, cardiologia, questões endovasculares, ortopedia e eletrofisiologia. Em seu cargo mais recente na Johnson & Johnson, o Sr. Tomer atuou como presidente global da franquia de USD 1,4 bilhão da empresa, aDePuy Synthes Spine, um dos portfólios de produtos para espinha dorsal mais abrangentes do mundo, e impulsionou a estratégia global, execução comercial, inovação e iniciativas de gerenciamento de portfólio e marca que estabilizaram a empresa depois das perdas de participação de mercado anteriores e a colocaram em uma trajetória de crescimento, triplicando o valor do pipeline.

Desde maio de 2022, o Sr. Tomer atua como consultor operacional de fundos afiliado à CD&R, a principal investidora da Cynosure, onde foi responsável por auxiliar no sourcing de investimentos e assessorar os negócios de saúde dos fundos. Ele também é sócio operacional da Revival Healthcare Capital, uma empresa de investimentos especializada nos setores de dispositivos médicos e diagnóstico da saúde.

Atualmente, o Sr. Tomer atua nos conselhos de administração da Augmedics e da Vascular Graft Solutions. Ele tem pós-graduação pelo Programa Avançado de Gestão (Advanced Management Program) da Harvard Business School, é Bacharel em Medicina pela Universidade Ben-Gurion do Negev e possui um M.B.A em Finanças e Novos Empreendimentos pela Universidade Bar Ilan.

Sobre a Cynosure

Com uma história de mais de 30 anos de inovação orientada pela ciência, a Cynosure é uma provedora líder de sistemas de tratamento estético médico que permitem que dermatologistas, cirurgiões plásticos, spas médicos e outros profissionais de saúde realizem procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos. O amplo portfólio de produtos da empresa abrange várias categorias principais, incluindo revitalização da pele, contorno corporal e remoção de pelos. A Cynosure vende seus produtos globalmente por meio de uma equipe de vendas diretas nos Estados Unidos, Canadá, França, Marrocos, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Austrália, China, Japão e Coreia, e por meio de distribuidores internacionais em aproximadamente 130 outros países. Para obter informações corporativas ou de produtos, acesse o site da Cynosure em www.cynosure.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2061416/Cynosure_Logo.jpg

FONTE Cynosure, Inc.

