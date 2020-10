Czołowi specjaliści GVN w dziedzinie wirusologii wskażą najbardziej obiecujące odkrycia w walce z COVID-19 i strategie przygotowawcze dotyczące przyszłych pandemii

Szybkie testy diagnostyczne, zmiana przeznaczenia terapii farmakologicznych i szczepionki ukierunkowane na poprawę odporności wrodzonej to integralne czynniki łagodzenia skutków epidemii COVID-19.

BALTIMORE, 1 października 2020 r. /PRNewswire/ --Global Virus Network (GVN), koalicja wiodących ośrodków badawczych zajmujących się wirusologią ogólną i lekarską, prowadzących działania na rzecz zapobiegania chorobom i zgonom wywołanym infekcjami wirusowymi, zwołała konferencję prasową, na którą zaproszono uczestników z całego świata w celu omówienia najważniejszych ustaleń poczynionych podczas Dorocznego Zgromadzenia Specjalnego GVN 2020, które odbyło się w formie wirtualnej w dniach 23-24 września 2020 r.

Materiał wideo, na którym zarejestrowano całą konferencję prasową dostępny jest tutaj.

„Nie wiemy, jaka jest przyszłość COVID-19 - mogą pojawić się sezonowe wahania poziomu zachorowań lub przewlekłe infekcje albo dynamika wzrostu zachorowań może zostać zahamowana" - powiedział dr Christian Bréchot, prezes GVN. „Wiemy jednak, że musimy się przygotować, i to już teraz, nie po zakończeniu obecnej pandemii; w duchu tych przygotowań, Doroczne Zgromadzenie Specjalne zaplanowano w dobrym momencie, pozwalającym na wykorzystanie tego wydarzenia do zaproszenia międzynarodowych ekspertów w celu identyfikacji i analizy popełnionych błędów, sukcesów i rekomendacji, które można wystosować z dużą dozą pewności".

Najważniejsze ustalenia poczynione podczas zgromadzenia w sprawie badań dotyczących SARS-CoV-2 i COVID-19 to:

„Superroznosiciele" i wydarzenia sprzyjające „super-rozprzestrzenianiu się wirusa" są głównymi czynnikami napędzającymi pandemię, przy wskazaniu, że tylko niewielki odsetek osób zakażonych może przyczynić się do wykładniczego wzrostu zachorowań. Ponadto, transmisja wirusa na niewielkie odległości za pośrednictwem aerozoli unoszących się w powietrzu przyczynia się do rozprzestrzeniania wirusa, w szczególności w kontekście wydarzeń sprzyjających super-rozprzestrzenianiu się.

Kluczowe strategie odpowiedzi na pandemię – potrzeba lepszego wykorzystania znacznych postępów w dziedzinie technologii diagnostycznych, co jest kluczowym czynnikiem kontroli rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych; pobieranie próbki śliny zwiększy możliwości testowania, w tym w szkołach; innowacyjne szybkie i tanie molekularne testy diagnostyczne w połączeniu z cyfrowym przesyłaniem wyników; należy podkreślić wagę identyfikacji i izolowania osób zakażonych; zrozumienie okresu zaraźliwości i transmisji wirusa, i co najważniejsze, stworzenie jednolitej i interdyscyplinarnej odpowiedzi na zagrożenie przy pomocy mechanizmów dzielenia się informacjami pomiędzy wirusologami i niezależnymi podmiotami.

Ocena postępów prac nad szczepionką - ramy czasowe, analiza kandydatów, efekty niepożądane i oczekiwania świata w zakresie zadowalającej szczepionki wprowadzonej w odpowiednim czasie. Do czasu wprowadzenia klasycznej skutecznej szczepionki, szczepienia, które stymulują wrodzony układ odpornościowy człowieka, takie jak doustna szczepionka przeciw polio i BCG, są integralną częścią ochrony przed zakażeniem.

Stanowcze odrzucenie poglądu, jakoby SARS-CoV2 został wytworzony przez człowieka.

Aktualizacja wiedzy na temat dostępnych i przyszłych terapii, przy podkreśleniu konieczności połączenia nowych cząsteczek o działaniu antywirusowym i immunomodulującym, jak również konieczność uwzględnienia rozszerzenia spektrum działania przeciwwirusowego w przyszłych lekach przeciwwirusowych.

Dr Bréchot, który jest również profesorem na University of South Florida w Tampie, dodał: „To nie jest tylko kryzys - to nowa era. Przed nami stoją poważne wyzwania, potrzebujemy nowej organizacji, i to już teraz. Współpraca na skalę globalną pozwoli na budowę mocnych fundamentów. Tutaj GVN może odegrać istotną rolę, stanowiąc uzupełnienie działalności agencji krajowych i międzynarodowych. GVN jest na dobrej pozycji, pozwalającej na ustanowienie ze wszystkimi partnerami Sojuszu na rzecz Gotowości na Pandemię Wirusa (Viral Pandemic Readiness Alliance), ukierunkowanego na zapewnienie możliwości współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi, przemysłem, władzami rządowymi i społecznościami, w celu połączenia działań i wspólnego opracowania rozwiązań".

