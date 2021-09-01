Д-р Адина Клаичи переходит на работу в брюссельское представительство The Brattle Group

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Экономист д-р Адина Клаичи (Adina Claici) стала руководителем брюссельского представительства The Brattle Group и возглавит направление по антимонопольной деятельности и защите конкуренции на глобальном уровне. Она специализируется на вопросах антимонопольной политики, слияний и государственной помощи, а также обладает глубокими знаниями в сфере деятельности по защите конкуренции в ЕС.

Dr. Adina Claici has joined The Brattle Group's Brussels office and global Antitrust & Competition practice.

«Адина обладает уникальным сочетанием опыта и знаний, накопленных в процессе работы в научных учреждениях, государственном секторе и сфере экономического консультирования, и великолепно дополнит нашу расширяющуюся европейскую команду, которая занимается вопросами защиты конкуренции, — заявил президент и директор Brattle Дэвид Л. Сандинг (David L. Sunding). — Мы с радостью воспользуемся ее компетенцией и умением тщательно анализировать сложные вопросы при осуществлении высококачественной поддержки наших европейских клиентов».

«В компании Brattle работает фантастическая команда экспертов по вопросам защиты конкуренции со всего мира, и я с удовольствием присоединяюсь к ней в это интересное время, — сказала д-р Клаичи. — Я с особым нетерпением ожидаю начала совместной работы со своими уважаемыми коллегами в Брюсселе и по всей Европе с целью дальнейшего обеспечения высочайшего качества работы для наших клиентов в ЕС».

Д-р Клаичи, называемая в числе ведущих экономистов в сфере защиты конкуренции по версии издания Who's Who Legal, часто выступает на конференциях и семинарах. Помимо своей консультационной деятельности, она является внештатным профессором Колледжа Европы и Высшей школы экономики в Барселоне.

Ранее д-р Клаичи возглавляла Европейский отдел по вопросам защиты конкуренции и руководила брюссельским представительством одного из ведущих агентств по экономическому консалтингу в Европе. До этого она почти десять лет работала в Генеральном директорате Европейской комиссии по вопросам конкуренции в качестве старшего сотрудника Отдела главного экономиста, а также несколько лет в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза.

Более подробная информация о д-ре Клаичи представлена в ее полной биографии.

ИНФОРМАЦИЯ О BRATTLE

The Brattle Group отвечает на сложные экономические, финансовые и нормативно-правовые вопросы для корпораций, юридических фирм и правительств по всему миру. Мы отличаемся четкостью своих оценок и авторитетностью наших экспертов, в число которых входят ведущие ученые и отраслевые специалисты международного уровня. В компании Brattle работают более 400 талантливых специалистов на трех континентах. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: brattle.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1606216/Dr_Adina_Claici.jpg

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