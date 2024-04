Zyperns handwerkliches Erbe - Unterricht mit BE OPEN und CVAR mit 160 Kindern

Diese Initiative wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, die traditionellen Techniken zur Herstellung von Stoffen auf Zypern bekannt zu machen und zu erhalten. Jede Sitzung bestand aus einem Vortrag über handwerkliches Unternehmertum und einer Meisterklasse für traditionelles zyprisches Weben.

Der Vortrag wurde von der jungen Unternehmerin Andreani Panayide vorbereitet, die über ihren eigenen Weg von der Erforschung ihres kulturellen Erbes bis zur Gründung einer Modemarke berichtete, die international mit Accessoires und Kleidung handelt. Sie sagte: "Ich freue mich, Teil dieses Projekts zu sein, und ich danke BE OPEN und Frau Baturina für die Möglichkeit, meine Faszination für die traditionellen Stoffe Zyperns sowie meine Erfahrung beim Aufbau einer modernen Modemarke mit Liebe und Respekt für die Handwerkskunst, die einen wichtigen Teil unseres kulturellen Erbes verkörpert, zu teilen.

Es ist wichtig, den Kindern beizubringen, dass es diese Traditionen immer noch gibt und dass ihre Erforschung so spannend und lohnend sein kann wie eh und je.

Elli Filokyprou, eine Weberin mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, die ihre Webwerkstatt im Dorf Gourri betreibt, unterrichtete die Kinder in Meisterkursen im eigentlichen Weben auf kleinen transportablen Webstühlen und half ihnen, ihre eigenen Stoffstücke mit bunten Mustern herzustellen.

Die Kurse mit dem Titel Cyprus Handcrafted Heritage - Classes with BE OPEN and CVAR wurden von Vertretern der zypriotischen Kultur- und Bildungsbehörden und -institutionen unterstützt und eingeweiht. Die stellvertretende Kulturministerin Dr. Vasiliki Kassianidou kommentierte: "Ich bin der festen Überzeugung, dass die Förderung des traditionellen Handwerks eine der wichtigsten Maßnahmen zur Erhaltung des kulturellen Erbes ist. Alle handgefertigten Gegenstände sind eine greifbare Verbindung zu unserer Vergangenheit und unseren Vorfahren; sie repräsentieren die Traditionen, die Geschichte und die Werte der Menschen auf Zypern. Indem wir das traditionelle Handwerk am Leben erhalten und junge Menschen einladen, seine Schönheit und Vielfalt zu entdecken, stellen wir sicher, dass künftige Generationen Zugang zu diesen wichtigen Aspekten ihres Erbes haben.

Im Namen des zypriotischen Ministers für Bildung, Sport und Jugend ergriff Staatssekretärin Dr. Marina Ioannou Hasapi das Wort und dankte allen, die an der Vorbereitung des Workshops mitgewirkt haben, um das reiche kulturelle Erbe Zyperns zu würdigen und zu erhalten. Sie fügte hinzu, dass das Ministerium "die Zusammenarbeit mit Einrichtungen wie BE OPEN begrüßt, die mit dieser Initiative bereits eine große Wirkung erzielen. Ich beglückwünsche alle Schülerinnen und Schüler, die teilgenommen haben und noch teilnehmen werden, und hoffe, dass sie sich mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, um unsere Zukunft besser gestalten zu können".

Der Bürgermeister von Nikosia, Konstantinos Yiorkadjis, beglückwünschte alle zu der "wunderbaren Gelegenheit, unsere Traditionen kennenzulernen und sie in der Praxis zu erlernen, was der beste Weg ist". Ich glaube, es wäre großartig", fügte er hinzu, "vorausgesetzt, dass Ihnen diese Klassen gefallen, wenn einige von Ihnen tatsächlich einige der zukünftigen Kleidungsstücke für uns entwerfen würden."

Nach ermutigenden Worten von Anna Zavou Christoforou, der Beauftragten für die Innenrevision der Republik Zypern, drückte CVAR-Gründerin Dr. Rita C. Severis ihre Freude darüber aus, dass siee Kindern die Möglichkeit bieten kann, ihr traditionelles Handwerk kennen zu lernen. "Ich bin sehr dankbar und danke BE OPEN dafür, dass es dies ermöglicht und so viele Kinder zusammenbringt", schloss sie .

Abschließend begrüßte die Gründerin von BE OPEN, Elena Baturina, die Kinder, bedankte sich bei den Unterstützern des Projekts und erklärte, warum die Aufrechterhaltung handwerklicher Traditionen für Menschen jeden Alters so wichtig ist: "Handwerk bedeutet Verbundenheit - mit der eigenen Geschichte, der Kultur, der Natur, dem eigenen Ort und mit sich selbst. In einer Zeit, in der wir von Massenprodukten umgeben sind, denen es an Individualität fehlt, sehnen wir uns nach handgefertigten Dingen mit einzigartigem Charakter, die uns helfen, unsere eigene Individualität zu entwickeln und zu bewahren. Und es ist unsere Pflicht, diese Verbindung mit neuen Generationen zu teilen, denn für sie ist es der perfekte Zugang zu ihrer eigenen Geschichte und Kultur, zur Geografie und Natur ihrer Heimat und eine aufregende Gelegenheit, ihre künstlerischen Talente zu entdecken.

Nach den Reden kündigte BE OPEN an, dass die beiden professionellen transportablen Webstühle, die für die Vorführung in den Meisterkursen verwendet wurden, als Geschenk von Elena Baturina an die Autoren des Workshops weitergegeben werden, um "ihnen zu helfen, weiterhin das zu tun, was sie lieben, und noch kreativer und erfinderischer zu werden."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2393688/Elena_Baturina.jpg