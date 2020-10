Los más grandes expertos en virus de la GVN se reúnen hoy para identificar los avances más promisorios en la batalla contra la COVID-19 y las estrategias para prepararse ante futuras pandemias

Las pruebas de diagnóstico rápidas, la readaptación de terapias de fármacos y las vacunas que se enfoquen en la inmunidad innata son factores integrales para mitigar la COVID-19

BALTIMORE, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Global Virus Network (GVN), una asociación de centros de investigación médica y de virología básica que trabajan para prevenir enfermedades y muerte por enfermedades virales, convocó a una conferencia de prensa con asistentes de todo el mundo para debatir los datos más importantes de la reunión anual especial virtual del 2020 realizada el 23 y 24 de septiembre del 2020.

Aquí se puede encontrar un video de la conferencia de prensa completa.

"No sabemos qué depara el futuro para la COVID-19. Es posible que haya variaciones estacionales o infecciones crónicas o quizás se desacelere", comentó el Dr. Christian Bréchot, presidente de la GVN. "Sin embargo, sabemos que tenemos que prepararnos y que esto debe ser ahora y no luego del fin de esta pandemia; en pos de tal preparación, es muy acertado que utilicemos la reunión anual especial para convocar a expertos internacionales e identificar y analizar qué es lo que salió mal, qué se ha manejado correctamente y qué recomendaciones podemos hacer con confianza".

Los descubrimientos clave de la reunión en relación a la investigación del SARS-CoV-2 y la COVID-19 incluyen:

Los "supercontagiadores" y los eventos de "supercontagio" son los más grandes impulsores de la pandemia, lo que indica que solo unos pocos de los infectados parecen ser exponencialmente contagiosos. Además, la transmisión en forma de aerosol de corto rango contribuye a la propagación del virus, en particular en el contexto de los eventos de supercontagio.

Estrategias clave de respuesta de pandemia: la necesidad de aprovechar mejor los grandes avances en la tecnología de diagnósticos, un factor clave para el control de las enfermedades infecciosas; las muestras de saliva que aumentarán nuestra capacidad de testeos en gran medida, incluidos los ámbitos escolares; pruebas de diagnósticos moleculares rápidas y económicas junto a la transmisión digital de los resultados; énfasis en el rastreo y el aislamiento; comprensión de la comunicabilidad y transmisión y, lo más importante, la creación de una respuesta multidisciplinaria y unificada con mecanismos para compartir información entre virólogos internacionales y autoridades independientes.

Una evaluación del desarrollo de las vacunas: el momento oportuno, un análisis de los candidatos, los efectos secundarios y la gestión de la expectativa del mundo por una vacuna satisfactoria y oportuna. Hasta que esté disponible una vacuna clásica efectiva, las vacunas que estimulan el sistema inmunológico innato, tales como la vacuna antipoliomielítica oral y la BCG, son fundamentales para proteger contra las infecciones.

Una declaración muy firme para negar que el SARS-CoV-2 sea resultado de la manipulación humana.

Una actualización sobre las terapias disponibles y futuras, con énfasis en la necesidad de combinar moléculas antivirales e inmunomoduladoras nuevas, así como la necesidad de contemplar la existencia de antivirales con un amplio espectro contra diversos virus para el futuro.

El Dr. Bréchot, que también es profesor en la Universidad del sur de Florida en Tampa, agregó, "Esto no es solo una crisis, es una nueva era. Tenemos desafíos importantes por delante, necesitamos una nueva organización y la necesitamos ahora. Las colaboraciones mundiales sentarán una base sólida. Aquí es donde la GVN es muy importante, y complementaria para las agencias nacionales e internacionales. La GVN está bien posicionada para establecer una Alianza de preparación contra pandemias virales con todos los asociados para facilitar las colaboraciones con universidades, industria, y gobiernos y comunidades, para unificar los esfuerzos y encontrar soluciones juntos".

