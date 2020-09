Da segunda geração do AiPQ Engine, a multicategorias até os patrocínios mais recentes, a TCL reafirma sua estratégia AI x IoT para viabilizar a criatividade inteligente na IFA2020

HONG KONG, 3 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A TCL Electronics (1070.HK), um dos principais participantes do setor mundial de TVs e uma empresa líder de produtos eletrônicos de consume cuja missão é tornar a vida inteligente, reafirmou, na IFA2020, seu compromisso com a estratégia AI x IoT com o AiPQ Engine™ Gen 2, as multicategorias inteligentes e com o mais recente patrocínio à FIBA.

Desempenho no mercado mundial

A TCL alcançou sólido crescimento no início de 2020. Apesar crises econômicas, a TCL manteve números impressionantes de vendas em todo o mundo. Apenas no primeiro trimestre de 2020, foram vendidas 4,27 milhões de televisores com a marca TCL, além de um aumento de 217,1% ano a ano nas vendas de TVs QLED da empresa.

No mercado de varejo dos EUA, as TVs com a marca da TCL ocuparam o número 2* do ranking no primeiro trimestre de 2020. No mercado australiano, em março, a TCL ocupava o primeiro lugar. A empresa também testemunhou um aumento no volume de vendas de 16% na Itália, de 15% na Alemanha, de 100% na República Tcheca, de 38% na Polônia, de 100% no Reino Unido e, na França, ocupou o terceiro lugar em participação de mercado.

Avanços nas tecnologias de exibição

Impulsionada por algoritmos de aprendizado de máquina. Combinados com o vasto conhecimento da percepção visual humana, o AiPQ Engine Gen 2 da TCL dá vazão a todo o potencial das TVs de tela grande da empresa, com otimização audiovisual em tempo real, de acordo com diversos gêneros de conteúdos de entretenimento e nas mais diversas configurações de ambientes. A tecnologia avançada também permite customização total do desempenho audiovisual conforme os aplicativos únicos de cada região.

O AiPQ Engine Gen 2 da TCL otimiza as cores, o contraste e a clareza para proporcionar uma experiência inédita em HDR 4K. Quando combinado com as tecnologias QLED e Mini-LED da TCL, o AiPQ Engine Gen 2 permite que os clientes desfrutem de conteúdo melhorado de TV não 4K com as capacidades líderes de exibição 4K da TCL bem como poderoso desempenho de cor e contraste.

Multicategorias

A TCL apresentou sua linha de TVs QLED para 2020, como a X915, certificada pela IMAX Enhanced e a Associação 8K e a C815, vencedora do prêmio EISA. A TCL também mostrou a soundbar TCL TS9030 Dolby Atmos Ray·Danz , vencedora dos prêmios IF e EISA e a TS8111, para consolidar ainda mais a linha de equipamentos de áudio. Durante o evento, a TCL também lançou o ar-condicionado Ocarina e o T-Smart, modelos portáteis de ar-condicionado, a série X de lavadoras, a série P e a série C de refrigeradores.

Para o mercado de dispositivos móveis, a TCL acaba de lançar os últimos modelos de tablets, o TCL 10 TABMAX e o TABMID, o TCL MOVETIME Family Watch MT43A e os fones de ouvido true wireless TCL MOVEAUDIO S200. A TCL também revelou a tecnologia TCL NXTPAPER, concebida para combinar os benefícios da tela e do papel.

Patrocínio esportivo

Na IFA 2020, a TCL anunciou a continua colaboração com a FIBA e constante contribuição com a comunidade internacional do basquete como parceira global da FIBA.

O basquete não é apenas um jogo, é um estilo de vida para muitos dos nossos fãs. A parceria viabilizou ainda mais possibilidades para levar o basquete para fãs de todo o mundo por meio dos produtos e tecnologias mais recentes da TCL.

