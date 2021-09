Dr. Adina Claici nastupuje do bruselské kanceláře poradenské společnosti The Brattle Group, kde bude vést oddělení hospodářské soutěže

BRUSEL, 1. září 2021 /PRNewswire/ -- Ekonomka Dr. Adina Claici se připojila k oddělení globální hospodářské soutěže poradenské společnosti The Brattle Group jako ředitelka v její bruselské kanceláři. Specializuje se na antimonopolní řízení, fúze a případy státní podpory a má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti politiky hospodářské soutěže v EU.

Dr. Adina Claici has joined The Brattle Group's Brussels office and global Antitrust & Competition practice.

„Adina přináší jedinečnou kombinaci zkušeností z akademické sféry, veřejného sektoru a ekonomického poradenství, díky čemuž bude skvělým přínosem pro náš rozšiřující se evropský tým pro hospodářskou soutěž," řekl prezident a ředitel společnosti Brattle David L. Sunding. „Jsme nadšeni, že můžeme rozšířit naši vysoce kvalitní podporu pro evropské klienty o její odborné znalosti a důkladné analýzy složitých problémů."

„Společnost Brattle disponuje týmem odborníků na otázky hospodářské soutěže po celém světě a jsem ráda, že se k nim mohu připojit v tomto vzrušujícím období," řekla dr. Claici. „Zvláště se těším na spolupráci se svými váženými kolegy v Bruselu a v celé Evropě, abychom mohli i nadále poskytovat našim klientům v EU práci nejvyšší kvality."

Podle prestižní publikace Who's Who Legal je dr. Claici přední světovou odbornicí na hospodářskou soutěž. Často vystupuje na odborných konferencích a seminářích. Kromě poradenské činnosti působí jako hostující profesorka na College of Europe a na barcelonské Graduate School of Economics.

Dr. Claici dříve působila jako ředitelka vedoucí oddělení evropské hospodářské soutěže a byla výkonnou ředitelkou bruselské kanceláře přední evropské poradenské společnosti v oblasti ekonomických záležitostí. Předtím působila téměř deset let na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise jako vedoucí členka týmu hlavních ekonomů a několik let na Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