"Las vacunas simples, seguras, orales, económicas y vivas tales como la vacuna antipoliomielítica oral (OPV) tendrán amplios beneficios contra la COVID-19. Es probable que esto también se pueda utilizar en pandemias futuras, en particular para virus respiratorios, al inducir la inmunidad innata, que es inmediata y no tan limitante como en el caso de una vacuna específica", explicó el Dr. Robert Gallo, cofundador de GVN, profesor de medicina con la distinción The Homer & Martha Gudelsky, y cofundador y director del Instituto de virología humana en la Facultad de medicina de la Universidad de Maryland.

El Dr. Gallo, renombrado por descubrir retrovirus humanos, codescubrir al VIH como causa del SIDA y desarrollar la prueba de sangre para el VIH, agregó: "Lo que más se necesita es una prueba de diagnóstico rápido. Pruebas moleculares económicas que se puedan hacer en casa, en el lapso de dos horas o menos, nada sería más valioso que eso. Necesitamos poder rastrear, necesitamos dar seguimiento a la gente, necesitamos poder educar. Esto es absolutamente básico y sin esto, no podemos hacer nada. En mi opinión, no hay ninguna otra cosa más importante que tener diagnósticos rápidos y confiables".

Al Dr. Bréchot se le unieron presentadores de la reunión anual en el evento de prensa, que incluyeron a:

El Dr. Linfa Wang , Facultad de medicina de Duke-NUS, Singapur

, Facultad de medicina de Duke-NUS, Singapur El Dr. Konstantin Chumakov , Oficina de investigación y revisión de vacunas de la FDA, EE. UU.

, Oficina de investigación y revisión de vacunas de la FDA, EE. UU. El Dr. Ab Osterhaus , TiHo Hannover, Alemania

, TiHo Hannover, Alemania El Dr. Johan Neyts , Rega Institute, Bélgica

, Rega Institute, Bélgica El Dr. Raymond Schinazi , Universidad Emory, EE. UU.

A continuación, David Scheer, un consejero y emprendedor de ciencias de la vida con una carrera vitalicia en organizaciones de salud pública mundiales sin fines de lucro, moderó un debate titulado "Del VIH al SARS-CoV-2 y más allá". Los panelistas fueron el Dr. Gallo, el Dr. Bréchot y el Dr. Eric Rubin, editor del New England Journal of Medicine. El debate abierto sobre la COVID-19 incluyó perspectivas históricas, el surgimiento de cepas divergentes del SARS-CoV-2, el desarrollo de vacunas y la inmunidad innata, el uso de terapias de fármacos existentes y nuevas, la preparación contra pandemias en relación a la industria, el gobierno y el ámbito académico, y que el SARS-CoV-2 es de origen natural y no creado por el hombre.

El programa de la reunión se puede ver aquí.

Sobre Global Virus Network (GVN)

Global Virus Network (GVN) es esencial y fundamental para la preparación, defensa y primera respuesta ante virus emergentes, en salida y no identificados que suponen una amenaza clara y presente para la salud pública, trabajando en colaboración cercana con instituciones establecidas de nivel nacional e internacional. Es una asociación formada por virólogos en las áreas humana y animal de 57 centros de excelencia y 10 afiliados en 33 países de todo el mundo, que trabajan colaborando juntos para capacitar a la siguiente generación, fomentar el conocimiento sobre cómo identificar y diagnosticar los virus pandémicos, mitigar y controlar el modo en que esos virus se propagan y nos enferman, y además desarrollar fármacos, vacunas y tratamientos para combatirlos. Ninguna otra institución del mundo tiene experiencia en todas las áreas virales como GVN, que reúne a los mejores virólogos médicos para hacer uso de su experiencia personal y conformar equipos mundiales de especialistas para abordar los desafíos, problemas y contratiempos que se presentan con los virus pandémicos. La GVN es una organización sin fines de lucro 501(c)(3). Para más información, visite www.gvn.org. Síganos en Twitter @GlobalVirusNews.

