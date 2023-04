Führendes Unternehmen für medizinische Ästhetik und Technologie Cynosure ernennt Nadav Tomer zum Chief Executive Officer

Erfahrene Führungskraft aus der Medizintechnik wird die Wachstums- und Innovationsstrategie von Cynosure vorantreiben und die Position des Unternehmens als Marktführer für medizinische Ästhetik stärken

WESTFORD, Massachusetts, 24. April 2023 /PRNewswire/ -- Cynosure, LLC („Cynosure" oder das „Unternehmen"), ein führendes Unternehmen für medizinische Ästhetik-Systeme und -Technologien, gab heute bekannt, dass es Nadav Tomer, eine erfolgreiche Führungskraft aus dem Bereich der Medizintechnik und ehemaliger Betriebsberater für Fonds, die mit dem Cynosure-Investor Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R") verbunden sind, zum Chief Executive Officer von Cynosure, ernannt hat. Die Ernennung wird am 1. Mai 2023 wirksam. Nadav Tomer ist Nachfolger von Todd Tillemans, der als Chief Executive Officer zurücktritt und eng mit Herrn Tomer zusammenarbeiten wird, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

„Nadav hat eine unglaublich starke Erfolgsbilanz bei der operativen Ausführung im Bereich der Medizintechnik, und wir freuen uns, ihn als CEO bei Cynosure begrüßen zu dürfen", sagte Sandi Peterson, Vorstandsvorsitzender von Cynosure. „Nadav bringt jahrzehntelange Erfahrung mit der Positionierung globaler Medizintechnikunternehmen für starkes, profitables Wachstum mit sich, wobei er Innovationen voranbringt, die globale Kommerzialisierung beschleunigt und mit Forschungs- und Entwicklungsteams zusammenarbeitet, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Dies wird von unschätzbarem Wert sein, da wir die Stärke des talentierten Teams, der globalen Infrastruktur und der differenzierten Technologie von Cynosure nutzen, um den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens weiter zu stärken. Ich bin zuversichtlich, dass Nadav sich als die richtige Führungspersönlichkeit für die nächsten Schritte von Cynosure erweisen wird."

„Ich freue mich, an einem so wichtigen Wendepunkt für die medizinisch-ästhetische Industrie zu Cynosure zu stoßen", sagte Tomer. „Ich verfolge Cynosure schon seit einiger Zeit und bin unglaublich beeindruckt von den innovativen Angeboten, dem Mehrwert für die Kunden und dem Weltklasse-Team. Jede dieser Stärken ist entscheidend für den langfristigen Erfolg und wird dem Unternehmen helfen, die Reichweite und Leistung seiner globalen Plattform zu steigern. Vor allem aber freue ich mich darauf, einem Unternehmen beizutreten, das neu definiert, wie die medizinisch-ästhetische Technologie den Patienten helfen kann, sich besser zu fühlen."

Peterson fuhr fort: „Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Todd für seine Führung in den letzten drei Jahren danken. Er war maßgeblich am Aufbau des starken Fundaments beteiligt, auf dem Cynosure heute arbeitet, und wir sind dankbar für seine Beiträge. Wir wünschen Todd bei seinen zukünftigen Unternehmungen alles Gute."

Informationen zu Nadav Tomer

Nadav Tomer bringt mehr als 22 Jahre hochgradig relevante Führungserfahrung zu Cynosure mit. Er war früher für globale Gewinn- und Verlustrechnungen verantwortlich und leitete Wachstums-, Transformations- und Umsatzinitiativen für zahlreiche globale Medizintechnikunternehmen. Er war in leitenden Funktionen für verschiedene globale Geschäftsbereiche von Johnson & Johnson tätig, darunter solche, die sich auf therapeutische Bereiche wie Diabetes, Wirbelsäule, Kardiologie, endovaskuläre Medizin, Orthopädie und Elektrophysiologie konzentrieren. In seiner letzten Funktion bei Johnson & Johnson fungierte Herr Tomer als globaler Präsident des 1,4-Milliarden-Dollar-Franchiseunternehmens DePuy Synthes Spine – eines der weltweit umfangreichsten Wirbelsäulenportfolios – und förderte die globale Strategie, die kommerzielle Ausführung, die Innovation sowie Portfolio- und Markenmanagement-Initiativen, die das Geschäft nach früheren Marktanteilsverlusten stabilisierten und durch eine Verdreifachung des Pipeline-Wertes auf einen Wachstumskurs setzten.

Seit Mai 2022 war Herr Tomer als Betriebsberater für Fonds tätig, die mit CD&R, dem Hauptinvestor von Cynosure, verbunden sind, wo er für die Unterstützung der Investitionsbeschaffung und Beratung der mit dem Gesundheitswesen zusammenhängenden Geschäfte der Fonds verantwortlich war. Er ist außerdem ein operativer Partner bei Revival Healthcare Capital, einer Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereiche Medizinprodukte und Diagnostik im Gesundheitswesen spezialisiert hat.

Herr Tomer ist derzeit im Vorstand von Augmedics und Vascular Graft Solutions tätig. Er absolvierte das Advanced Management Program an der Harvard Business School und besitzt einen B.S.-Abschluss in Medizin von der Ben-Gurion-Universität des Negev sowie einen M.B.A.in Finance und New Ventures von der Bar-Ilan-Universität.

Informationen zu Cynosure

Mit einer über 30-jährigen Geschichte wissenschaftlicher Innovationen ist Cynosure ein führender Anbieter von medizinisch-ästhetischen Behandlungssystemen, die es Dermatologen, plastischen Chirurgen, medizinischen Kuranstalten und anderen medizinischen Facheinrichtungen ermöglichen, nicht-invasive und minimal-invasive Eingriffe durchzuführen. Das breite Produktportfolio des Unternehmens umfasst mehrere große Kategorien, darunter Hautrevitalisierung, Körperkonturierung und Haarentfernung. Cynosure verkauft seine Produkte weltweit durch Direktvertrieb in den Vereinigten Staaten, Kanada, Frankreich, Marokko, Deutschland, Spanien, demVereinigten Königreich, Australien, Japan, China und Korea sowie über internationale Vertriebspartner in etwa 130 anderen Ländern. Unternehmens- oder Produktinformationen finden Sie auf der Website von Cynosure unter www.cynosure.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2061416/Cynosure_Logo.jpg

SOURCE Cynosure, Inc.