„Proste, bezpieczne, doustne i niedrogie żywe szczepionki, takie jak doustne szczepienie przeciw polio (OPV), przyniosą duże korzyści w walce z COVID-19. Może to zostać wykorzystane w przypadku wystąpienia pandemii w przyszłości, w szczególności w przypadku wirusów wywołujących choroby układu oddechowego, poprzez pobudzenie wrodzonej odporności, co pozwoli na bezzwłoczne uzyskanie rezultatów, bez ograniczeń występujących w przypadku szczepionki przeciw konkretnemu patogenowi" - powiedział dr Robert Gallo, współzałożyciel GVN; uhonorowany tytułem The Homer & Martha Gudelsky Distinguished Professor in Medicine, współzałożyciel i dyrektor Instytutu Wirusologii Lekarskiej w University of Maryland School of Medicine.

Dr Gallo, który zdobył uznanie za odkrycia w dziedzinie retrowirusów wywołujących schorzenia u człowieka, za udział w odkryciu wirusa HIV jako przyczyny AIDS i opracowanie badania krwi w kierunku HIV, dodał: „Nic nie jest bardziej potrzebne niż szybkie testy diagnostyczne. Testy molekularne mogą być stosowane przy niewielkich kosztach i w warunkach domowych, przy czym cała procedura może trwać dwie godziny lub krócej – nic nie może być cenniejsze. Musimy mieć możliwość śledzenia zakażeń, musimy mieć możliwość edukowania. Jest to absolutnie podstawowa kwestia - bez tego nic nie możemy zrobić. Nic nie jest ważniejsze od dostępności szybkiej i niezawodnej diagnostyki".

Podczas konferencji prasowej do dra Bréchota dołączyli prelegenci uczestniczący w Dorocznym Zgromadzeniu, m.in.:

dr Linfa Wang , Duke-NUS Medical School, Singapur

, Duke-NUS Medical School, Singapur dr Konstantin Chumakov , FDA Office of Vaccines Research and Review, USA

, FDA Office of Vaccines Research and Review, dr Ab Osterhaus , TiHo Hannover, Niemcy

, TiHo Hannover, Niemcy dr Johan Neyts , Rega Institute, Belgia

, Rega Institute, Belgia dr Raymond Schinazi , Emory University , USA

Następnie, David Scheer, doradca i przedsiębiorca z sektora nauk przyrodniczych, z długoletnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach non-profit zajmujących się zdrowiem publicznym, moderował dyskusję pt. „Od HIV do SARS-CoV2 i dalej". Uczestnikami panelu dyskusyjnego byli dr Gallo, dr Bréchot I dr Eric Rubin, redaktor New England Journal of Medicine. Szczera dyskusja na temat COVID-19 uwzględniła podejście do tematu z perspektywy historycznej, pojawienie się zmutowanych szczepów wirusa SARS-CoV2, opracowanie szczepionki i wrodzoną odporność, wykorzystanie istniejących i nowych terapii farmakologicznych, gotowość na pandemię w odniesieniu do przemysłu, organów rządowych i środowisk naukowych, oraz fakt, że wirus SARS-CoV2 wystąpił naturalnie i nie został wytworzony przez człowieka.

Program spotkania dostępny jest tutaj.

Global Virus Network (GVN)

Global Virus Network odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu gotowości na rozprzestrzenianie się nowych, istniejących i niezidentyfikowanych wirusów, które stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w zwalczaniu takich wirusów i prowadzeniu pierwszych badań w tym zakresie, w ramach działań koordynowanych z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi instytucjami. Jest to koalicja wiodących wirusologów z całego świata, zajmujących się wirusami ludzkimi i zwierzęcymi, skupiająca 57 ośrodków doskonałości i 10 podmiotów powiązanych w 33 krajach, pracujących wspólnie na rzecz edukacji kolejnego pokolenia i pogłębiania wiedzy na temat identyfikacji i diagnostyki wirusów, które mogą wywołać pandemię, łagodzenia skutków i kontrolowania rozprzestrzeniania się wirusa i liczby zachorowań, jak również opracowywania leków, szczepionek i terapii w celu z ich zwalczania. GVN jest jedyną instytucją na świecie, która może poszczycić się specjalistyczną wiedzą we wszystkich obszarach wirusologii, ponieważ zrzesza najlepszych specjalistów wirusologii lekarskiej w celu wykorzystania ich wiedzy i utworzenia międzynarodowych zespołów specjalistów, których celem jest stawienie czoła naukowym wyzwaniom i problemom spowodowanym wirusami, które mogą wywołać pandemię. GVN jest organizacją non-profit działającą zgodnie z art. 501(c)(3) Kodeksu podatkowego USA. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gvn.org oraz na portalu Twitter @GlobalVirusNews.

