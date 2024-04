Cyprus Handmade Heritage - Des cours avec BE OPEN et CVAR fréquentés par 160 enfants

La conférence a été préparée par un jeune entrepreneur, Andreani Panayide, qui a partagé son propre parcours, depuis le début de l'exploration de son héritage culturel jusqu'à l'établissement d'une marque de mode qui échange des accessoires et des vêtements à l'échelle internationale. Elle a déclaré : « Je suis heureuse de faire partie de ce projet, et je remercie BE OPEN et Mme Baturina de m'avoir donné l'occasion de partager ma fascination avec les tissus traditionnels de Chypre, ainsi que mon expérience de la création d'une marque de mode contemporaine avec amour et respect pour le savoir-faire qui incarne une partie importante de notre patrimoine culturel.

Il est essentiel d'enseigner aux enfants que ces traditions existent toujours et que leur exploration peut être aussi excitante et gratifiante que jamais. »

Elli Filokyprou, tisseuse de plus de 20 ans, qui dirige son atelier de tissage dans le village de Gourri, a enseigné aux enfants des cours de maître du tissage réel sur de petits métiers transportables, et les a aidés à créer leurs propres morceaux de tissu avec des motifs colorés.

Les classes intitulées Cyprus Handmade Heritage - Classes avec BE OPEN et CVAR ont été soutenues et inaugurées par des représentants des autorités et institutions culturelles et éducatives chypriotes. Le sous-ministre de la Culture, le Dr Vasiliki Kassianidou, a déclaré : « Je crois fermement que la promotion de l'artisanat traditionnel est l'un des moyens les plus importants de préserver le patrimoine culturel. Tous les objets artisanaux sont un lien tangible avec notre passé et nos ancêtres ; ils représentent les traditions, l'histoire et les valeurs du peuple chypriote. En gardant l'artisanat traditionnel vivant et en invitant les jeunes à explorer leur beauté et leur variété, nous nous assurons que les générations futures ont accès à ces aspects essentiels de leur patrimoine. »

Au nom du ministre de l'Éducation, des Sports et de la Jeunesse de Chypre, la secrétaire permanente Marina Ioannou Hasapi a pris la parole pour remercier tous ceux qui ont travaillé à la préparation de l'atelier et sont venus apprécier et préserver le riche patrimoine culturel de Chypre. Elle a ajouté que pour ce faire, le ministère « accueille favorablement les collaborations avec des institutions comme BE OPEN, qui ont déjà un impact profond sur cette initiative. Je félicite tous les étudiants qui ont participé et qui viendront participer, et j'espère qu'ils comprendront notre passé, afin de mieux façonner notre avenir. »

Le maire de Nicosia, Constantinos Yiorkadjis, a félicité tout le monde pour cette « merveilleuse occasion d'apprendre nos traditions, et de les apprendre par la pratique, ce qui est la meilleure façon de procéder ». « Je crois que ce sera génial, a-t-il ajouté, en supposant que vous aimiez ces cours, si certains d'entre vous créent des vêtements pour nous à l'avenir. »

Après les mots d'encouragement d'Anna Zavou Christoforou, la commissaire à la vérification interne de la République de Chypre, fondatrice de la CVAR, le Dr Rita C. Severis, a exprimé sa joie de pouvoir offrir aux enfants la possibilité d'en apprendre davantage sur leurs métiers traditionnels, « Nous vous sommes très reconnaissants et nous vous remercions sincèrement d'avoir rendu cela possible et de rassembler autant d'enfants », a-t-elle conclu.

Enfin, la fondatrice de BE OPEN, Elena Baturina, a souhaité la bienvenue aux enfants, a remercié les partisans du projet et a expliqué pourquoi il est si important pour les personnes de tous âges de préserver les traditions artisanales : « L'artisanat, c'est une question de lien - avec l'histoire, la culture, la nature, chez soi et pour soi-même. Tout en étant entourés d'objets produits en masse qui manquent d'individualité, pour nous garder ancrés dans notre patrimoine, nous recherchons des objets faits à la main avec un caractère unique qui nous aide à construire et à préserver notre propre individualité. Et il est de notre devoir de partager ce lien avec les nouvelles générations, car pour elles, c'est la porte d'entrée parfaite vers leur propre histoire et culture, la géographie et la nature de leur patrie, et une occasion passionnante d'explorer leurs talents artistiques. »

Une fois les discours terminés, BE OPEN a annoncé que les deux métiers transportables professionnels utilisés pour la démonstration dans les classes de maître seraient remis aux auteurs de l'atelier en cadeau d'Elena Baturina, pour « Aidez-les à continuer de faire ce qu'ils aiment et à devenir encore plus créatifs et inventifs. »