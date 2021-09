- La doctora Adina Claici se une a la oficina de Bruselas de The Brattle Group y a la práctica de competencia global

BRUSELAS, 1 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- La economista y doctora Adina Claici se ha unido a la práctica global de Antimonopolio y Competencia de The Brattle Group como directora en su oficina de Bruselas. Se especializa en casos de defensa de la competencia, fusiones y ayudas estatales, y tiene una amplia experiencia en política de competencia en la UE.

Dr. Adina Claici has joined The Brattle Group's Brussels office and global Antitrust & Competition practice.

"Adina aporta una combinación única de experiencia de sus roles en la academia, el sector público y la consultoría económica, que será una excelente adición a nuestro equipo de competencia europeo en expansión", dijo el presidente y director de Brattle, David L. Sunding. "Estamos encantados de sumar su experiencia y análisis exhaustivos de problemas complejos a nuestro soporte de alta calidad para clientes europeos".

"Brattle cuenta con un increíble equipo de expertos en asuntos de competencia en todo el mundo y estoy encantada de unirme a ellos en este momento tan emocionante", dijo la doctora Claici. "Estoy particularmente ansiosa por trabajar con mis estimados colegas en Bruselas y en toda Europa para continuar brindando un trabajo de la más alta calidad para nuestros clientes en la UE".

Nombrada economista de competencia superior por Who's Who Legal, la doctora Claici es un orador frecuente en conferencias y seminarios. Además de su labor de consultoría, es profesora invitada en el College of Europe y en la Barcelona Graduate School of Economics.

Anteriormente, la doctora Claici fue jefa de la práctica de Competencia Europea y directora gerente de la oficina de Bruselas en una consultoría económica líder en Europa. Antes de eso, pasó casi una década en la DG Competencia de la Comisión Europea como miembro sénior del Equipo de Economistas, así como varios años en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

