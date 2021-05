Spoločnosť Gree, popredný výrobca klimatizačných zariadení, bola vymenovaná hlavným víťazom súťaže "2021 Global Cooling Prize"

Súťaž Global Cooling Prize v roku 2018 spoločne vyhlásili ústav Rocky Mountain Institute, indická vláda a spoločnosť Mission Innovation, ktoré sa usilujú o vývoj prevratných moderných chladiacich technológií s päťkrát nižším klimatickým dopadom než štandardné klimatizačné jednotky, ktoré sú v súčasnosti na trhu (vrátane nepriamych emisií uhlíka vznikajúcich v elektrickej sieti a priamych emisií uhlíka súvisiacich so skleníkovým efektom z chladničiek). Cieľom je nájsť riešenie neohrozujúce klímu zeme, keďže je stále rastúci dopyt po klimatizácii pre obytné domy.

Chladiaca technológia spoločnosti Gree "Zero Carbon Source" spája pokročilé kompresné parné chladenie, fotovoltaické priamo riadené odparovacie chladenie, ventiláciu a ďalšie technológie, ktoré efektívne využívajú zdroje obnoviteľnej energie a šetrné zdroje chladenia.

Vplyv na klímu nového dizajnu od spoločnosti Gree s chladiacou technológiou "Zero Carbon Source" je päťkrát nižší ako u bežných klimatizácií. Vďaka inovácii a inteligentnému dizajnu predstavuje technológia spoločnosti Gree, ktorá šetrná ku klíme zeme, hlavný prielom v obmedzení energetickej efektivity bežných klimatizácií.

S rýchlo rastúcim počtom ľudí a zrýchlenou urbanizáciou sa odhaduje, že do roku 2050 vzrastie svetový dopyt po klimatizačných jednotkách pre domácnosti z 1,2 miliardy kusov v roku 2016 na 4,5 miliardy kusov. Ak by bolo chladiace riešenie šetrná ku klíme, efektívne propagované a využívané, mohlo by sa predísť emisiám zodpovedajúcim 100 miliárd ton oxidu uhličitého. To by pomohlo zmierniť globálne otepľovanie o viac ako 0,5 °C do roku 2100 a zároveň by uľahčilo život ľuďom, ktorí žijú v horúcom a vlhkom klimatickom pásme.

O spoločnosti Gree

Spoločnosť Gree, založená v roku 1991, je diverzifikovaná technologická globálna priemyselná skupina, ktorá rozšírila svoje obchodné aktivity do odvetví spotrebného tovaru pre domácnosť a priemyselných zariadení pod troma značkami: GREE, KINGHOME a TOSOT.

Pre viac informácií navštívte http://global.gree.com/.

